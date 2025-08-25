Συμμετοχή Περιφερειάρχη Κρήτης στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο για την εορτή του Αγ. Αποστόλου Τίτου και κατάθεση στεφάνων στην επιμνημόσυνη δέηση για την σφαγή της 25ης Αυγούστου 1898

Στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο για την εορτή του Αγ. Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, συμμετείχε σήμερα Δευτέρα ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στην Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγ. Τίτου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, συμμετείχαν επίσης ο Μητροπολίτης Ν. Ζηλανδίας κ. Μύρων και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμείας (Ουγγαρία) κ. Παΐσιος, οι Αρχές του τόπου, βουλευτές, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης και πλήθος κόσμου.

Αμέσως μετά τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στον περίβολο του Ιερού Καθεδρικού Ναού, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κατά την 25η Αυγούστου 1898, υπέρ Πίστεως και Πατρίδας σφαγιασθέντων χριστιανών, όπου ο Περιφερειάρχης Κρήτης κατέθεσε στεφάνι στο ειδικά διαμορφωμένο μνημείο.

Σε μήνυμα του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ανέφερε: «Η σφαγή του Ηρακλείου στις 25 Αυγούστου του 1898, αποτέλεσε ένα από τα τελευταία δραματικά γεγονότα πριν την απελευθέρωση του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον οθωμανικό ζυγό. Σήμερα, μαζί με τη θυσία των Ηρώων, τιμούμε πανηγυρικά και τη μνήμη του Αγίου Τίτου, του πρώτου Επισκόπου της Κρήτης. Μια ημέρα γιορτινή για το Ηράκλειο και τον τόπο μας. Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους».