«Απουσία του Δημάρχου Πλατανιά, κ. Ιωάννη Μαλανδράκη, λόγω της συμμετοχής του στην Γ.Σ. της COPPEM και σε διεθνή συνάντηση, στο Palermo της Σικελίας »

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, θα απουσιάζει από τον Δήμο από την Πέμπτη 26 έως και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, λόγω της μετάβασής του στο Palermo της Σικελίας, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της COPPEM (Μόνιμης Διάσκεψης των Μεσογειακών Περιφερειακών και Τοπικών Αρχών), προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευσή της και στη διεθνή συνάντηση με τίτλο «Mediterranean Youth: Building Future Together» (Νέοι της Μεσογείου: Χτίζοντας μαζί το μέλλον).

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ο Δήμαρχος θα συμμετάσχει ως ομιλητής σε θεματική ενότητα για τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην υποστήριξη της νεανικής απασχόλησης.

Παράλληλα, έχει αποδεχθεί πρόταση να θέσει υποψηφιότητα ως μέλος του Συμβουλίου της Προεδρίας της COPPEM, με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής Αυτοδιοικητικής εκπροσώπησης στα όργανα της Διάσκεψης.

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του Δημάρχου, τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Δημητρογιαννάκης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.