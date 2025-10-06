Κλειστό το Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνης μέχρι 10 Οκτωβρίου λόγω μετεγκατάστασης

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ανακοινώνεται ότι λόγω μετακόμισης του Τμήματος Κτηνιατρικής, στην οδό Ζαμπελίου, στο κτίριο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας στο ισόγειο, το Τμήμα θα παραμείνει κλειστό για την εξυπηρέτηση του κοινού, από τη Δευτέρα 6-10-2025 έως και την Παρασκευή 10-10-2025.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 28313 43815, 28313 43321, 28313 43323 και 28313 43325.