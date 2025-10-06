ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Σύλληψη δύο ατόμων για κλοπή δίκυκλης μοτοσυκλέτας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί για κλοπή
Συνελήφθησαν χθες (05.10.2025) μεσημβρινές ώρες από αστυνομικούς Του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου δύο 34χρονοι αλλοδαποί άντρας και γυναίκα κατηγορούμενοι για κλοπή δίκυκλης μοτοσυκλέτας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα προχθές (04.10.2025) σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου οι δύο αλλοδαποί αφαίρεσαν δίκυκλη μοτοσυκλέτα ημεδαπής.
Κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου αφού ταυτοποιήθηκαν οι δύο αλλοδαποί εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ δίκυκλη μοτοσυκλέτα βρέθηκε έχοντας υποστεί φθορές και αποδόθηκε στην παθούσα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κλειστό το Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνης...

0
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της...

Ηράκλειο:Ολοκλήρωση του 2ου Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού...

0
Με φόντο την παράδοση, τον πολιτισμό και την κρητική...

Κλειστό το Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνης...

0
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της...

Ηράκλειο:Ολοκλήρωση του 2ου Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού...

0
Με φόντο την παράδοση, τον πολιτισμό και την κρητική...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 7 Οκτωβρίου η Δημοτική Επιτροπή
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Ολοκλήρωση του 2ου Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού Δήμου Χερσονήσου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κλειστό το Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνης μέχρι 10 Οκτωβρίου λόγω μετεγκατάστασης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της...

Ηράκλειο:Ολοκλήρωση του 2ου Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού Δήμου Χερσονήσου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με φόντο την παράδοση, τον πολιτισμό και την κρητική...

Βόμβα Τσίπρα – Παραιτήθηκε από βουλευτής με επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε στον Πρόεδρο...

Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 7 Οκτωβρίου η Δημοτική Επιτροπή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου στις 13:00 συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST