ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Γόρτυνας:Εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 στο Φουρνοφάραγγο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών «Αιματοκρήτης», ο Δήμος Γόρτυνας,
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φουρνοφάρραγου, οι Δημοτικές Κοινότητες Σταβίων και Βαγιονιάς,
το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο Βαγιονιάς διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία
την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, ώρες 16:00 – 19:30, στην αίθουσα
του Πολιτιστικού Συλλόγου Φουρνοφάραγγου.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2810-239773, 6978247010
και στην ιστοσελίδα www.aimatocritis.gr.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κλειστό το Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνης...

0
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της...

Ηράκλειο:Ολοκλήρωση του 2ου Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού...

0
Με φόντο την παράδοση, τον πολιτισμό και την κρητική...

Κλειστό το Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνης...

0
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της...

Ηράκλειο:Ολοκλήρωση του 2ου Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού...

0
Με φόντο την παράδοση, τον πολιτισμό και την κρητική...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Καλεσμα σε συγκέντρωση – πορεία στο Ηράκλειο για την συμπλήρωση 2 χρόνων από την 7/10/2023
Επόμενο άρθρο
Δήμος Χερσονήσου:Ημέρα Αιμοδοσίας – Ημέρα Μνήμης ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ – ΔΩΣΕ ΖΩΗ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κλειστό το Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνης μέχρι 10 Οκτωβρίου λόγω μετεγκατάστασης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της...

Ηράκλειο:Ολοκλήρωση του 2ου Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού Δήμου Χερσονήσου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με φόντο την παράδοση, τον πολιτισμό και την κρητική...

Ηράκλειο:Σύλληψη δύο ατόμων για κλοπή δίκυκλης μοτοσυκλέτας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί για κλοπή Συνελήφθησαν χθες (05.10.2025) μεσημβρινές...

Βόμβα Τσίπρα – Παραιτήθηκε από βουλευτής με επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε στον Πρόεδρο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST