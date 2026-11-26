Με τον Ρεθυμνιώτη αθλητή Γιώργο Διαλεκτάκη και τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου, Γαβριήλ Τσουντάνη, συναντήθηκε ο Βουλευτής Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, με αφορμή την επικείμενη δράση «Δίχως Όρια».

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, ο Γιώργος Διαλεκτάκης και ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας Αλέξανδρος Τζόρβας θα διανύσουν περισσότερα από 510 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη έως την Αθήνα, ο πρώτος με χειρήλατο αμαξίδιο και ο δεύτερος τρέχοντας. Η προσπάθειά τους θα ξεκινήσει στις 30 Νοεμβρίου από τον Λευκό Πύργο, με στόχο να ολοκληρωθεί στις 3 Δεκεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία.

Σκοπός του ιδιαίτερα απαιτητικού αυτού αθλητικού εγχειρήματος είναι η συγκέντρωση χρημάτων για την απόκτηση ενός ειδικά διαμορφωμένου οχήματος, το οποίο θα καλύψει σημαντικές ανάγκες μετακίνησης των ωφελουμένων του Συλλόγου, διευκολύνοντας την καθημερινότητά τους και την πρόσβασή τους στις δραστηριότητές του.

Η συνάντηση αποτέλεσε την ευκαιρία για μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τις ανάγκες του Συλλόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στην απόκτηση του συγκεκριμένου οχήματος και στις δυνατότητες εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων.

Ο κ. Κεφαλογιάννης χαρακτήρισε τη δράση «μια αξιέπαινη πρωτοβουλία με ισχυρό κοινωνικό μήνυμα», υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσβασιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική ζωή.

Εξέφρασε τη στήριξή του στην προσπάθεια, συνεχάρη τους δύο αθλητές για την πρωτοβουλία τους και τους ευχήθηκε καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο απαιτητικό εγχείρημά τους.