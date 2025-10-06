Έρχεται το 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 13ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ανακοινώθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα του 13ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων / Chania Film Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 15 έως και την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, όπως κάθε χρόνο, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, -με προβολές και παράλληλες δράσεις – και στο Βενιζέλειο Ωδείο και στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, καθώς και online μέσα από το www.chaniafilmfestival.com.

Το πρόγραμμα των ταινιών, καθώς και των παράλληλων δράσεων, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ.

Εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα ανά μέρα και ζώνη προβολής:

Δείτε επίσης τα τρέιλερ του #CCF13,

με την υπογραφή της Δημιουργικής Ομάδας του Chania Film Festival και της Πολιτιστικής Εταιρείας Κρήτης.

Συμπληρώνοντας 13 χρόνια παρουσίας, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων καλεί τους φίλους του, για μια ακόμη χρονιά, να μοιραστεί μαζί τους μοναδικές εμπειρίες, μέσα από ένα πρόγραμμα με μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ, μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες και animation, εκθέσεις, masterclasses, εκδόσεις, πάρτι και πολλές άλλες δράσεις.

Ιδιαίτερα, για την Εκπαιδευτική Κοινότητα, ειδικές προβολές, αφιερώματα κι ένας πλούσιος κατάλογος ταινιών και εργαστηρίων.

Ένα ποικιλόμορφο πρόγραμμα το οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν οι φίλοι του Φεστιβάλ στο φιλόξενο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, καθημερινά, από νωρίς το πρωί έως και αργά το βράδυ.

Με τους συντελεστές των ταινιών παρόντες/παρούσες, για να μοιραστούμε μαζί σκέψεις και εντυπώσεις. Στην φετινή διοργάνωση, το Φεστιβάλ, για μια ακόμη χρονιά, και «εκτός των τειχών» με προβολές και δράσεις στο Βενιζέλειο Ωδείο, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων και σε άλλα σημεία της πόλης και της ενδοχώρας.

Μέρος του προγράμματος θα είναι διαθέσιμο τις μέρες του Φεστιβάλ, για όλη την Ελλάδα διαδικτυακά – σε προστατευμένο περιβάλλον – στο www.chaniafilmfestival.com.

Παράλληλα, μοναδικά εργαστήρια και masterclasses θα υλοποιηθούν σε φυσικό περιβάλλον για τους φίλους του Κινηματογράφου, του Πολιτισμού και της Εκπαίδευσης.

Καθημερινά, ο παλμός του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων θα μεταφέρεται μέσα από το CFF radio, που για μια ακόμη φορά θα εκπέμπει – στα fm αλλά και διαδικτυακά, 7.00 μ.μ. – 8.00 μ.μ. από το στούντιο του, στον εξωτερικό χώρο του Πνευματικού Κέντρου Χανίων, φιλοξενώντας καλεσμένους και θεατές και μεταφέροντας εμπειρίες και εντυπώσεις. Το CFF radio αποτελεί – για μια ακόμη χρονιά – κοινή δράση με το Δίκτυο 91,5 fm.

Τα πρωινά, σε συνεργασία με το radio Ένταση 93,5 fm των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης θα εκπέμπουμε με τους μαθητές της Κρήτης στο μικρόφωνο. Όλο το πρόγραμμα καθημερινά θα είναι στη διάθεση του κοινού και μέσα από το κανάλι του CFF13, στο YouTube.

Παράλληλα, μια καθημερινή ροή video θα δίνει τον παλμό του Φεστιβάλ με παρουσιάσεις, συζητήσεις και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά, όπως κάθε χρόνο, η δημιουργική ομάδα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων θα παράγει ένα 8λεπτο ντοκιμαντέρ των καθημερινών δρώμενων του Φεστιβάλ, το οποίο θα προβάλλεται από την ΕΡΤ3, τη Βουλή Τηλεόραση, τη Νέα Τηλεόραση Κρήτης, την Τηλεόραση Creta κ.α.

