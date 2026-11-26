Συνελήφθησαν τέσσερις -4- ημεδαποί για κατά περίπτωση αδικήματα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, αυτοδικία, παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής και του Νόμου περί ζώων συντροφιάς

Στα πλαίσια των στοχευμένων δράσεων της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς για την καταπολέμηση, της παράνομης βόσκησης, της πρόκληση αγροζημιών και την καταπάτηση ιδιωτικών αγροτεμαχίων, από Αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς πραγματοποιήθηκε χθες (25.11.2026) αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Φαιστού.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερις -4- ημεδαποί (δύο 48χρονοι, 41χρονος και 55χρονος) κατηγορούμενοι για κατά περίπτωση αδικήματα της φθοράς ξένης

ιδιοκτησίας, αυτοδικία και παραβάσεις Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής και του Νόμου περί ζώων συντροφιάς, καθώς πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και καταμετρήσεις ποιμνίων σε χώρους και ποιμνιοστάσια που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι συλληφθέντες.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε να έχουν προβεί στην περίφραξη και ιδιοποίηση, ιδιωτικών αγροτεμαχίων στα οποία προέβαιναν στην παράνομη βόσκηση των ζώων τους προκαλώντας αγροζημιές απροσδιόριστης αξίας στους ιδιοκτήτες του και παράλληλα είχαν

περιφράξει και αποκλείσει την διέλευση από δημοτικό αγροτικό δρόμο αποκόβοντας την ελεύθερη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, ενώ είχαν προβεί στην κατασκευή κτίσματος χωρίς άδεια από την αρμόδια αρχή.

Επιπλέον διαπιστώθηκαν παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής (έλλειψη ενωτίων, ανακριβή κτηνοτροφική δήλωση, αδυναμία συγκέντρωσης ποιμνίου, στέρηση άδειας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων) και εντοπίστηκαν συνολικά επτά (7) σκύλοι για τους οποίους δεν τηρούνταν οι κανόνες ευζωίας.

Βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.