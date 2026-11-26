Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, δημιουργία και δυνατά μηνύματα από την Περιφέρεια Κρήτης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών

Στο πλαίσιο των 16ήμερων δράσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, η Περιφέρεια Κρήτης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, διοργάνωσε χθες, 25 Νοεμβρίου, στο Κινηματοθέατρο «Αστόρια», στο Ηράκλειο, μια ξεχωριστή πολιτιστική και εκπαιδευτική εκδήλωση, με τίτλο «Ένα Δέντρο… Διαφορετικό από τα άλλα…», αφιερωμένη στην ισότητα, τον αλληλοσεβασμό και τη δύναμη της συλλογικής έκφρασης απέναντι στην έμφυλη βία.

Σε μια βραδιά έντονης συναισθηματικής φόρτισης, η μουσική, το θέατρο, ο χορός και, κυρίως, οι φωνές των παιδιών συναντήθηκαν, μεταφέροντας ένα ηχηρό μήνυμα για έναν κόσμο στον οποίο κάθε γυναίκα και κάθε κορίτσι θα μπορεί να αισθάνεται ασφαλής, να ζει με αξιοπρέπεια, να εκφράζεται ελεύθερα, να ονειρεύεται και να διεκδικεί τη ζωή που επιθυμεί, χωρίς φόβο, περιορισμούς και διακρίσεις.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη δύναμη της τέχνης και της εκπαίδευσης στην αλλαγή βαθιά ριζωμένων κοινωνικών αντιλήψεων, υπενθυμίζοντας ότι η πρόληψη της έμφυλης βίας ξεκινά από την παιδική ηλικία, από την οικογένεια, το σχολείο και τις καθημερινές μας σχέσεις.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η δημοσιογράφος Αντιγόνη Ανδρεάκη. Τη βραδιά άνοιξε μουσικά ο κρητικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής Μάνος Παπαδάκης,

δημιουργώντας με τη φωνή και τη μουσική του μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Χαιρετισμούς απηύθυναν η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, Γεωργία Μηλάκη, η Επόπτρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Σωτηρία Μαρτίνου, και η Πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου, Μαρία Παχιαδάκη.

Όταν οι φωνές των παιδιών γίνονται φωνές αλλαγής

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η συμμετοχή των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου Βιάννου, του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου και της χορωδίας του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Κάτω Ασιτών. Με την αυθεντικότητα, την ευαισθησία και τη δύναμη της έκφρασής τους, τα παιδιά ένωσαν τις φωνές τους, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας, αλλά και υπενθυμίζοντας σε όλες και όλους την ευθύνη μας απέναντι στη νέα γενιά.

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Βιάννου, υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Μαρίας Τσουκάκη, μέσα από τη μουσική τους παρέμβαση «Τραγουδάμε για την Ισότητα!», μετέφεραν το δικό τους μήνυμα για έναν κόσμο χωρίς έμφυλες διακρίσεις, στερεότυπα και βία.

Με ιδιαίτερη εκφραστική δύναμη, οι μαθήτριες και οι μαθητές της Α΄ Λυκείου του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου, μέσα από το χοροθεατρικό δρώμενο «Το κουκλόσπιτο γκρεμίζεται… η ζωή μου, μού ανήκει», ανέδειξαν το δικαίωμα κάθε γυναίκας στην αυτοδιάθεση, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια, αμφισβητώντας τους κοινωνικούς περιορισμούς και τις στερεοτυπικές προσδοκίες που εξακολουθούν να καθορίζουν τις ζωές των γυναικών.

Ξεχωριστή συγκίνηση προκάλεσε η χορωδία «Μικρές/Μικροί Μαέστροι» του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Κάτω Ασιτών, υπό την καθοδήγηση της μουσικού και εκπαιδευτικού Ιωάννας Καλαφατάκη.

Με την ερμηνεία του τραγουδιού «Η ευτυχία είναι ο μόνος σκοπός», τα παιδιά έδωσαν μουσική πνοή στο λογοτεχνικό έργο «Το Δέντρο της Ισότητας», ολοκληρώνοντας τη βραδιά με ένα βαθιά ανθρώπινο και αισιόδοξο μήνυμα.

Οι φωνές των παιδιών έγιναν μέσα διεκδίκησης, ελπίδας και αλλαγής, υπενθυμίζοντας ότι ο κόσμος που οφείλουμε να τους παραδώσουμε είναι ένας κόσμος στον οποίο κανένα κορίτσι δεν θα μεγαλώνει μαθαίνοντας να φοβάται, κανένα αγόρι δεν θα μεγαλώνει μαθαίνοντας ότι πρέπει να επιβάλλεται και κανένας άνθρωπος δεν θα στερείται το δικαίωμα να είναι ο εαυτός του.

Η τέχνη ως μέσο ευαισθητοποίησης και κοινωνικής αλλαγής

Η Ομάδα Θεάτρου του Σωματείου Γυναικών ΊΡΙΔΑ, με το θεατρικό δρώμενο «Ίδια αξία, ίσα όνειρα!», σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δομήνικου Ταβερναράκη, ανέδειξε με χιούμορ, ευαισθησία και αμεσότητα τις έμφυλες ανισότητες που συχνά παραμένουν αθέατες στην καθημερινότητα, στην οικογένεια και στον χώρο της εργασίας, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δύναμη της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και του αλληλοσεβασμού.

