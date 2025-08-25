Πιτόγυρο από… χρυσάφι – Έσπασε το φράγμα των 6 ευρώ στο Ηράκλειο

Οι εποχές που το πιτόγυρο κόστιζε -τουλάχιστον στην Κρήτη- 2,50 ευρώ ανήκουν στο μακρινό παρελθόν, καθώς χρόνο με το χρόνο οι τιμές παίρνουν την ανιούσα

Απλησίαστο έχει γίνει το αγαπημένο πιτόγυρο καθώς οι τιμές παίρνουν διαρκώς την… ανηφόρα με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το Ηράκλειο Κρήτης, όπου σε κάποιες περιπτώσεις, έσπασε το φράγμα των 6 ευρώ.

Οι εποχές που το πιτόγυρο κόστιζε -τουλάχιστον στην Κρήτη- 2,50 ευρώ ανήκουν στο μακρινό παρελθόν, καθώς χρόνο με το χρόνο οι τιμές παίρνουν την ανιούσα.

Η έρευνα του Creta24 σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες διανομής φαγητού, δείχνει πως η τιμή για το αγαπημένο πιτόγυρο σε ψητοπωλεία του Ηρακλείου «έσπασε» το φράγμα των 6 ευρώ, αγγίζοντας ακόμη και τα 6,50 ευρώ!

Σύμφωνα πάντως με επιχειρηματίες του κλάδου, η άνοδος των τιμών στις πρώτες ύλες έχει προκαλέσει «ράλι» ανόδου και για τις τιμές στο πιτόγυρο και το σουβλάκι.