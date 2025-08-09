ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Γόρτυνας:Ιστορική δικαίωση για τους ήρωες του Σοκαρά, που αναγνωρίστηκε (και επίσημα, με το ΦΕΚ 146/Α – 08.08.2025) ως μαρτυρικό χωριό

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ιστορική ημέρα για τον Σοκαρά και τον Δήμο Γόρτυνας, ημέρα ηθικής δικαίωσης για τους ήρωες που εκτελέσθηκαν, τον Αύγουστο του 1944, στην Σπηλιάρα, από τα γερμανικά στρατεύματα Κατοχής, για τις οικογένειες, τους συγγενείς, τους ανθρώπους και τους τοπικούς φορείς που, με αίσθημα ευθύνης, με ήθος, αξιοπρέπεια, υπομονή και επιμονή, αγωνίστηκαν ώστε να μην σβήσει η ιστορική μνήμη, ώστε να αναγνωριστεί στο ύψιστο δυνατό επίπεδο η θυσία των μαρτύρων του Σοκαρά…

Με το ΦΕΚ 146/Α – 08.08.2025, η δημοτική κοινότητα Σοκαρά, της Δ.Ε. Κόφινα, του Δήμου Γόρτυνας, αναγνωρίστηκε ως μαρτυρικό χωριό, μετά από έναν μακροχρόνιο αγώνα των οικογενειών των θυμάτων και όλων των Σοκαριανών.

«Είναι μια σπουδαία ημέρα για τον Σοκαρά και για τον Δήμο μας, καθώς, 81 χρόνια μετά την θυσία των ηρώων, η ιστορική αλήθεια αναγνωρίζεται με τον πλέον επίσημο τρόπο. Ο αγώνας όλων των Σοκαριανών, των οικογενειών και απογόνων των ηρώων, του αείμνηστου Σήφη Κοσόγλου, του Γιώργου Καρτσωνάκη,

του Νίκου Μπιμπάκη, της Ένωσης Θυμάτων Σοκαρά, των προέδρων της κοινότητας και όλων των φορέων, συλλόγων και κατοίκων της περιοχής, επιτέλους, δικαιώνεται. Ευχαριστούμε, από καρδιάς, όλους όσοι στήριξαν αυτή την προσπάθεια, όλους όσοι συνέβαλαν ώστε να φθάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα.

Το μήνυμα της θυσίας των ηρώων, το μήνυμα της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας, θα αντηχεί ολοένα και πιο δυνατά, θα εμπνέει και θα καθοδηγεί τις επόμενες γενιές στον δρόμο της αλήθειας, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της εθνικής υπερηφάνειας, της αγάπης για την πατρίδα» τόνισε ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης.

