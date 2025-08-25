ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Συμμετοχή Περιφερειάρχη Κρήτης στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο για την εορτή του Αγ. Αποστόλου Τίτου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συμμετοχή Περιφερειάρχη Κρήτης στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο για την εορτή του Αγ. Αποστόλου Τίτου και κατάθεση στεφάνων στην επιμνημόσυνη δέηση για την σφαγή της 25ης Αυγούστου 1898

Στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο για την εορτή του Αγ. Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, συμμετείχε σήμερα Δευτέρα ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στην Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγ. Τίτου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, συμμετείχαν επίσης ο Μητροπολίτης Ν. Ζηλανδίας κ. Μύρων και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμείας (Ουγγαρία) κ. Παΐσιος, οι Αρχές του τόπου, βουλευτές, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης και πλήθος κόσμου.

Αμέσως μετά τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στον περίβολο του Ιερού Καθεδρικού Ναού, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κατά την 25η Αυγούστου 1898, υπέρ Πίστεως και Πατρίδας σφαγιασθέντων χριστιανών, όπου ο Περιφερειάρχης Κρήτης κατέθεσε στεφάνι στο ειδικά διαμορφωμένο μνημείο.

Σε μήνυμα του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ανέφερε: «Η σφαγή του Ηρακλείου στις 25 Αυγούστου του 1898, αποτέλεσε ένα από τα τελευταία δραματικά γεγονότα πριν την απελευθέρωση του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον οθωμανικό ζυγό. Σήμερα, μαζί με τη θυσία των Ηρώων, τιμούμε πανηγυρικά και τη μνήμη του Αγίου Τίτου, του πρώτου Επισκόπου της Κρήτης. Μια ημέρα γιορτινή για το Ηράκλειο και τον τόπο μας. Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Το Ηράκλειο τίμησε τον Άγιο Τίτο και...

0
Με επισημότητα και λαμπρότητα, παρουσία εκπροσώπων αρχών, φορέων και...

Προχωρά το έργο της τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην...

0
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ζερβού Μετόχι 25-29 Αυγούστου Με σταθερό ρυθμό...

Το Ηράκλειο τίμησε τον Άγιο Τίτο και...

0
Με επισημότητα και λαμπρότητα, παρουσία εκπροσώπων αρχών, φορέων και...

Προχωρά το έργο της τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην...

0
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ζερβού Μετόχι 25-29 Αυγούστου Με σταθερό ρυθμό...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Προχωρά το έργο της τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου
Επόμενο άρθρο
Το Ηράκλειο τίμησε τον Άγιο Τίτο και την μνήμη των σφαγιασθέντων Μαρτύρων της 25ης Αυγούστου 1898
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Το Ηράκλειο τίμησε τον Άγιο Τίτο και την μνήμη των σφαγιασθέντων Μαρτύρων της 25ης Αυγούστου 1898

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με επισημότητα και λαμπρότητα, παρουσία εκπροσώπων αρχών, φορέων και...

Προχωρά το έργο της τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ζερβού Μετόχι 25-29 Αυγούστου Με σταθερό ρυθμό...

Πιτόγυρο από… χρυσάφι – Έσπασε το φράγμα των 6 ευρώ στο Ηράκλειο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι εποχές που το πιτόγυρο κόστιζε -τουλάχιστον στην Κρήτη-...

Ηράκλειο:Άρθρο του Βαγγέλη Καρκανάκη «Η Επιτακτική Ανάγκη Αλλαγής του Εκλογικού Νόμου για την Οικονομική Σταθερότητα»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Η Επιτακτική Ανάγκη Αλλαγής του Εκλογικού Νόμου για την...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST