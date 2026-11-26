Δράση

αλληλεγγύης από τον Δήμο Χανίων σε συνεργασία με την επιχείρηση Skarakis

Line

Μια δράση προσφοράς και αλληλεγγύης, με στόχο να χαρίσει χαμόγελα στα

παιδιά οικογενειών, που στηρίζει το Κοινωνικό Παντοπωλείο, διοργανώνει η

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου

Χανίων, σε συνεργασία με την επιχείρηση Skarakis Line, ενόψει των

Χριστουγέννων.

Με κεντρικό μήνυμα «Χαρίζουμε παιχνίδια! Μοιράζουμε χαμόγελα!», η

πρωτοβουλία καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν, προσφέροντας παιχνίδια,

καινούρια ή μεταχειρισμένα, τα οποία θα συγκεντρώνονται από την 1η έως και

τις 24 Δεκεμβρίου 2026.

Τα παιχνίδια θα διατεθούν σε παιδιά οικογενειών, που υποστηρίζονται από το

Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων, συμβάλλοντας ώστε αυτές τις

γιορτινές ημέρες να μην λείψει η χαρά και το χαμόγελο από κανένα παιδί.

Σε δήλωσή της, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένη Ζερβουδάκη,

επισημαίνει:

«Τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος, που μας υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι

να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον και να μοιραζόμαστε όσα μπορούμε με

εκείνους, που έχουν ανάγκη.

Ένα παιχνίδι μπορεί να μοιάζει με μια μικρή

προσφορά, για ένα παιδί όμως μπορεί να σημαίνει πολλά και κυρίως ότι κάποιος

νοιάστηκε γι’ αυτό. Ευχαριστώ θερμά την επιχείρηση Skarakis Line για την

πρωτοβουλία και τη συνεργασία της, καθώς και όλους όσοι θα ανταποκριθούν στο

κάλεσμά μας.

Καλούμε τους συμπολίτες μας να συμμετάσχουν σε αυτή την

προσπάθεια, γιατί η αλληλεγγύη αποκτά πραγματική αξία όταν γίνεται πράξη».

Ως σημείο συγκέντρωσης των παιχνιδιών έχει καθοριστεί το κατάστημα, Skarakis

Line, στο 6ο χλμ. της Εθνικής Οδού Χανίων – Ρεθύμνου, στην περιοχή των

Τσικαλαριών. Η παράδοση των παιχνιδιών θα πραγματοποιείται κατά τις ώρες

λειτουργίας του καταστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο

τηλέφωνο 28213 41695.