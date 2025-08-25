ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πιτόγυρο από… χρυσάφι – Έσπασε το φράγμα των 6 ευρώ στο Ηράκλειο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Οι εποχές που το πιτόγυρο κόστιζε -τουλάχιστον στην Κρήτη- 2,50 ευρώ ανήκουν στο μακρινό παρελθόν, καθώς χρόνο με το χρόνο οι τιμές παίρνουν την ανιούσα

Απλησίαστο έχει γίνει το αγαπημένο πιτόγυρο καθώς οι τιμές παίρνουν διαρκώς την… ανηφόρα με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το Ηράκλειο Κρήτης, όπου σε κάποιες περιπτώσεις, έσπασε το φράγμα των 6 ευρώ.

Οι εποχές που το πιτόγυρο κόστιζε -τουλάχιστον στην Κρήτη- 2,50 ευρώ ανήκουν στο μακρινό παρελθόν, καθώς χρόνο με το χρόνο οι τιμές παίρνουν την ανιούσα.

Η έρευνα του Creta24 σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες διανομής φαγητού, δείχνει πως η τιμή για το αγαπημένο πιτόγυρο σε ψητοπωλεία του Ηρακλείου «έσπασε» το φράγμα των 6 ευρώ, αγγίζοντας ακόμη και τα 6,50 ευρώ!

Σύμφωνα πάντως με επιχειρηματίες του κλάδου, η άνοδος των τιμών στις πρώτες ύλες έχει προκαλέσει «ράλι» ανόδου και για τις τιμές στο πιτόγυρο και το σουβλάκι.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Το Ηράκλειο τίμησε τον Άγιο Τίτο και...

0
Με επισημότητα και λαμπρότητα, παρουσία εκπροσώπων αρχών, φορέων και...

Συμμετοχή Περιφερειάρχη Κρήτης στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο για...

0
Συμμετοχή Περιφερειάρχη Κρήτης στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο για την εορτή...

Το Ηράκλειο τίμησε τον Άγιο Τίτο και...

0
Με επισημότητα και λαμπρότητα, παρουσία εκπροσώπων αρχών, φορέων και...

Συμμετοχή Περιφερειάρχη Κρήτης στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο για...

0
Συμμετοχή Περιφερειάρχη Κρήτης στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο για την εορτή...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Hράκλειο:Κρητική βραδιά με το Νίκο Γωνιανάκη στις Πατσίδες
Επόμενο άρθρο
Προχωρά το έργο της τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Το Ηράκλειο τίμησε τον Άγιο Τίτο και την μνήμη των σφαγιασθέντων Μαρτύρων της 25ης Αυγούστου 1898

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με επισημότητα και λαμπρότητα, παρουσία εκπροσώπων αρχών, φορέων και...

Συμμετοχή Περιφερειάρχη Κρήτης στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο για την εορτή του Αγ. Αποστόλου Τίτου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συμμετοχή Περιφερειάρχη Κρήτης στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο για την εορτή...

Προχωρά το έργο της τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ζερβού Μετόχι 25-29 Αυγούστου Με σταθερό ρυθμό...

Ηράκλειο:Άρθρο του Βαγγέλη Καρκανάκη «Η Επιτακτική Ανάγκη Αλλαγής του Εκλογικού Νόμου για την Οικονομική Σταθερότητα»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Η Επιτακτική Ανάγκη Αλλαγής του Εκλογικού Νόμου για την...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST