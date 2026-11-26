Η προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές μέσω και της οργανωμένης απομάκρυνσής τους από την περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή, περιλαμβάνεται στους βασικούς σκοπούς του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (έγγραφο Α4916/19-11-2025), σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών,

ο Δήμος θα πρέπει να μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών που ανήκουν σε ευάλωτες Ομάδες (ΑμεΑ, κλπ) – είτε των ιδίων είτε των προσωπικών βοηθών τους ή των άμεσα συγγενικών τους προσώπων – και διαβιούν σε δομημένες περιοχές (οικισμοί πολεοδομικά τμήματα πόλεων κλπ.) σε κατοικίες που βρίσκονται εντός ζωνών υψηλής επικινδυνότητας πλημμύρας,.

Στο Ρέθυμνο, η περιοχή που βρίσκεται εντός ζώνης υψηλής επικινδυνότητας πλημμύρας οριοθετείται Βορείως του ΒΟΑΚ από την οδό Αυστραλών Πολεμιστών- Πατριάρχη Αθηναγόρα μέχρι το ανατολικό όριο του οικισμού Σταυρωμένου.

Τηρώντας λοιπόν τη συγκεκριμένη οδηγία και με γνώμονα πάντοτε την προστασία και ασφάλεια των πολιτών, ο Δήμος Ρεθύμνης και το αρμόδιο Τμήμα του Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων, καλούν τους πολίτες που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες (ΑμεΑ,κλπ) και διαβιούν στην προαναφερόμενη περιοχή,

να παρέχουν -εφόσον το επιθυμούν – στην Υπηρεσία στοιχεία, είτε αυτοπροσώπως είτε δια των προσωπικών τους βοηθών ή των άμεσα συγγενικών τους προσώπων προκειμένου να εγγραφούν σε ένα μητρώο για την έγκαιρη ενημέρωση και ειδοποίηση τους από τις δημοτικές αρχές σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών στην περιοχή που διαβιούν.

Στο συγκεκριμένο μητρώο, θα καταχωρούνται τα στοιχεία επικοινωνίας, η δ/νση κατοικίας και η κατηγορία αναπηρίας (κώφωση, τύφλωση, κλπ), τα στοιχεία επικοινωνίας των προσωπικών βοηθών ή των άμεσα συγγενικών τους προσώπων, καθώς και το μεταφορικό μέσο που θα απαιτηθεί σε περίπτωση μετακίνησης τους (π.χ. μετακίνηση με επιβατικό αυτοκίνητο, ασθενοφόρο κλπ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέσο μετακίνησης που θα διατεθεί για την έγκαιρη, προληπτική απομάκρυνση των ευπαθών συμπολιτών, εφόσον οι ίδιοι συναινούν σε αυτή, αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράμετρο για τη δρομολόγηση της δράσης της μετακίνησης των Ευάλωτων Ομάδων πολιτών,

καθώς επιτρέπει τον ορθό σχετικό προγραμματισμό των μέσων του ΕΚΑΒ και του Δήμου, στην περίπτωση που απαιτηθεί η συνδρομή τους αντίστοιχα, τόσο κατά την αρχική απομάκρυνση των ατόμων από την περιοχή όσο και κατά την επιστροφή τους στο χώρο διαμονής, τους όταν πλέον θα έχει παρέλθει ο κίνδυνος.

Για την τήρηση του ανωτέρω μητρώου καθίσταται σαφές ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους εγγράφως ως προς τα παρεχόμενα στοιχεία τα οποία για λόγους προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων σε καμία περίπτωση δεν θα δημοσιευθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν διαθέσιμο χρονικό περιθώριο κατάθεσης των στοιχείων τους για την εγγραφή τους στο μητρώο μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2027. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις καθώς και για εγγραφή παρακαλούνται να απευθύνονται στον κ. Βασίλη Ποθητό είτε τηλεφωνικώς, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο 28310-40012 είτε ηλεκτρονικά στο email: civilprotection@rethymno.gr.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής

Σκορδίλης Γεώργιος