Προχωρά το έργο της τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ζερβού Μετόχι 25-29 Αυγούστου

Με σταθερό ρυθμό προχωρά το σημαντικό έργο της προσθήκης τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου και αξιοποίηση της εκροής για ύδρευση.

Με στόχο την εκτέλεση απαιτούμενων εργασιών, η ΔΕΥΑΗ ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 25 έως την Παρασκευή 29 Αυγούστου η ανώνυμη τσιμεντοστρωμένη αγροτική οδός από το Ζερβού Μετόχι έως το αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΗ (διχάλα Μάντρας Τσιγώνη) θα παραμείνει κλειστή. Η κυκλοφορία στην περιοχή θα εκτελείται μέσω των λοιπών αγροτικών και επαρχιακών οδών.

Η ΔΕΥΑΗ ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών.