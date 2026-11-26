Το πρωί της Τετάρτης, 25ης Νοεμβρίου 2026, επί τη εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Νύμφης του Χριστού Αικατερίνης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος μετέβη στον πανηγυρίζοντα ομώνυμο Ιερό Ναό, στη Φορτέτζα Ρεθύμνου, όπου χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

Ο Σεβασμιώτατος, στην προσλαλιά του, αναφέρθηκε στον βίο και την πολιτεία της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης και στα μηνύματα που προσφέρει το παράδειγμά της στον σύγχρονο άνθρωπο.

Ευχήθηκε δε προς όλους να έχουμε τη σοφία του Θεού και, κατά το παράδειγμα των Αγίων της Εκκλησίας μας, τους οποίους κατά τις ημέρες αυτές θα εορτάσουμε, να καταστήσουμε την ύπαρξή μας φάτνη, για να αναπαύεται σε αυτήν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός.