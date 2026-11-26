Η επενδυτική εμπιστοσύνη, η πρόληψη της απάτης και η Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο της ημερίδας του ΣΕΔ στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

Την ανάγκη ενίσχυσης της επενδυτικής εμπιστοσύνης, τη σημασία των ποιοτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και την προοπτική νέων δράσεων στην

Κρήτη ανέδειξε η 3η Προσυνεδριακή Ημερίδα του 24ου Επενδυτικού και Χρηματιστηριακού Συνεδρίου του Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου (ΣΕΔ), που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Η ημερίδα, με θέμα «Η Κρήτη στο Επίκεντρο των Επενδύσεων – Η Πρόληψη της Απάτης ως Θεμέλιο Εμπιστοσύνης», διοργανώθηκε από τον ΣΕΔ και το Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (LAFIM) του ΕΛΜΕΠΑ, σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης και το Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης (ACFE Greece).

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης κατά της Απάτης, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές συνεδρίες με ομιλητές αξιόλογα στελέχη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος, τις Ελεγκτικές εταιρείες Deloitte & Grant Thornton, τον Όμιλο Καράτζη, και επαγγελματίες της αγοράς.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον ρόλο του στην πρόληψη της απάτης, στις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, στις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και στις προοπτικές του ελληνικού Χρηματιστηρίου μετά την εξαγορά του από τη Euronext.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης στη κατάμεστη αίθουσα Καστελλάκη, όπου παρευρέθηκαν στελέχη της αγοράς και των επιχειρήσεων, ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και φοιτητές, ο πρόεδρος του ΣΕΔ Μπάμπης Εγγλέζος ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος του ACFE Greece, ενώ τιμήθηκε και από το Εργαστήριο LAFIM του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για την προσφορά του στην Επενδυτική Παιδεία.

Ο Όμιλος Καράτζη, με σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κρήτη και διεθνή παρουσία, είχε σημαντικό ρόλο στη διοργάνωση μέσω της χορηγικής του στήριξης, ενώ τον συντονισμό της Ημερίδας είχαν ο Πρόεδρος του ΣΕΔ κ. Μπάμπης Εγγλέζος, ο Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (LAFIM) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κ. Χρήστος Φλώρος, η Πρόεδρος ACFE Greece κ. Εύη Δημητρούλια,

και ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος-Τμήματος Ανατολικής Κρήτης κ. Σταύρος Σφακιανάκης.

Με την ολοκλήρωση της ημερίδας, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις των διοργανωτών, με δύο βασικούς στόχους: την καθιέρωση της εκδήλωσης ως ετήσιου θεσμού στο Ηράκλειο και την ανάπτυξη αντίστοιχων δράσεων σε ολόκληρη την Κρήτη. Την πρόθεση η συγκεκριμένη διοργάνωση να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα εξέφρασε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου κ. Μπάμπης Εγγλέζος,

υπογραμμίζοντας τις δυνατότητες που υπάρχουν για την ενίσχυση της επενδυτικής ενημέρωσης στην τοπική κοινωνία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόγραμμα επενδυτικής εκπαίδευσης του ΣΕΔ, μέσω του οποίου φοιτητές πανεπιστημίων έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις ετήσιες γενικές συνελεύσεις εισηγμένων εταιρειών.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία πρωτοποριακή, καθώς δίνει στους νέους την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με τη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς.

Στη σημασία των επενδύσεων για την αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης στάθηκε ο Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (LAFIM) του ΕΛΜΕΠΑ κ. Χρήστος Φλώρος.

Όπως σημείωσε, η ημερίδα αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία συνάντησης στελεχών επιχειρήσεων και εκπροσώπων της αγοράς, με αντικείμενο τις επενδυτικές προοπτικές του νησιού. «Οι ποιοτικές επενδύσεις βοηθούν στην οικονομική ανάπτυξη»,

τόνισε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διαφάνεια, η αξιοπιστία και το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την πρόληψη της οικονομικής απάτης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ενίσχυση της οικονομικής αποτελεσματικότητας.

Στον καθοριστικό ρόλο της εμπιστοσύνης για την ανάπτυξη της επενδυτικής δραστηριότητας αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Σταύρος Σφακιανάκης. «Οι επενδύσεις χωρίς αίσθημα εμπιστοσύνης δεν μπορούν να οικοδομηθούν», υπογράμμισε, επισημαίνοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της οικονομικής απάτης και της αξιοποίησης των σύγχρονων ψηφιακών δεξιοτήτων.

Ο κ. Σφακιανάκης στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο των οικονομολόγων, σημειώνοντας ότι έχουν ευθύνη να συμβάλουν στη δημιουργία ενός περισσότερο ασφαλούς και αξιόπιστου επενδυτικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, γνωστοποίησε την πρόθεση του Οικονομικού Επιμελητηρίου, σε συνεργασία με το ΕΛΜΕΠΑ και τον ΣΕΔ,

να προχωρήσει σε έναν οργανωμένο κύκλο δράσεων στην Κρήτη, που θα απευθύνεται σε φοιτητές, οικονομολόγους και επιχειρηματίες. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης, η καλλιέργεια επενδυτικής κουλτούρας και η ουσιαστικότερη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με τις ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας.