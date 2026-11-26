Κατόπιν ενημέρωσης και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μεσιτών Νομού Χανίων (ΣΥ.ΜΕ.ΝΟ.Χ.),η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στους πολίτες που αναζητούν κατοικία προς ενοικίαση στα Χανιά,

καθώς παρατηρείται έξαρση κρουσμάτων εξαπάτησης από άτομα που παριστάνουν τους μεσίτες χωρίς να έχουν την νόμιμη άδεια.(Ψευτομεσιτες)

Ενημερώνουμε λοιπόν ότι λόγω της διαπιστωμένης οξύτατης στεγαστικής κρίσης στο νησί μας και ιδιαίτερα στο νομό μας,, παράνομα κυκλώματα αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά «στο χέρι» ως δήθεν μεσιτικές αμοιβές,

από καταναλωτές,χωρίς να εκδίδουν αποδείξεις και χωρίς να ολοκληρώνεται ποτέ η επιθυμητή μίσθωση.

Πώς στήνεται η παγίδα:

Αγγελίες-δόλωμα: Χρησιμοποιούν υπαρκτά μεσιτικά γραφεία εκτός Κρήτης ως «βιτρίνα» σε μεγάλες πλατφόρμες. Όταν ο ενδιαφερόμενος καλέσει, του λένε ότι το σπίτι έκλεισε και τον παραπέμπουν σε «τοπικό συνεργάτη» στα Χανιά, ο οποίος στερείται άδειας, ΓΕΜΗ και επαγγελματικού ΑΦΜ.

Διπλό «θέατρο»: Εντοπίζουν αγγελίες ιδιωτών. Στον ιδιοκτήτη παρουσιάζονται ως απλοί φίλοι του ενοικιαστή, ενώ στον ενοικιαστή εμφανίζονται ως αποκλειστικοί διαχειριστές του ακινήτου.

Πίεση και «μαύρα» μετρητά: Κατά την επίσκεψη, επικαλούνται ανύπαρκτη λίστα αναμονής και απαιτούν άμεσα μετρητά στο χέρι χωρίς απόδειξη, πριν γίνει το ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Αν η συμφωνία χαλάσει, εξαφανίζονται και το γραφείο-βιτρίνα αρνείται κάθε ευθύνη

Οι συμβουλές μας για να προστατευτείτε:

Ρωτήστε ευθέως τον ιδιοκτήτη: Μπροστά στον μεσάζοντα, ρωτήστε τον ιδιοκτήτη: «Έχετε αναθέσει το ακίνητο σε αυτό το μεσιτικό γραφείο;». Αν πρόκειται για απάτη, αποκαλύπτεται επιτόπου.

Ελέγξτε τα στοιχεία του: Ζητήστε επωνυμία, ΑΦΜ και αριθμό ΓΕΜΗ, καθώς και έγγραφη εντολή υπόδειξης. Μπορείτε να διασταυρώσετε τα νόμιμα μέλη στο symenoch.gr ή στο Επιμελητήριο Χανίων.

Ποτέ μετρητά και ποτέ προκαταβολικά: Βάσει νόμου (Ν. 4072/2012), ο μεσίτης αμείβεται μόνο εφόσον υπογραφεί το συμβόλαιο. Πληρώνετε αποκλειστικά μέσω τράπεζας (IBAN) μετά την οριστικοποίηση του μισθωτηρίου στο Taxisnet, λαμβάνοντας νόμιμο παραστατικό.

Τι να κάνετε αν πέσατε θύμα απάτης:

Συγκεντρώστε όλα τα αποδεικτικά επικοινωνίας (μηνύματα Viber/SMS, τηλέφωνα, αγγελίες) και στοιχεία μαρτύρων (π.χ. τον ιδιοκτήτη).

Υποβάλετε καταγγελία στην ΑΑΔΕ (μέσω της πλατφόρμας Καταγγελίες Πολιτών) για φοροδιαφυγή και παράνομη άσκηση επαγγέλματος, καθώς και μήνυση στην Αστυνομία για απάτη.

Απευθυνθείτε άμεσα στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης για ενημέρωση καθοδήγηση και συμβουλευτική Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας 9 έως 12

Τηλ 2721092306 email epkxan@gmail.com

Τέλος, Επειδή,Η στεγαστική κρίση έχει φέρει τους συμπολίτες μας σε απόγνωση και δυστυχώς επιτήδειοι εκμεταλλεύονται αυτή την ανάγκη για εύκολο, παράνομο κέρδος. Καλούμε τους καταναλωτές να μην υποκύπτουν και να μη δίνουν ούτε ένα ευρώ “στο χέρι” χωρίς νόμιμο παραστατικό και ολοκληρωμένο μισθωτήριο.

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης στέκεται δίπλα σε κάθε πολίτη που έχει εξαπατηθεί, στηρίζοντας παράλληλα τους νόμιμους επαγγελματίες του κλάδου ».

Για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Η Πρόεδρος

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2

Email: epkxan@gmail.com

Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306