Βραβεία CFF13

Το 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων απονέμει βραβεία από κριτικές επιτροπές στις κατηγορίες:

1. Βραβείο Ταινίας Μυθοπλασίας Μικρού Μήκους Ελληνικό και Διεθνές τμήμα [διάρκεια μέχρι και 30 λεπτά]

2. Βραβείο Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους Ελληνικό και Διεθνές τμήμα [διάρκεια μέχρι και 30 λεπτά]

3. Βραβείο Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους Ελληνικό και Διεθνές τμήμα [διάρκεια πάνω από 60 λεπτά]

4. Βραβείο Ταινίας Animation Ελληνικό και Διεθνές τμήμα

5. Βραβείο Σπουδαστικής Ταινίας Ελληνικό και Διεθνές Τμήμα

6. Βραβείο Νεανικής Επιτροπής

Στις παραπάνω κατηγορίες απονέμονται και βραβεία κοινού, για τα οποία το Φεστιβάλ έχει την ευθύνη για την ορθή διαδικασία της ψηφοφορίας και της απονομής.

Στο πλαίσιο του 13ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων θα απονεμηθούν επίσης και τα ειδικά βραβεία:

α) Βραβείο «Μίκης Θεοδωράκης» σε συνεργασία με τον Παγκρήτιο Σύλλογο Φίλων Μίκη Θεοδωράκη

β) Βραβείο Εκπαιδευτικής Δημιουργίας «Γουόλτερ Λάσαλι» που έχει θεσπίσει και απονέμει ο ΕΚΚΟΜΕΔ

γ) Βραβείο «#ThisisEU-Ευρωπαϊκές Αξίες» που έχει θεσπίσει και απονέμει η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα

δ) Βραβεία της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών (ΟΚΛΕ)

ε) Βραβείο “Ιστορία, Πολιτισμός και Παράδοση της Κρήτης” απονέμεται από την Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Κρήτης

στ) Βραβείο «Δικαίωμα στη ζωή»

ζ) Βραβείο Podcast Ντοκιμαντέρ

η)Βραβείο animation από την κοινή δράση του CHANIAFILMFESTIVAL και του ANIMASIROS

θ)Βραβείο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους από το gr2me (μια νέα πλατφόρμα με στόχο την προβολή της ελληνικής κουλτούρας σε όλο τον κόσμο)

Αναμνηστικά διπλώματα θα απονεμηθούν στα σχολεία που ολοκλήρωσαν ταινίες στο πλαίσιο του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, τόσο από τον ΕΚΚΟΜΕΔ, όσο και από το Φεστιβάλ.

Τέλος, αναμνηστικά διπλώματα δίνονται και στα σχολεία – απ΄ όλη την Ελλάδα – που διακρίθηκαν στον ετήσιο διαγωνισμό «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Ν΄ΑΚΟΥΣΤΟΥΝ», ενώ παράλληλα θα γίνει η απονομή των βραβείων του διαγωνισμού φωτογραφίας «Ιστορίες Μουσικές».

Όλοι οι συμμετέχοντες στο 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων,

θα ζήσουν μοναδικές στιγμές σε ένα δεκαήμερο γεμάτο εμπειρίες.

Το 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων σε Θεματικές Εικόνες

• Οι αφίσες

Το κεντρικό εικαστικό του CFF13 με την υπογραφή της Αντωνίας Σκαράκη

Το κεντρικό εικαστικό του φεστιβάλ συντίθεται από πρόσωπα που ξεπροβάλλουν το ένα μέσα από το άλλο, σε πολλαπλά επίπεδα, κοιτάζοντας σε αντίθετες κατευθύνσεις. Είναι μια εικαστική μεταφορά για την ίδια τη φύση του κινηματογράφου: πολλαπλές οπτικές που συνυπάρχουν, αντιφάσεις που φωτίζουν την ίδια ιστορία από διαφορετικές γωνίες, ακολουθώντας την κίνηση της κάμερας, καθώς το κάδρο έχει τη δύναμη να δώσει στο ίδιο γεγονός διαφορετικές ερμηνείες.

Και όπως τα διαφορετικά κάδρα διηγούνται διαφορετικές ιστορίες, έτσι και σε αυτή την αφίσα, τα πρόσωπα αφηγούνται το καθένα και κάτι άλλο: τη συνεργασία τόσων διαφορετικών ανθρώπων, που ενώνουν τις ικανότητές τους, την ευαισθησία και τη γνώση τους, για να συνθέσουν ένα και μόνο ένα αποτέλεσμα.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων τα τελευταία χρόνια έχει εντάξει στο σχεδιασμό προβολής του την «αφίσα του εικαστικού». Ένας εικαστικός καλλιτέχνης προσκαλείται να προσεγγίζει

το Φεστιβάλ και να το αποτυπώσει με ένα έργο του, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο, μια σειρά από συλλεκτικές αφίσες με βάση το συγκεκριμένο έργο. Στο πλαίσιο αυτό, δυο Χανιώτες δημιουργοί αποτυπώνουν το 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Ο Πέτρος Ξενάκης με το έργο του «ΙΣΤΟΡΙΑ»

Ο πίνακας αναδεικνύει τον άνθρωπο ως φορέα της συλλογικής όσο και της προσωπικής ιστορίας. Η μορφή κουβαλάει το βάρος της κοινής μνήμης, ενώ ταυτόχρονα ο άνθρωπος εγκλωβίζεται

στην ατομική του αφήγηση και στο βάρος του εαυτού του που λειτουργεί σαν τοίχος.

Ο Κώστας Σπανάκης με το έργο του «VIEWMASTER»

«Επειδή αγάπησα τον κινηματογράφο αλλά και τις κινηματογραφικές μηχανές από τα παιδικά μου χρόνια, έχω πάντα στην καρδιά, το προσωπικό μου «σινεμά τσέπης» που παρουσίαζε όποτε ήθελα, πολύχρωμες εικόνες: Το ViewMaster. Αντί για καρούλια, είχε τις στρογγυλές καρτέλες με τις μαγικές διαφάνειες. Δεν είχε, βέβαια, την κίνηση του σινεμά αλλά είχε τη στερεοσκοπική εικόνα να αντιτάξει !!!»

• Το τρέιλερ

Εδώ είναι Βαλκάνια !!!

Στους ξέφρενους ρυθμούς των Βαλκανίων οι δύο εκδόσεις του τρέιλερ του CFF13. Με πλάνα από κεντρικές ταινίες του προγράμματος, αλλά και με αναφορά στο περιεχόμενο της μεγάλης γιορτής. Από την δημιουργική ομάδα του Chania Film Festival.

• Πρεμιέρα

«Ελ Πέπε: Μια ανώτερη ζωή» του Εμίρ Κουστουρίτσα [74’]

Ο Εμίρ Κουστουρίτσα κάθεται σε έναν καταπράσινο κήπο και απολαμβάνει ένα πούρο και ένα φλιτζάνι μάτε με τον Χοσέ «Πέπε» Μουχίκα. Δύο εκρηκτικές και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες, καθεμία με τη δική της μπαρόκ κοσμοθεωρία.

Ο Σέρβος σκηνοθέτης σκιαγραφεί το πορτρέτο του εκρηκτικού πρώην προέδρου της Ουρουγουάης, πρώην ληστή τραπεζών, Χοσέ «Πέπε» Μουχίκα, με χαλαρό χέρι κι ένα σκανταλιάρικο χαμόγελο πίσω από τα γένια του.

Έχοντας πρόσφατη την απώλεια του Πέπε και ζώντας σε μια εποχή που η πολιτική και οι πολιτικοί χαρακτηρίζονται από μια διαρκή κρίση επιλέγουμε τον στοχασμό.

• Τιμώμενα Πρόσωπα

Το 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων υποδέχεται και τιμά τους:

 Εμίρ Κουστουρίτσα [Σκηνοθέτη]

 Παντελή Βούλγαρη [Σκηνοθέτη]

 Λευτέρη Χαρωνίτη [Σκηνοθέτη]

 Θοδωρή Παπαδουλάκη [Σκηνοθέτη]

 Gianni Russo παραγωγό [μεταξύ άλλων] της ταινίας «Ennio»

 Ζουλιέν Γκριβέλ, πρωταγωνιστή του ντοκιμαντέρ «Σμιλεμένες Ψυχές»

 Αντωνία Σκαράκη [Δημιουργική διευθύντρια οπτικής επικοινωνία και διαφήμισης]

 Πέτρο Ξενάκη [Ζωγράφο]

 Κώστα Σπανάκη [Εικονογράφο]

 Κώστα Μαυρακάκη , [Αρχιτέκτονα]

 Αντώνη Λιοναράκη [Πανεπιστημιακό δάσκαλο]

 Τους εθελοντές του

• ΤΑΙΝΙΕΣ, ΤΑΙΝΙΕΣ, ΤΑΙΝΙΕΣ !

