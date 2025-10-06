Ηράκλειο:Σύλληψη δύο ατόμων για κλοπή δίκυκλης μοτοσυκλέτας

Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί για κλοπή

Συνελήφθησαν χθες (05.10.2025) μεσημβρινές ώρες από αστυνομικούς Του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου δύο 34χρονοι αλλοδαποί άντρας και γυναίκα κατηγορούμενοι για κλοπή δίκυκλης μοτοσυκλέτας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα προχθές (04.10.2025) σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου οι δύο αλλοδαποί αφαίρεσαν δίκυκλη μοτοσυκλέτα ημεδαπής.

Κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου αφού ταυτοποιήθηκαν οι δύο αλλοδαποί εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ δίκυκλη μοτοσυκλέτα βρέθηκε έχοντας υποστεί φθορές και αποδόθηκε στην παθούσα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.