Η Χορωδία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Πρωτόπαπα και με την πιανιστική συνοδεία της Λίλυς Δάκα, με την υποστήριξη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου, ένωσε τις φωνές της με εκείνες των υπόλοιπων συμμετεχόντων και συμμετεχουσών,

αναδεικνύοντας μέσα από τη μουσική τη δύναμη της συλλογικής έκφρασης και της κοινής διεκδίκησης μιας κοινωνίας ισότητας και δικαιοσύνης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε, επίσης, οπτικοακουστικό υλικό από τις δημιουργικές δράσεις σχολικών μονάδων της Κρήτης που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Το Δέντρο της Ισότητας» της Περιφέρειας Κρήτης, αναδεικνύοντας τη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας ισότητας και σεβασμού.

Συγκεκριμένα, από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού, το Δημοτικό Σχολείο Κουνάβων, το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου και το 11ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.

«Το Δέντρο της Ισότητας»: Μια παράσταση που μας έκανε να γελάσουμε, να συγκινηθούμε και να αναστοχαστούμε

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκε η παιδική θεατρική παράσταση «Το Δέντρο της Ισότητας», βασισμένη στο ομώνυμο λογοτεχνικό έργο της Μαρίας Βοζικάκη, το οποίο εκδόθηκε με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Γιάννη Μπλέτα.

Με διαρκείς εναλλαγές γέλιου και συγκίνησης, ευρηματικούς διαλόγους, μουσική, κίνηση και χαρακτήρες που αντλούν στοιχεία από την καθημερινή ζωή, η παράσταση μετέφερε δυνατά μηνύματα για την κατάρριψη των έμφυλων στερεοτύπων, την ισότιμη κατανομή των ευθυνών και της φροντίδας, τη συνεργασία στην οικογένεια και το σχολείο, την οικιακή δημοκρατία και τον σεβασμό στη μοναδικότητα κάθε ανθρώπου.

Μέσα από τις απορίες της μικρής Ελένης, μικροί και μεγάλοι κλήθηκαν να αναστοχαστούν πάνω σε συμπεριφορές, αντιλήψεις και καθημερινές πρακτικές που συχνά θεωρούμε αυτονόητες, χωρίς να αναγνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο αναπαράγουν τις έμφυλες ανισότητες.

Οι ηθοποιοί Στυλιανός Θωμαδάκης, Μυρτώ Μαρκάκη και Σήφης Καυκαλάς, μέσα από τις εναλλαγές των ρόλων τους, μετέτρεψαν τη θεατρική σκηνή σε έναν χώρο δημιουργικής μάθησης, συναισθηματικής έκφρασης και αμφισβήτησης των στερεοτύπων.

Η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, Γεωργία Μηλάκη, στον χαιρετισμό της υπογράμμισε:

«Η σημερινή ημέρα δεν είναι μόνο μια ημέρα μνήμης για τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της έμφυλης βίας. Είναι μια ημέρα ευθύνης, συλλογικής δέσμευσης και δράσης. Απόψε, μέσα από τις φωνές των παιδιών, τη μουσική και το θέατρο, αναδεικνύεται η κοινωνία που θέλουμε να οικοδομήσουμε.

Μια κοινωνία στην οποία κάθε γυναίκα θα αισθάνεται ασφαλής, κάθε κορίτσι θα μεγαλώνει χωρίς περιορισμούς στα όνειρά του και κάθε παιδί θα μαθαίνει ότι ο σεβασμός, η φροντίδα και η ισότητα αποτελούν θεμέλια των ανθρώπινων σχέσεων. Για εμάς στην Περιφέρεια Κρήτης, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός αποτελούν ουσιαστική επένδυση στην πρόληψη της έμφυλης βίας.

Γιατί η αλλαγή ξεκινά από τις αντιλήψεις που καλλιεργούμε, τα πρότυπα που μεταδίδουμε και τις αξίες με τις οποίες μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Ευχαριστώ θερμά όλα τα παιδιά, τους και τις εκπαιδευτικούς, τους καλλιτέχνες και τις καλλιτέχνιδες, τους φορείς και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά».

Παράλληλα, στον εξωτερικό χώρο του Κινηματοθεάτρου «Αστόρια», στην Πλατεία Ελευθερίας, πραγματοποιήθηκε η δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «ORANGE DAY», στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας «25 Ημέρες Δράσης: Μαζί Σπάμε τη Σιωπή» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας, την οποία στηρίζει ενεργά η Περιφέρεια Κρήτης.

Στελέχη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, με επικεφαλής την Προϊσταμένη του Γραφείου, Υπαστυνόμο Α΄ Δήμητρα Λιάπη, ενημέρωσαν τους πολίτες για τις μορφές της ενδοοικογενειακής βίας, τα δικαιώματα των θυμάτων και τους διαθέσιμους μηχανισμούς προστασίας και υποστήριξης.

Η παράλληλη αυτή δράση ανέδειξε τη σημασία της διατομεακής συνεργασίας, της έγκαιρης παρέμβασης και της συλλογικής κινητοποίησης απέναντι σε κάθε μορφή έμφυλης βίας.

Την υγειονομική κάλυψη της εκδήλωσης ανέλαβε η Εθελοντική Ομάδα Διασωστών «Φίλιος Ζευς», την οποία η Περιφέρεια Κρήτης ευχαριστεί θερμά για την πολύτιμη εθελοντική προσφορά της και τη συμβολή της στην ασφαλή διεξαγωγή της βραδιάς.