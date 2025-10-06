Ηράκλειο:Ολοκλήρωση του 2ου Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού Δήμου Χερσονήσου

Με φόντο την παράδοση, τον πολιτισμό και την κρητική φιλοξενία, το 2ο Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού του Δήμου Χερσονήσου έριξε αυλαία. Από τις πλατείες των χωριών μέχρι τους ιστορικούς ναούς και τα θεατράκια της περιοχής, η τέχνη βρήκε τον δρόμο της προς την καρδιά των πολιτών, επιβεβαιώνοντας πως ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια—είναι ανάγκη.

Το φεστιβάλ περιλάμβανε θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναυλίες, παιδικές δράσεις, εικαστικές εκθέσεις, γιορτές τοπικών προϊόντων και διεθνείς συνεργασίες. Από το «Όνειρο Κρήτης» και τη «Φούστα Μπλούζα» μέχρι τις μουσικές βραδιές αφιερωμένες στον Μίκη Θεοδωράκη και τον Θόδωρο Αντωνίου, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει υψηλής αισθητικής παραγωγές, με έντονο τοπικό και παγκόσμιο χαρακτήρα. Με τη συμμετοχή 300 χορευτών από όλο τον κόσμο, η Επισκοπή και το Λιμάνι Χερσονήσου μετατράπηκαν σε σκηνή πολιτιστικής συνύπαρξης, γεμάτη χρώμα, ρυθμό και ενθουσιασμό.

Ξεχωριστή στιγμή του φεστιβάλ αποτέλεσε η εκδήλωση στη Μονή Γκουβερνιώτισσας, όπου η τέχνη συναντήθηκε με την πνευματικότητα, με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη του Διεθνούς φήμης συνθέτη Θόδωρου Αντωνίου, με έργα του ίδιου και μαθητών του.

Στο πλαίσιο της δράσης αναδείχθηκε η μοναδικότητά του χώρου, προσφέροντας στο κοινό μια εμπειρία στοχασμού και αισθητικής ανάτασης. Η συμμετοχή ήταν συγκινητικά μεγάλη, με επισκέπτες να δηλώνουν πως η εκδήλωση «δεν ήταν απλώς πολιτισμός, ήταν μνήμη και μέλλον μαζί».

Χιλιάδες δημότες και επισκέπτες συμμετείχαν ενεργά στο σύνολο των εκδηλώσεων, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για πολιτιστικές δράσεις που ενώνουν, εμπνέουν και ψυχαγωγούν. Η αλληλεπίδραση κοινού και δημιουργών ήταν συνεχής, ζωντανή και ουσιαστική.

Ο Δήμος Χερσονήσου ευχαριστεί θερμά όλους τους συντελεστές, τους εθελοντές, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους καλλιτέχνες και φυσικά το κοινό, που με την παρουσία και την ενέργειά του συνέβαλε στην επιτυχία του φεστιβάλ. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, ο Δήμος δεσμεύεται να συνεχίσει να επενδύει στον πολιτισμό, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την ποιότητα των δράσεων που προάγουν την τέχνη, την παράδοση και τη δημιουργική έκφραση.

«Το φεστιβάλ αυτό δεν είναι απλώς μια σειρά εκδηλώσεων. Είναι η απόδειξη ότι ο πολιτισμός μπορεί να είναι καθημερινότητα, να αγγίζει τον πολίτη, να γεννιέται μέσα από τη συνεργασία και να ανθίζει σε κάθε γωνιά του Δήμου μας» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει: «Ευχαριστώ από καρδιάς όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία του. Συνεχίζουμε με την ίδια πίστη, την ίδια αγάπη για τον τόπο και τους ανθρώπους του».