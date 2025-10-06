ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Χερσονήσου:Ημέρα Αιμοδοσίας – Ημέρα Μνήμης ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ – ΔΩΣΕ ΖΩΗ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Χερσονήσου δια της Αντιδημαρχίας Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης και του κ. Γεωργίου Μαστοράκη, αρμοδίου Αντιδημάρχου, σας ενημερώνει ότι, διοργανώνει Ανοικτή Αιμοδοσία την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 και ώρες: 9:00 έως 14:00 στη πλατεία Ευαγγελιστρίας στο Λιμ. Χερσονήσου,

σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) στο πλαίσιο της 23ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας (αφή Φλόγας) με την υποστήριξη της Κινητής Μονάδας του Κέντρου Αίματος του Βενιζελείου Πανανείου Γ. Ν. Ηρακλείου.

Σας προσκαλούμε, να δώσετε μερικά λεπτά από τον χρόνο σας για να συμβάλλουμε όλοι μαζί στις μεγάλες ανάγκες που βιώνουν καθημερινά συνάνθρωποί μας και να αποτίσουμε παράλληλα φόρο τιμής στον πρόωρα και αδίκως εκλιπόντα συμπολίτη μας και Δημοτικό Αστυνομικό Δ. Χερσονήσου Χατζηγεωργίου Νικόλαο, που στήριξε και ο ίδιος τον θεσμό εν ζωή όντας αιμοδότης του Φιλωνίδειου Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Λιμ. Χερσονήσου.

 Το πρόγραμμα της Ημέρας Αιμοδοσίας που θα ακολουθηθεί έχει ως εξής:

Η ‘Φλόγα της Αγάπης’ θα αφιχθεί στον προαύλιο χώρο του Κ.Α.Π.Η. Λιμ. Χερσονήσου (Φιλικής Εταιρείας 11) στις 8:30. Η παραλαβή θα γίνει από τον κ. Αμανάκη Ζαχαρία, πρώην Δ/ντής ΩΡΛ Κλινικής Βενιζελείου Γ.Ν. Ηρακλείου και πρώην Πρόεδρος Ε.Ε.Σ. Παράρτημα Ηρακλείου.

Από το σημείο άφιξής της, πεζοί αιμοδότες από όλες τις δημοτικές ενότητες και τους τοπικούς φορείς και συλλόγους, θα δημιουργήσουν μια μεγάλη αγκαλιά μεταφέροντας την Φλόγα στο σημείο αφής και αιμοδοσίας στη πλατεία της Ευαγγελιστρίας.

Οδηγίες προς αιμοδότες πριν την διαδικασία της αιμοδοσίας:
• Να είναι υγιείς ηλικίας από 18 – 65 ετών.

• Να είναι ξεκούραστοι και να έχουν κοιμηθεί καλά το προηγούμενο βράδυ.
• Αν αιμοδοτήσουν πρωινή ώρα να έχει προηγηθεί ένα ελαφρύ πρωινό.

• Να έχουν περάσει 3 μήνες για τους άνδρες και 4 μήνες για τις γυναίκες από την προηγούμενη αιμοδοσία.
• Να μην πάσχουν από χρόνιο νόσημα (καρδιόπαθειες, σακχαρώδη διαβήτη, κ.λ.π.)

• Να έχουν μαζί τους έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης κ.λ.π.) και να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους.

Σας περιμένουμε!

Εκ της Αντιδημαρχίας Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου
Γεώργιος Μαστοράκης

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
