Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 7 Οκτωβρίου η Δημοτική Επιτροπή

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου στις 13:00 συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025 σύμφωνα με τα αιτήματα των τμημάτων: Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Ελέγχου Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτροφωτισμού & Σήμανσης της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας.

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό ύψους διδάκτρων του Ωδείου Δήμου Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2025 – 2026.

3. Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την πρόσκληση 2.1.2 Ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων ΟΤΑ Α ́& Β ́ βαθμού του Προγράμματος «ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ».

4. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».

5. Εξειδίκευση ποσού για την δαπάνη της ηχητικής κάλυψης της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου 2025 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού.

6. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην εταιρεία «ΔΙΕΚΑΤ Α.Ε».
7. Εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Βεβαίωσης για απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.

8. Αποδοχή αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού αποζημίωσης μετά από υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε σύμφωνα με την οποία αποδέχεται να αποζημιωθεί όπως ορίζεται στη με αριθμό 735/12-08-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.
9. Εισήγηση για παραχώρηση ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Μαραθωνομάχων.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
