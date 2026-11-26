Ο Δήμος Χερσονήσου, ένας τόπος βαθιά συνδεδεμένος με τη φιλοξενία, τον πολιτισμό και τη δημοκρατική παράδοση της Κρήτης, δεν μπορεί να αποτελέσει πεδίο δράσης και προβολής για εκφραστές του μίσους, του διχασμού και της μισαλλοδοξίας.

Η Κρήτη είναι ένας τόπος ποτισμένος με αίμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία. Από τις επαναστάσεις του 19ου αιώνα και την Εθνική Αντίσταση μέχρι τους σύγχρονους κοινωνικούς αγώνες, η ιστορική συνείδηση του νησιού μας στάθηκε διαχρονικά απέναντι στον φασισμό και στον ολοκληρωτισμό. Οι κάτοικοι της Χερσονήσου τιμούν αυτή την κληρονομιά στην πράξη, μέσα από την καθημερινή τους στάση, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό στον συνάνθρωπο.

Η παρουσία του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη στην περιοχή μας συνιστά ευθεία πρόκληση για τη δημοκρατική ευαισθησία των πολιτών μας και προσβάλλει βάναυσα την ιστορία και τις αξίες του τόπου μας.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε:

«Απευθύνω δημόσια, ξεκάθαρη και επιτακτική έκκληση προς τη διεύθυνση της ξενοδοχειακής μονάδας που πρόκειται να φιλοξενήσει τη συγκεκριμένη εκδήλωση να αναθεωρήσει άμεσα την απόφασή της και να προχωρήσει στην ακύρωσή της.

Ο κρητικός τουρισμός και η επιχειρηματικότητα της περιοχής μας στηρίζονται στον ανοιχτό ορίζοντα, τον πολιτισμό και τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δεν νοείται χώρος φιλοξενίας του τόπου μας να παρέχει βήμα σε ιδεολογίες που η ίδια η ιστορία της Κρήτης και η ελληνική Δικαιοσύνη έχουν καταδικάσει». Και κατέληξε:

«Η Χερσόνησος παραμένει τόπος δημοκρατίας, ειρήνης και προόδου. Ανεπιθύμητοι στον τόπο μας είναι μόνο όσοι επιδιώκουν να διχάσουν την κοινωνία μας και να αμαυρώσουν το δημοκρατικό μας ήθος».