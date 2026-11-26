Αλέξης Καλοκαιρινός: Περνάμε σε μια νέα εποχή στη διαχείριση υδάτινων πόρων και στην αγροτική παραγωγή, τοποθετώντας το Ηράκλειο στην πανευρωπαϊκή πρωτοπορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης

Μια νέα εποχή για τη χρήση των υδάτινων πόρων και την αγροτική παραγωγή που τοποθετεί τον Δήμο Ηρακλείου στην πανευρωπαϊκή πρωτοπορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης, ανοίγει με την έναρξη της κανονικής λειτουργίας της Μονάδας Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΗ.

Τα εγκαίνια της νέας Μονάδας, η οποία βρίσκεται ήδη στο στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 2/12, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας Μανόλη Γραφάκου.

Όπως έχει δηλώσει ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός: «Είμαστε πλέον έτοιμοι να περάσουμε σε μια νέα εποχή για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την αγροτική παραγωγή της περιοχής μας, τοποθετώντας τον Δήμο Ηρακλείου στην πρωτοπορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Οι προδιαγραφές με τις οποίες θα λειτουργεί η Μονάδα, είναι οι προδιαγραφές της τεταρτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων, που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζονται το 2035. Είμαστε, δηλαδή στον τομέα αυτό μπροστά από την εποχή μας. Το συγκεκριμένο έργο έγινε σε πολύ σύντομο χρόνο και με εξαιρετική τεχνική επιμέλεια, γεγονός που αποδεικνύει την αφοσίωση των ανθρώπων που μόχθησαν γι’ αυτό.

Πέρα από την τεχνολογική του πρωτοπορία, το έργο ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 2,5 χρόνια, από το 2024 μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του ιδιαίτερα απαιτητικού χρόνου προετοιμασίας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές για αυτό το αποτέλεσμα».

Υπενθυμίζεται ότι η Μονάδα Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΗ πολλαπλασιάζει την ποσότητα του διαθέσιμου νερού άρδευσης, από 6.000 που είναι σήμερα, σε 36.000 κυβικά μέτρα ανά ημέρα και προσδίδει στο Ηράκλειο χαρακτηριστικά κυκλικής πόλης με δυνατότητα να επαναχρησιμοποιεί κατά 100% τα υγρά απόβλητα.

Παράλληλα, η εγκατάσταση συναρθρώνεται άμεσα με ένα ακόμη μεγάλο έργο: Τη δημιουργία εκτεταμένου αρδευτικού δικτύου που θα καλύψει 23.000 στρέμματα καλλιεργειών του Δήμου Ηρακλείου και για το οποίο έχει ήδη κατατεθεί, μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης, η σχετική πρόταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ύδωρ 2.0».

Εφόσον η πρόταση εγκριθεί, το Ηράκλειο θα αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο έργο που θα δημιουργήσει εντελώς νέες προϋποθέσεις για την αγροτική παραγωγή.