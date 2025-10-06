ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Κλειστό το Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνης μέχρι 10 Οκτωβρίου λόγω μετεγκατάστασης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ανακοινώνεται ότι λόγω μετακόμισης του Τμήματος Κτηνιατρικής, στην οδό Ζαμπελίου, στο κτίριο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας στο ισόγειο, το Τμήμα θα παραμείνει κλειστό για την εξυπηρέτηση του κοινού, από τη Δευτέρα 6-10-2025 έως και την Παρασκευή 10-10-2025.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 28313 43815, 28313 43321, 28313 43323 και 28313 43325.

Ηράκλειο:Ολοκλήρωση του 2ου Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού Δήμου Χερσονήσου