Το πρόγραμμα του 13ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων περιέχει περισσότερες από 250 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους. Ντοκιμαντέρ, μυθοπλασίες, animation που καθηλώνουν, περιμένουν για μια ακόμη χρονιά τους φίλους του Κινηματογράφου στις αίθουσες.

Δείτε όλες τις ταινίες του προγράμματος



Αναζητήστε:

• Ταινίες μυθοπλασίας & Ντοκιμαντέρ από την Ελληνική σκηνή που καθηλώνουν…

• Από τη Διεθνή Σκηνή, συναρπαστικά Ντοκιμαντέρ και Μυθοπλασίες …

• Μικρού μήκους ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας & ντοκιμαντέρ

• Animation. Από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο τo Animation έχει ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα και του 13ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Στις ταινίες που διαγωνίζονται συναντάμε :

Aγάπη / Agapi, Τζούλια Σπυροπούλου

Bathtub, birds and Chopin / Μπανιέρα, πουλιά και Σοπέν, Joe Chang, 13′

Bo and trash / Ο Μπο και τα σκουπίδια, Tatiana Skorlupkina, 11′ (Q&A)

Cell buddies / Συγκρατούμενοι, Melle Windig, Hidde Alberts, Arjen van der Plas, Miguel Reyes, Jurgen de Smit, 5′ (Q&A)

In captivity of a finger+2, Zahra Shafiei Dehaqani, Mohammadali Taheri, Ali akbar Ardeshir, Ismail Mokhtarian, 4′

In half / Στη μέση, Jorge, Morais Valle, 24′

In limbo / Στο πουθενά, Αντώνης Κουτσάκης, 15’

OMBR, Charles Menet, Mathis Binauld, Célia Rakotoarisoa, Lucie Jelmoni, Margaux Bonnet, Rick Vanel Njike Ngassam, 8′

Straight and in a circle / Ευθεία και σε κύκλο, Palina Ramashka, 4′

Underground, Γιάννης Χριστοφόρου, 7′ (Q&A)

Όταν άφησες την άνοιξη / The day you left spring, Δήμητρα Παπαευθυμίου, 4′ (Q&A)

Παπαρούνες / Poppy Flowers, Eυριδίκη Παπαϊακώβου, 4′

Προικοσύμφωνο / Prikosymphono, Έλενα Γαζή, Dolan Bailey, Alejandra Diaz, Leonardo Dal Fabbro, 5′

Eutopia / Ευτοπία, Απόστολος Τζίκας, Tony Kris, 20′ (Q&A)

Η μέρα που γίναμε ήρωες / The day we became heroes, Σελήνη Παπαγεώργιου, 15′ (Q&A)

Η πρώτη εικόνα / La première image, Όλια Βερροιοπούλου, 25′ (Q&A)

Το δόντι και ο βράχος / The tooth and the rock, Κωστής Αλεβίζος,

Το νυφικό / The wedding dress, Ανέστης Ιωσηφίδης,

Το τελευταίο κουκλόσπιτο / The last dollhouse, Alastair Romãno,

Courage / Θάρρος, Margot Jacquet, Nathan Baudry, Marion Choudin, Jeanne Desplanques, Lise Delcroix, Salomé Cognon,

Ο τελευταίος νομάς / The last nomad, Φίλιππος Φερεντίνος,

Πίσω από τις σκιές / Behind the shadows, Κωνσταντίνος Ποταμιάνος,

A couple of years, Λυδία Κώνστα,

Child of dust / Παιδί της σκόνης, Weronika Mliczewska,

Coexistence, My Ass!, Amber Fares,

Mozart’s sister / Η αδερφή του Μότσαρτ, Madeleine Hetherton-Miau, ‘

The Social Trap: 5 Women vs the Big 5 / Η παγίδα των social, Elisa Jadot,

The soul of a cyclist / Η ψυχή ενός ποδηλάτη, Nuno Tavares,

What about Petey? / Σχετικά με τον Πίτι, Martin Trabalík,

Αρκτική Οδύσσεια / Arctic Odyssey, Ευάγγελος Ρασσιάς,

Εδώ μιλάνε για λατρεία / Τhey talk about worship here, Βύρωνας Κριτζάς,

Επιστροφή στην πατρίδα / Return to homeland, Χρύσα Τζελέπη, Άκης Κερσανίδης,

Η τέχνη της μνήμης / The art of remembering, Αννέτα Παπαθανασίου,

Σχέδιο θανάτου για έναν σκύλο και έναν άνδρα / Death plan for a dog and a man, Χρήστος Καρακέπελης,

Ana’s house / Το σπίτι της Άνα, Iker Oiz Elgorriaga,

Anaklisis / Ανάκλησις, Γιάννης Πόθος,

Duck, Rachel Maclean,

Lift lady / Η κυρία του ασανσέρ, Marcin Modzelewski,

Mahjong & Mahashas / Ματζόνγκ και Μαχάσας, Carolyn Saul,

Songs of the catch / Τραγούδια της ψαριάς, Monika Konarzewska,

Trash walk, Ευριπίδης Καρύδης,

Και ΕΛ και ΑΛ / Albgreko, Ilir Tsouko,

Να φοβάσαι τ’ άστρα του Νοτιά / Beware of the Southern stars, Χρήστος Καρτέρης,

Ο έρωτας στα χρόνια της γιαγιάς μου / Love in the time of my grandma, Ζωή Σταυρίδη-Μιχαλοπούλου,

Σμύριδα, μάρμαρο και αμπέλι / Emery, marble and vine, Ορέστης Ρούσκας,

Automat(e), Νικολέττα Τσάτσου,

Live your myth in Greece / Ζήσε τον Ελληνικό μύθο, Μελίνα Βεζυράκη,

Still waters / Στάσιμα νερά, Jil Lange,

Tο σπίτι του φύλακα / The saltkeeper’s house, Μαξιμιλιανός Μαγγίνας,

Θανάσης / Thanasis, Λυδία Κολιβίνου,

Καταφύγιο / Shelter, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

Ειδικές Προβολές

Μια σειρά από ταινίες σε ειδική προβολή πλαισιώνουν το κυρίως πρόγραμμα του CFF13:

Ο καιρός των Τσιγγάνων, Εμίρ Κουστουρίτσα

Νίκος Καζαντζάκης – Ακροβάτης πάνω από το χάος, Λευτέρης Χαρωνίτης

Σμιλεμένες ψυχές, Σταύρος Ψυλλάκης

Κρέας, Δημήτρης Νάκος

Έννιο, Giuseppe Tornatore

Η αδερφή του Μότσαρτ, Madeleine Hetherton-Miau

Αναφορά Άουσβιτς, Peter Bebjak (Συνεργασία με την Πρεσβεία της Σλοβακίας στην Ελλάδα)

Μάνος Χατζιδάκις – Είδωλο στον καθρέφτη, Δημήτρης Βερνίκος

Polydroso, Αλέξανδρος Βούλγαρης

She loved blossoms, Γιάννης Βεσλεμές,

Το τελευταίο σημείωμα, Παντελής Βούλγαρης

Άσπρη γάτα, μαύρος γάτος, Emir Kusturica

• Podcast

Εννιά podcast περιμένουν στο Podcast room του CFF13

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η Ενότητα του CFF13, με ταινίες και εργαστήρια για παιδιά και νέους.

Για μια ακόμη χρονιά αυτοτελές πρόγραμμα του 13ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων αποτελούν οι ταινίες οι οποίες θα προβληθούν στην online αίθουσα προβολής μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα του Φεστιβάλ.

https://chaniafilmfestival13.muvi.com/

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ CFF

CineΜαθήματα 2024-2025

Απολαύστε τις 21 ταινίες που δημιούργησαν μαθητές και εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Ιστορίες Για Ν΄ Ακουστούν

Μοιραζόμαστε μαζί σας 14 οπτικοακουστικές δημιουργίες από σχολεία όλης της Ελλάδας που διακρίθηκαν και βραβεύονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού Ιστορίες Για Ν΄ Ακουστούν

Παράλληλα τα 11 διακριθέντα ηχητικά έργα των σχολείων θα είναι διαθέσιμα για ακρόαση στο podcast room του CCF13.

Παράσταση Βωβού Κινηματογράφου με Ζωντανή μουσική επί σκηνής

Παράλληλα με την προβολή της εμβληματικής ταινίας, το «Εργαστήριο του Δρ. Καλιγκάρι» (1920), ο σολίστ Γιώργος Σαλτάρης ερμηνεύει ζωντανά επί σκηνής την πρωτότυπη, μουσική του σύνθεση, για το ψυχολογικό θρίλερ του Ρόμπερτ Βίνε.

• ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΧΤΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ

Έχει γίνει θεσμός του CFF, τον οποίο υπηρετούμε με συνέπεια. Η ετήσια μεταμεσονύχτια προβολή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων σάς περιμένει το Σάββατο18 Οκτωβρίου 2025, στις 23:59, με το κλασικό Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, του Pedro Almodóvar (88’)

• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ COSMOTE TV

Το 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, συνεχίζοντας τη δημιουργική συνεργασία με την CosmoteTV, παρουσιάζει σε ειδικές προβολές τις παραγωγές και συμπαραγωγές της.

• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, τα τελευταία χρόνια, έχει προχωρήσει στην υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με 6 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Στο πλαίσιο αυτό, εργαστήρια και masterclasses θα υλοποιηθούν, από Ομάδα Ακαδημαϊκών και Σπουδαστών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του ΕΑΠ. Στο πρόγραμμα του CFF13 συμμετέχουν Φοιτητές και Πανεπιστημιακοί από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Τμήμα Κινηματογράφου του ΕΚΠΑ, καθώς και Σπουδαστές και Πανεπιστημιακοί του ΕΑΠ.

• ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

• Όταν ο Μίκης συνάντησε τον Μάνο.

Ο δημοσιογράφος – Συγγραφέας, Γιώργος Ι. Αλλαμανής μάς ταξιδεύει σε τόπους κοινούς για τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζιδάκι.

Παρεμβαίνουν: Δημήτρης Βερνίκος, Παντελής Βούλγαρης, Ιωάννα Καρυστιάνη, Γιάννης Γκροσδάνης, Λευτέρης Χαρωνίτης, Γιώργος Νικολακάκης, Γιάννης Αντωνογιαννάκης.

Μουσικός σχολιασμός : Γιώργος Σαλτάρης

• «Μαθαίνοντας να ακούμε τα παιδιά και να βλέπουμε τις ανάγκες τους: προκλήσεις και προτάσεις από την οπτική του Συνηγόρου του Παιδιού»

Η Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορος του Παιδιού και πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) συζητά με εκπαιδευτικούς

• Ο πολιτισμός στο επίκεντρο

Συζήτηση με Έλληνες Ευρωβουλευτές και καλλιτέχνες για την κινηματογραφική και καλλιτεχνική παραγωγή στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενόψει του νέου

προϋπολογισμού της ΕΕ.

• Τροχαία Δυστυχήματα. Μια σιωπηρή πανδημία

Με αφορμή μια κινηματογραφική δράση συζητούν με μαθητές οι:

Νικόλας Αρώνης Δημοσιογράφος IMEdD, Dr Αντωνης Κρασουδάκης Δ/ντης Νευροχειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου Χανίων, Παρασκευάς Περράκης Διευθυντής Εφημερίδας Χανιώτικα Νέα.

Παρουσιάσεις Βιβλίων

• Ο Σταύρος Παναγιωτίδης συζητά με την Χαρά Ανδρεάδου (Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΔΙΠΕ Χανίων, Ιστορικό, Επιστημονική υπεύθυνη CFF) για το βιβλίο του, «Μύθοι, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ελληνικής ιστορίας».

• «Περιπλανώμενος Κινηματογραφιστής» αυτοβιογραφία Walter Lassally

Με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου, ο Κώστας Μαυρακάκης συζητά με τον Διευθυντή του

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και εκδότη του βιβλίου, Ματθαίο Φραντζεσκάκη.

• Ποιήματα από τη συλλογή της Αντωνίας Μποτονάκη, «Τη γλώσσα της την πέταξαν στην γάτα», εκδόσεις ΘΡΑΚΑ 2024 και του μυθιστορήματός της «Άστο κι ας αποθάνει», εκδόσεις ΠΥΞΙΔΑ της πόλης .

Για τα βιβλία θα πουν λίγα λόγια η Βαρβάρα Ρούσσου, κριτικός λογοτεχνίας, μόνιμη

διδάσκουσα ανώτατης σχολής καλών τεχνών και ο Ηλίας Κουρκούτας, ποιητής, καθηγητής

κλινικής ψυχολογίας, Πανεπιστημίου Κρήτης.

• Ο Ernst Szebedits και ο Σπύρος Νταουντάκης συζητούν με το κοινό για το βιβλίο τους, «PEOPLE OF CHANIA». Προλογίζει ο Ιωάννης Φωτεινάκης, επίτιμος πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στα Χανιά.

• Ο Δρ Ιάκωβος Παναγόπουλος, κινηματογραφιστής και ερευνητής του πρακτικού κινηματογράφου, συζητά με τον Ματθαίο Φραντζεσκάκη, Διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, για το βιβλίο του, «Ο ΤΡΙΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ». αλλά και για τον Κινηματογράφο γενικότερα.

• Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και οι Εκδόσεις ΠΕΚ-Πυξίδα της Πόλης παρουσιάζουν τις «Εκδόσεις του CFF13». Για τα βιβλία συζητούν με το κοινό οι συγγραφείς και οι επιμελητές: Αντωνία Ζεβόλη – Νταουντάκη, Αλεξάνδρα Χριστακάκη, Κώστας Μαυρακάκης, Γιάννης Γκροσδάνης, Ερνστ Στσέμπεντιτς, Σπύρος Νταουντάκης, Ελένη Γκιρκινουδη, Γιούλα Κανιτσάκη Συντονίζει ο Σταύρος Γρόσδος.

• ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Επτά φυσικές και δυο ψηφιακές εκθέσεις, για τους επισκέπτες του CFF13

 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ, 15.10.2025-26.10.2025

 Εικαστικά Τετράγωνα σε Μουσικούς Κύκλους [εξώφυλλα δίσκων βινυλίου].

Αγαπημένες εικόνες αγκαλιάζουν μαγικές μουσικές. Η έκθεση που δημιούργησε έντονα συναισθήματα το περασμένο καλοκαίρι στο ΚΑΜ, σας περιμένει και στο CFF13.

 Αφίσες Χειροποίητες του Κώστα Μαυρακάκη

Από μια εποχή που όλη η διαδικασία ήταν χειροποίητη, οι αφίσες δια χειρός του αρχιτέκτονα και λάτρη του Κινηματογράφου.

 Εικόνες Μουσικές [φωτογραφίες ομώνυμου διαγωνισμού]

Φωτογραφίες που διακρίθηκαν στον πανελλήνιο ομότιτλο διαγωνισμό μας. Εικόνες που αναδεικνύουν τις Μουσικές… Μουσικές που αναδεικνύουν τις Εικόνες…

 Η Μουσική τους μίλησε Πρώτη [έκθεση αφίσας ταινιών που αγαπήσαμε για την μουσική τους]

 Χάρτινες Συναντήσεις [Έκθεση κινηματογραφικής αφίσας]

 Φωτογραφικά Παιγνίδια- Πρόγραμμα «Φτιάξε μια Φωτο-Ιστορία!» του CFF. Οκτώ ενότητες. Οκτώ φωτογραφικές προσεγγίσεις μέσα από το ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

 ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΒΕ ΧΑΝΙΩΝ 10.10.2025 – 26.10.2025

 Φωτογραφική Έκθεση “How I See Chania», Ernst Szebedits. Η οπτική της πόλης από έναν φίλο και περιηγητή της.

• ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

 Οπτικοακουστικές Δημιουργίες / gaming project με animation, ΠΑΔΑ

 Αφιέρωμα στην Προϊστορία και την Ιστορία του Κινηματογράφου στα Χανιά

 Έκθεση για τον Μίκη Θεοδωράκη σε συνεργασία με τη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη, το Σύλλογο Φίλων της Μουσικής και τον Παγκρήτιο Σύλλογο Μίκη Θεοδωράκη

• ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

 Ο αρχιτέκτονας και για πολλά χρόνια επιμελητής του Δημοτικού Κινηματογράφου Χανίων, «ΚΗΠΟΣ» μάς ξεναγεί στην έκθεση «ΑΦΙΣΕΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ» με αφίσες που δημιουργούσε ο ίδιος τα πρώτα χρόνια του ΚΗΠΟΥ.

 Ο Ernst Szebedits μάς ξεναγεί στην έκθεση φωτογραφιών του για τα Χανιά, «How I see Chania».

• ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

Συνεργάτες και επισκέπτες του 13ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων επισκέπτονται σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και αναπτύσσουν δράσεις με την Εκπαιδευτική Κοινότητα. Συζητήσεις, παρουσιάσεις, κινηματογραφικές λέσχες, οπτικοακουστικες δράσεις, μουσική κ.α., αποτελούν το αντικείμενο της δράσης.

• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, πιστεύοντας σταθερά στις συνεργασίες και στις συνέργειες, φιλοξενεί στο πρόγραμμα των τελευταίων χρόνων του, δύο κινηματογραφικές ενότητες από άλλα Φεστιβάλ και Οργανισμούς:

 Animasyros

Μια διαγωνιζόμενη ενότητα 7 animation, επιλογή της Ομάδας Προγράμματος του animasyros

 Food Film Menu

Το Food Film Menu του IGCAT (International Institute of Gastronomy, Culture, Art and Tourism)

εντάσσεται σταθερά στο πρόγραμμα του CFF με μια ενότητα ταινιών.

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

“Νιώθω καλά!” Τέχνες και Πολιτισμός για υγεία και ευζωία

Η Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, σε συνεργασία με επιστήμονες ψυχικής υγείας, καλλιτέχνες, παιδαγωγούς και πολιτιστικούς διαχειριστές, σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις που υποστηρίζουν την πολιτιστική συνταγογράφηση, για τη βελτίωση της συνολικής υγείας και ευημερίας των ατόμων, παρέχοντας μια ολιστική προσέγγιση, που συνδυάζει την ιατρική με την πολιτιστική φροντίδα.

Το πρόγραμμα πολιτιστικής συνταγογράφησης “Νιώθω καλά!” – Τέχνες και Πολιτισμός για υγεία και ευζωία στοχεύει στην ενίσχυση της ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής ευεξίας, υποστηρίζει την καλλιέργεια ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων και προωθεί την αυτοέκφραση και τη διαγενεακή επικοινωνία, μέσω της συμμετοχής των μελών της Κοινότητας σε δράσεις αξιοποίησης των Τεχνών, με έμφαση στον Κινηματογράφο -θέαση, προσέγγιση και δημιουργία ταινιών – και το δημιουργικό διάλογό του με άλλες μορφές τεχνών.

• ΕΚΔΟΣΕΙΣ CFF13

 Οπτικοακουστικός & Κινηματογραφικός Γραμμματισμός. Θέαση – Κριτική Προσέγγιση- Γραμματισμός [Πρακτικά Συνεδρίου]

 Περιπλανώμενος κινηματογραφιστής [Αυτοβιογραφία Walter Lassally ]

 Εμίρ Κουστουρίτσα [επιμέλεια: Γιάννης Γροσδάνης]

 Παντελής Βούλγαρης: Μιας ζωής ταινίες [επιμέλεια: Γιάννης Γροσδάνης]

 Λευτέρης Χαρωνίτης : Ένας λόγος καλός [Συλλογικό]

 Ντοκιμαντέρ : Η ανάγνωση [Σταύρος Γρόσδος]

 People Of Chania|Άνθρωποι των Χανίων|Menschen in Chania [Ernst Szebedits, Σπύρος Νταουντάκης]

 How I See Chania [Λεύκωμα, Ernst Szebedits]

 Εικόνες Μουσικές [Λεύκωμα, Συλλογικό]

 Crossing the Ocean – Διασχίζοντας τον Ωκεανό [Νίκη Τρουλινού]

 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων [κατάλογος]

• ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

 Ειδική προβολή Ταινίας

 Κινηματογραφικό Εργαστήρι

 Επίσκεψη σε χώρους φροντίδας

• ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΙΩΣ

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, για μια ακόμη χρονιά, συνεργάζεται με το Δίκτυο Συνεργατικών Σχολείων Χανίων µε την Παιδαγωγική Φρενέ και την Ομάδα Σκασιαρχείο για ένα διαφορετικό σχολείο!

• ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ειδικό καθημερινό πρωινό Πρόγραμμα Προβολών και εργαστηρίων

• ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ MASTER CLASSES ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

26 πρωτότυπες και ιδιαίτερης ποιότητας προτάσεις από το 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και τους συνεργάτες του.

Αυτά και πολλά ακόμα συνθέτουν τη Γιορτή του Κινηματογράφου στην Κρήτη, την εμπειρία που προσφέρει το 13οΦεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων / Chania Film Festival.

Σας περιμένουμε!!!

