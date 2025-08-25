Το Ηράκλειο τίμησε τον Άγιο Τίτο και την μνήμη των σφαγιασθέντων Μαρτύρων της 25ης Αυγούστου 1898

Με επισημότητα και λαμπρότητα, παρουσία εκπροσώπων αρχών, φορέων και πλήθους κόσμου, το Ηράκλειο τίμησε τον Απόστολο Τίτο και την μνήμη των σφαγιασθέντων κατοίκων του Χάνδακα της 25ης Αυγούστου 1898.

Το πρωί της Δευτέρας 25/8 τελέστηκε στο Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου ο Όρθρος και ακολούθησε Αρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου και στη συνέχεια επιμνημόσυνη δέηση στον περίβολο του Ιερού Καθεδρικού Ναού, στο χώρο που βρίσκεται το μνημείο «Των Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος Σφαγιασθέντων Χριστιανών».

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τους Βουλευτές Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη, Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, Μάξιμο Σενετάκη, Ελένη Βατσινά, Φραγκίσκο Παρασύρη και Χάρη Μαμουλάκη, εκπροσώπους των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, των Συλλόγων Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ξηράς και Αεροπορίας και φορέων της πόλης.

Σε δήλωσή του αμέσως μετά το τέλος της τελετής, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός τόνισε: «Είναι μια μεγάλη ημέρα. Μια ημέρα με θρησκευτική αναφορά αλλά επίσης και με αναφορά στην σύγχρονη ιστορία μας, καθώς συμπίπτει με την τελευταία πράξη της αιματηρής πορείας μέσα από την οποία η Κρήτη ενώθηκε με τον εθνικό κορμό, τον κορμό της Ελλάδας.

Και αυτό στοίχισε πολύ, στοίχισε πολύ και στην πόλη. Απαίτησε αγώνες και όλη αυτή τη διαδρομή οφείλουμε να τη θυμόμαστε, οφείλουμε να τη συνυπολογίζουμε και στις σημερινές πράξεις και τις αποφάσεις μας. Ο τόπος μας πορεύεται μπροστά μέσα από περιστάσεις που σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολες και μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι ασταθές και αβέβαιο. Όμως χρειαζόμαστε πίστη, χρειαζόμαστε αισιοδοξία, χρειαζόμαστε τόλμη για να πηγαίνουμε μπροστά.

Σε αυτή την πορεία, το παρελθόν μας, όλοι αυτοί οι οποίοι έδωσαν την ψυχή τους, έδωσαν το αίμα τους για την πατρίδα μας, μας οδηγεί».

Στις εορταστικές εκδηλώσεις παρευρέθηκαν επίσης Αντιπεριφερειάρχες, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Δημοτικών Οργανισμών, η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη, και Δημοτικοί Σύμβουλοι.