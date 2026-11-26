Αλέξης Καλοκαιρινός: Θέλουμε η πόλη να είναι βατή, βιώσιμη και ευχάριστη και να έχει αυτές τις περιοχές στις οποίες θα χαίρεται κανείς να περπατάει

Το νότιο τμήμα του Πάρκου Ερυθραίας, έκτασης 14,3 στρεμμάτων, παραδίδεται και επίσημα σε χρήση την Κυριακή 29 Νοεμβρίου με μια εκδήλωση που διοργανώνεται από τον Δήμο Ηρακλείου και την 4ης Δημοτική Κοινότητα.

Όπως είναι γνωστό, το Γραμμικό Πάρκο Ερυθραίας έχει στο σύνολο του έκταση περίπου 48 στρέμματα και αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για τους Ηρακλειώτες και τους επισκέπτες της πόλης ως ένας νέος κοινόχρηστος χώρος ψυχαγωγίας, άθλησης, αναψυχής, αλλά και στάθμευσης, αλλάζοντας ριζικά την εικόνα μιας μεγάλης περιοχής.

Το νότιο τμήμα των 14,3 στρεμμάτων, που εκτείνεται από την οδό ΕΑΜ έως την Πλατεία Γιαμπουλάκη, περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, παράπλευρες οδούς και πεζοδρόμια. Η διαμόρφωση περιλαμβάνει ένα τμήμα μόνο για πεζούς που θα χρησιμοποιείται ως περιπατητική διαδρομή και ένα παράλληλο ποδηλατόδρομο διπλής κατεύθυνσης μήκους περίπου 400 μέτρων,

στο κέντρο του Πάρκου. Περιμετρικά δημιουργήθηκαν περιοχές πρασίνου, ανάπαυσης, σημεία στάθμευσης ποδηλάτων, χώρος με τραπέζια και πάγκους, καθώς και μία παιδική χαρά.

Σε πρόσφατη επίσκεψη στον χώρο, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός είχε αναφέρει ότι πρόκειται για ένα σύνθετο εγχείρημα τεχνικά αλλά και χρηματοδοτικά και η Τεχνική Υπηρεσία έχει δουλέψει με μεγάλη επιμέλεια και αφιέρωση για ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι σημαντικό για την πόλη. Μιλώντας για την αξία της ύπαρξης κοινόχρηστων χώρων, ο Αλέξης Καλοκαιρινός είχε αναφερθεί στο στόχο της βιώσιμης και βατής πόλης επισημαίνοντας:

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου και μια μεγάλη πρόκληση την οποία θα αντιμετωπίσουμε είναι η σύνδεση των διαδρομών αυτών σε μια περιοχή η οποία έρχεται από το κέντρο του Ηρακλείου και καταλήγει στην Κνωσό. Όπως επίσης και από το Λιμάνι του Ηρακλείου και καταλήγει στην Κνωσό.

Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε η πόλη να είναι βατή, να είναι βιώσιμη και ευχάριστη και να έχει αυτές τις περιοχές στις οποίες θα χαίρεται κανείς να περπατάει.

Πιστεύω ότι στο Πάρκο Ερυθραίας θα δημιουργηθεί ένας πόλος απόλαυσης και ανακούφισης όχι μόνο για τους κατοίκους της περιοχής αλλά και για το Ηράκλειο συνολικά».

Υπενθυμίζεται ότι το δεύτερο και μεγαλύτερο τμήμα του Πάρκου εκτείνεται σε έκταση είναι 33,6 στρεμμάτων από τα οποία τα 9,5 στρέμματα αποτελούν κοινόχρηστους χώρους και τα υπόλοιπα περίπου 24 στρέμματα, παράπλευρους δρόμους και χώρο δωρεάν στάθμευσης 149 θέσεων που ήδη λειτουργεί και είναι και η αφετηρία για την πράσινη γραμμή των CityBus.

Η ανάπλαση εξελίσσεται από την πλατεία Γιαμπουλάκη έως την γέφυρα του ΒΟΑΚ. Όπως και το πρώτο μικρότερο τμήμα, περιλαμβάνει πεζοδρόμια που εξασφαλίζουν την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πεζών, περιοχές πρασίνου και ανάπαυσης,

σταθμούς δημόσιων ποδηλάτων και παιδικές χαρές. Επίσης διαμορφώνεται μία συνεχής διαδρομή πεζών μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου και ένας ποδηλατοδρόμος διπλής κατεύθυνσης ίδιου μήκους, που διατρέχουν όλη την έκταση συνδέοντας τους χώρους αναψυχής και άθλησης.

Το έργο ξεκίνησε την προηγούμενη δημοτική περίοδο και συνεχίζεται στην παρούσα. Για το τμήμα των 14,3 στρεμμάτων, η συνολική δαπάνη μαζί με τον ΦΠΑ είναι 1.869.026,85 ευρώ και προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE 2017 Climate change-Κλιματική Αλλαγή και από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου. Για το τμήμα των 33,6 στρεμμάτων η συνολική δαπάνη μαζί με τον ΦΠΑ είναι 5.160.652,19 ευρώ και προέρχεται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.