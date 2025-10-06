Χανιά:Απουσία Δημάρχου Πλατανιά λόγω συνάντησης με τον Πρωθυπουργό και συμμετοχής στο OLYMPIA FORUM στην Αρχαία Ολυμπία

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, θα απουσιάζει από τα καθήκοντά του από τη Δευτέρα 6 έως και την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, λόγω της συμμετοχής του, ως μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων (Ελ.Δ.Α.Π.), σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντικείμενο της συνάντησης αποτελεί η «Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ελληνικών Πόλεων και Περιφερειών».

Στη συνέχεια, ο κ. Μαλανδράκης θα συμμετάσχει στο OLYMPIA FORUM, που θα πραγματοποιηθεί στην Αρχαία Ολυμπία, από τις 7 έως και τις 9 Οκτωβρίου 2025.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά θα λάβει μέρος ως ομιλητής στον Άξονα 2: Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Smart Regions, και ειδικότερα στη θεματική ενότητα:

«Ψηφιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Καινοτομία στα Μνημεία».

Κατά την περίοδο της απουσίας του, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Καλαϊτζάκη.