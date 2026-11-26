Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Με κέρδη για τα τουριστικά καταλύματα, αλλά με απώλειες για την εστίαση έκλεισε το τρίτο τρίμηνο του 2026 στην Κρήτη, αποτυπώνοντας τις δύο διαφορετικές όψεις της τουριστικής σεζόν στο νησί.

Τα καταλύματα είδαν τον τζίρο τους να αυξάνεται κατά περίπου 91,8 εκατ. ευρώ, με το Ηράκλειο να οδηγεί την άνοδο. Στον αντίποδα, η εστίαση κατέγραψε μειωμένο κύκλο εργασιών και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, χάνοντας συνολικά περίπου 10,1 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων καταλυμάτων, σε επίπεδο χώρας, αυξήθηκε κατά 5,8%, στα 7,36 δισ. ευρώ, από 6,96 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Στις υπηρεσίες εστίασης, ο τζίρος μειώθηκε κατά 3,1%, στα 4,61 δισ. ευρώ, από 4,76 δισ. ευρώ.

Αθροιστικά, οι δύο κλάδοι κατέγραψαν κύκλο εργασιών 11,97 δισ. ευρώ, έναντι 11,71 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2025, με αύξηση περίπου 2,2%. Η άνοδος προήλθε από τα καταλύματα, που πρόσθεσαν 405,6 εκατ. ευρώ σε τζίρο. Η μείωση κατά 146,7 εκατ. ευρώ στην εστίαση περιόρισε την καθαρή αύξηση των δύο κλάδων στα 258,9 εκατ. ευρώ.

Η απόκλιση καταγράφεται και σε επιμέρους προορισμούς. Στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Κω και τα Χανιά, ο τζίρος των καταλυμάτων αυξήθηκε και εκείνος της εστίασης μειώθηκε. Η Ρόδος και η Κέρκυρα εμφάνισαν άνοδο και στους δύο κλάδους, ενώ στη Θήρα μειώθηκε τόσο ο τζίρος των καταλυμάτων όσο και εκείνος της εστίασης.

Αττική, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Ρόδος πρόσθεσαν μαζί περίπου 221,4 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 55% της καθαρής πανελλαδικής αύξησης των καταλυμάτων.

Στην υπόλοιπη Κρήτη, ο τζίρος ενισχύθηκε κατά 6,7% στο Ρέθυμνο, στα 277,4 εκατ. ευρώ, κατά 4,2% στα Χανιά, στα 371,3 εκατ. ευρώ, και κατά 2,5% στο Λασίθι, στα 252,1 εκατ. ευρώ. Συνολικά, οι τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης πρόσθεσαν περίπου 91,8 εκατ. ευρώ στον κύκλο εργασιών των καταλυμάτων. Στη Χαλκιδική, η αύξηση ήταν επίσης 2,5%, με τον τζίρο στα 255,8 εκατ. ευρώ.

Εστίαση: Μείωση τζίρου 10,1 εκατ. ευρώ, «βουτιά» 4,7% στο Ηράκλειο

Η Αττική κατέγραψε τζίρο εστίασης 1,44 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 4,4%. Η πτώση κατά 66,4 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί περίπου στο 45% της καθαρής πανελλαδικής μείωσης. Στη Θεσσαλονίκη, ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 6,1%, στα 253 εκατ. ευρώ, με απώλειες 16,4 εκατ. ευρώ.

Αθροιστικά, η μείωση στις δύο περιοχές έφτασε τα 82,7 εκατ. ευρώ. Η Αχαΐα σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση μεταξύ των ενοτήτων με μερίδιο τουλάχιστον 1% στον ετήσιο τζίρο του κλάδου το 2025, κατά 11,6%, στα 56 εκατ. ευρώ.

Στη Ρόδο, ο τζίρος της εστίασης αυξήθηκε κατά 1,4%, στα 168,7 εκατ. ευρώ, η μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των ενοτήτων της ίδιας ομάδας. Στην Κέρκυρα ενισχύθηκε οριακά κατά 0,2%, στα 162,3 εκατ. ευρώ. Στη Λευκάδα αυξήθηκε κατά 2,1%, στα 59,2 εκατ. ευρώ, ενώ στη Ζάκυνθο μειώθηκε κατά 7,6%, στα 94,6 εκατ. ευρώ, και στην Κεφαλληνία κατά 1%, στα 56,9 εκατ. ευρώ.

Στις Κυκλάδες, η εστίαση υποχώρησε κατά 7,2% στη Θήρα, στα 110,3 εκατ. ευρώ, κατά 1,3% στην Πάρο, στα 87,7 εκατ. ευρώ, και κατά 0,2% στη Μύκονο, στα 157 εκατ. ευρώ. Στη Μήλο, αντίθετα, αυξήθηκε κατά 3,5%, στα 49,5 εκατ. ευρώ.

Στην Κω, η μείωση ήταν 4,6%, στα 64,5 εκατ. ευρώ. Στην Κρήτη ο τζίρος της εστίασης υποχώρησε και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στο Ηράκλειο (−4,7%). Συνολικά, η εστίαση στην Κρήτη κατέγραψε περίπου 10,1 εκατ. ευρώ λιγότερα σε τζίρο.

Με πληροφορίες από money-tourism.grhttps://www.cretalive.gr/