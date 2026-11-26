Με την παρουσίαση του ημερολογίου του Επισκόπου Giuseppe Olivotti, με τίτλο «Επιστρέφοντας την Κάρα του Αγίου Τίτου στην Κρήτη», ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές

εκδηλώσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για τη συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, από τη Βενετία στο Ηράκλειο, στις 15 Μαΐου 1966.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου 2026 στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Την παρουσίαση συντόνισε ο κ. Ιωάννης Λίλης,

Καθηγητής της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Ειρήνη Παπαδάκη. Κατά τη διάρκειά της προβλήθηκε σύντομο βίντεο από την υποδοχή της Τιμίας Κάρας στο Ηράκλειο.

Η έκδοση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης περιλαμβάνει το πρωτότυπο ιταλικό κείμενο και την ελληνική μετάφρασή του, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Τη μετάφραση πραγματοποίησε ο Ελλογιμώτατος κ. Μιχαήλ Βρεττάκης, Διπλωματικός Υπάλληλος, ενώ την επιμέλεια των κειμένων και της εκδόσεως είχαν οι Ελλογιμώτατοι κ. Δημήτριος Περοδασκαλάκης, Καθηγητής Φιλόλογος, και κ. Ιωάννης Τσερεβελάκης.

Στην εισήγησή του, ο κ. Ιωάννης Τσερεβελάκης αναφέρθηκε στη σημασία των ιερών λειψάνων από την αρχαιότητα και τη βυζαντινή εποχή έως σήμερα, καθώς και στο πρόσωπο του Αποστόλου Τίτου και στη σημασία της παρουσίας της Τιμίας Κάρας του στην Κρήτη.

Ο κ. Δημήτριος Περοδασκαλάκης παρουσίασε το ημερολόγιο του Giuseppe Olivotti, βοηθού Επισκόπου Βενετίας και επικεφαλής της βενετικής αντιπροσωπείας που μετέφερε την Τιμία Κάρα στην Κρήτη.

Υπογράμμισε την αξία της μαρτυρίας του για την πορεία από τη Βενετία στην Αθήνα και στο Ηράκλειο, αλλά και για τη συγκίνηση που του προκάλεσε η θερμή υποδοχή από τον κλήρο και τον λαό.

Όπως σημείωσε, ο Επίσκοπος έβλεπε στον λαμπρό εορτασμό του κρητικού λαού παρηγορία για τη θλίψη των Βενετών και στην επιστροφή του λειψάνου ένα μεγάλο δείγμα αγάπης, ικανό να φέρει πλησιέστερα τους δύο λαούς.

Ο κ. Μιχαήλ Βρεττάκης αναφέρθηκε στον εντοπισμό του ημερολογίου στη Βιβλιοθήκη του Αγίου Μάρκου στη Βενετία, κατά την έρευνά του για κειμήλια που μεταφέρθηκαν από την Κρήτη το 1669. Το ημερολόγιο καταγράφει τις προσωπικές εμπειρίες του Olivotti από τις 12 έως τις 17 Μαΐου 1966,

τη συγκίνηση των Βενετών για τον αποχωρισμό του ιερού λειψάνου και τη χαρά των Κρητικών για την επανακομιδή του. Με τη μετάφρασή του επεδίωξε να διατηρήσει την απλότητα και τη συναισθηματική φόρτιση της μαρτυρίας.

Την εκδήλωση έκλεισε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά τον κ. Βρεττάκη για την έρευνα και την προσφορά του πολύτιμου αυτού τεκμηρίου, με το οποίο εμπλουτίζονται οι πηγές για την ιστορία της Εκκλησίας της Κρήτης.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το ημερολόγιο «δεν είναι μια απλή ιστορική καταγραφή, αλλά είναι ένας συναισθηματικός κόσμος, ενός ανθρώπου που είδε, έζησε και

κατέγραψε». Πρόκειται, υπογράμμισε, για μια προσωπική κατάθεση ψυχής, μέσα από την οποία φανερώνονται τα βιώματα και τα αισθήματα του ανθρώπου που ανέλαβε την ευθύνη της μεταφοράς της Τιμίας Κάρας στην Κρήτη.

Ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση των επετειακών εκδηλώσεων, οι οποίες έδωσαν στους νεότερους την ευκαιρία να γνωρίσουν και στους παλαιότερους να θυμηθούν το μεγάλο ιστορικό γεγονός. Αναφερόμενος στην υποδοχή του 1966, τόνισε ότι η συμμετοχή πλήθους κληρικών και λαϊκών φανέρωσε την πνευματική αναμονή και τον βαθύ σεβασμό των Κρητικών προς τον Πρωτεπίσκοπό τους.

Μίλησε επίσης για τα κειμήλια που μεταφέρθηκαν στη Βενετία μετά την άλωση του Χάνδακα, προκειμένου να διαφυλαχθούν, εκφράζοντας την ελπίδα κάποια από αυτά να επιστρέψουν, έστω και προσωρινά, στο Ηράκλειο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εικόνα της Παναγίας της Μεσοπαντίτισσας, επισημαίνοντας ότι ο πολιτισμός είναι οικουμενικός, αλλά και ότι κάθε τόπος οφείλει να τιμά και να προστατεύει τους πνευματικούς του θησαυρούς.

Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στη σημασία της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας ως πράξεως αγάπης και προσεγγίσεως με τη Δύση, κατά την περίοδο του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρου. Γνωστοποίησε, μάλιστα, την πρόθεσή του να επισκεφθεί, μαζί με τον κ. Βρεττάκη, τη Βενετία, προκειμένου να προσφέρουν την έκδοση στον Πατριάρχη Βενετίας και να ανανεώσουν τις ευχαριστίες και τους δεσμούς ανάμεσα στους δύο τόπους.

Στη συνέχεια, ανέγνωσε ποίημα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης Τιμοθέου, το οποίο γράφτηκε με αφορμή την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας, και πρότεινε στον κ. Δημήτριο Περοδασκαλάκη να αναλάβει τη συγκέντρωση και έκδοση λογοτεχνικών κειμένων για τον Άγιο Τίτο και, ακολούθως, για τον Άγιο Μηνά.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε θερμά, επίσης, τους κ.κ. Δημήτριο Περοδασκαλάκη και Ιωάννη Τσερεβελάκη για την επιμέλεια των κειμένων και της εκδόσεως, καθώς και για τον κόπο και την πολύτιμη συμβολή τους στην ολοκλήρωση του έργου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε στον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Τίτου π. Εμμανουήλ Αντωνακάκη, ο οποίος ανέλαβε τη δαπάνη της εκδόσεως, και σε όλους όσοι εργάστηκαν για να λάβει το βιβλίο την τελική του μορφή. Ευχαρίστησε, ακόμη, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και όλους τους παρισταμένους.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην ευθύνη διαφύλαξης και παράδοσης της πνευματικής κληρονομιάς στις επόμενες γενιές, τονίζοντας ότι τέτοιες εκδηλώσεις ενώνουν τους ανθρώπους και φανερώνουν τις βαθιές ρίζες της Κρήτης: «Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε να κρατηθούμε από αυτά που μας κρατάνε, για να τα παραδώσουμε» σε όσους έρχονται μετά από εμάς.