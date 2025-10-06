Δήμος Γόρτυνας:Εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 στο Φουρνοφάραγγο

Ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών «Αιματοκρήτης», ο Δήμος Γόρτυνας,

ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φουρνοφάρραγου, οι Δημοτικές Κοινότητες Σταβίων και Βαγιονιάς,

το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο Βαγιονιάς διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία

την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, ώρες 16:00 – 19:30, στην αίθουσα

του Πολιτιστικού Συλλόγου Φουρνοφάραγγου.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2810-239773, 6978247010

και στην ιστοσελίδα www.aimatocritis.gr.