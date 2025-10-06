ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Απουσία Δημάρχου Πλατανιά λόγω συνάντησης με τον Πρωθυπουργό και συμμετοχής στο OLYMPIA FORUM στην Αρχαία Ολυμπία

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, θα απουσιάζει από τα καθήκοντά του από τη Δευτέρα 6 έως και την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, λόγω της συμμετοχής του, ως μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων (Ελ.Δ.Α.Π.), σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντικείμενο της συνάντησης αποτελεί η «Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ελληνικών Πόλεων και Περιφερειών».

Στη συνέχεια, ο κ. Μαλανδράκης θα συμμετάσχει στο OLYMPIA FORUM, που θα πραγματοποιηθεί στην Αρχαία Ολυμπία, από τις 7 έως και τις 9 Οκτωβρίου 2025.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά θα λάβει μέρος ως ομιλητής στον Άξονα 2: Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Smart Regions, και ειδικότερα στη θεματική ενότητα:

«Ψηφιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Καινοτομία στα Μνημεία».
Κατά την περίοδο της απουσίας του, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Καλαϊτζάκη.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κλειστό το Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνης...

0
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της...

Ηράκλειο:Ολοκλήρωση του 2ου Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού...

0
Με φόντο την παράδοση, τον πολιτισμό και την κρητική...

Κλειστό το Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνης...

0
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της...

Ηράκλειο:Ολοκλήρωση του 2ου Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού...

0
Με φόντο την παράδοση, τον πολιτισμό και την κρητική...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Χερσονήσου:Ημέρα Αιμοδοσίας – Ημέρα Μνήμης ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ – ΔΩΣΕ ΖΩΗ
Επόμενο άρθρο
Έρχεται το 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κλειστό το Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνης μέχρι 10 Οκτωβρίου λόγω μετεγκατάστασης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της...

Ηράκλειο:Ολοκλήρωση του 2ου Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού Δήμου Χερσονήσου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με φόντο την παράδοση, τον πολιτισμό και την κρητική...

Ηράκλειο:Σύλληψη δύο ατόμων για κλοπή δίκυκλης μοτοσυκλέτας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί για κλοπή Συνελήφθησαν χθες (05.10.2025) μεσημβρινές...

Βόμβα Τσίπρα – Παραιτήθηκε από βουλευτής με επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε στον Πρόεδρο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST