Δήμος Ηρακλείου:Πρεμιέρα με Άλφρεντ Χίτσκοκ έκανε ο Θερινός Κινηματογράφος ΄΄Βηθλεέμ΄΄

Πρεμιέρα με Άλφρεντ Χίτσκοκ έκανε ο Θερινός Κινηματογράφος «Βηθλεέμ» του Δήμου Ηρακλείου

Πλήθος κόσμου στην πρώτη προβολή στις 29/6

Με το δεξιοτεχνικό αστυνομικό θρίλερ του Άλφρεντ Χίτσκοκ «Τηλεφωνήσατε ασφάλεια αμέσου δράσεως» («Dial M For Murder», 1954) έπεσε η πρώτη κλακέτα για το πρόγραμμα του Θερινού Κινηματογράφου «Βηθλεέμ» του Δήμου Ηρακλείου το βράδυ της 29/6.

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε τον Θερινό Κινηματογράφο για να απολαύσει την ταινία του Άλφρεντ Χίτσκοκ που αποτελεί και την πρώτη του συνεργασία με την εμβληματική Γκρεις Κέλι. Το κοινό καλωσόρισαν η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη και ο Υπεύθυνος Προγράμματος του Κινηματογράφου Νίκος Τσαγκαράκης.

Για το 2026, οι σινεφίλ μπορούν να απολαύσουν κάτω από τα αστέρια στον ιστορικό χώρο των Ενετικών Τειχών, ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει βραβευμένες παραγωγές του παγκόσμιου σινεμά, αφιερώματα σε μεγάλους δημιουργούς, ντοκιμαντέρ και Ιταλικό κινηματογράφο.

Το πλούσιο πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί ως τις 20 Σεπτέμβρη αποτελείται από 31 ταινίες μεγάλου μήκους και 16 μικρού μήκους σε συνολικά 70 προβολές και σε συνεργασία με φορείς όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου. Η μυθοπλασία, το ντοκιμαντέρ και το animation επιστρατεύονται για να μας ταξιδέψουν νοσταλγικά στον χρόνο, να μας θυμίσουν σπουδαίες στιγμές της κινηματογραφικής ιστορίας, αλλά και ν’ αναδείξουν ζητήματα της εποχής μας.

Από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν τίτλοι όπως ο «Αλέξης Ζορμπάς» («Zorba the Greek», 1964) του Μιχάλη Κακογιάννη σε συνεργασία με το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στο πλαίσιο του ομώνυμου φεστιβάλ που διοργανώνει φέτος, η πολυαγαπημένη «Αμελί» («Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain»,

2001) του Ζαν- Πιέρ Ζενέ σε μια επετειακή επιστροφή στη μεγάλη οθόνη για τα 25 χρόνια της κυκλοφορίας της, καθώς και το «Παιδί και το δελφίνι» («Boy On A Dolphin», 1957, Τζιν Νεγκουλέσκο), η πρώτη χολιγουντιανή παραγωγή που γυρίστηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ύδρα, όπου η Σοφία Λώρεν τραγουδάει μαζί με τον Τώνη Μαρούδα το ρομαντικό «Τι ειν’ αυτό που το λένε αγάπη;».

Όπως πάντα, περιλαμβάνονται τίτλοι σε πρώτη προβολή για το Ηράκλειο, όπως η συγκλονιστική και πολυβραβευμένη «Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» («Ṣawt Hind Rajab»,

2025) της Κάουθερ Μπεν Χανία, για το εξάχρονο παλαιστίνιο κορίτσι που εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του από τα ισραηλινά πυρά. Επίσης, ο «Άγνωστος της μεγάλης αψίδας» («L’Inconnu de la Grande Arche», 2025, 104’) του Στεφάν Ντεμουστιέ αφηγείται μια σύγχρονη ιστορία για τη σχέση ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και την πολιτική, ένα θέμα που θα θίξει επίσης ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου σε ομιλία η οποία θα συνοδεύσει τη μία από τις τρεις προβολές της ταινίας.

Επίσης, μετά το επιτυχημένο περυσινό μονοήμερο σετ προβολών, προεκτείνεται η συνεργασία της «Βηθλεέμ» με το Positively Different Short Film Festival, σε ένα ακόμη πιο πλούσιο κι ενδιαφέρον τριήμερο με ταινίες μικρού μήκους απ’ όλον τον κόσμο με ελληνικούς υπότιτλους.

Όπως κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Τειχών θα προβληθούν τρεις ταινίες με θέμα τη ζωή καλλιτεχνών, ενώ επιπλέον φέτος και πάντα στο πλαίσιο των δράσεων του Φεστιβάλ των Τειχών η «Βηθλεέμ» θα έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει την Εθνική Λυρική Σκηνή,

που θα παρουσιάσει το «Α Paris tous les deux», ένα μεικτό θέαμα που φέρνει σε διάλογο την τέχνη του σινεμά με τη λυρική τέχνη. Παράλληλα θα προβληθούν δύο ντοκιμαντέρ από Ηρακλειώτες συντελεστές με ελεύθερη είσοδο: το «2258: Μια ιστορία για την αναγέννηση της γης» (2025) του Νίκου Παντερμαράκη με θέμα την αναγεννητική γεωργία και το «Η υγεία των άλλων, η υγεία όλων» (2026) της Ομάδας για την Άλλη Υγεία με θέμα την υποβάθμιση που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Μετά τη λήξη του τακτικού προγράμματος θα ακολουθήσει η Εβδομάδα Ιταλικού Κινηματογράφου, με ελεύθερη είσοδο και σε συνδιοργάνωση του Δήμου Ηρακλείου με το Μορφωτικό Ινστιτούτο της Ιταλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο IMAGO, το Επίτιμο Προξενείο της Ιταλίας στο Ηράκλειο και το φροντιστήριο ξένων γλωσσών Καζάλι.

Η γενική είσοδος παραμένει στα 4 ευρώ. Για την διευκόλυνση του κοινού προτείνεται η ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων μέσω της πλατφόρμας ticketservices στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ticketservices.gr/event/therinos-kinimatografos-vithleem/?lang=el.

Για τις προβολές με ελεύθερη είσοδο τηρείται σειρά προτεραιότητας στην είσοδο του Κινηματογράφου.

Πληροφορίες:

Θερινός Κινηματογράφος «Βηθλεέμ»

Διεύθυνση: Λεωφόρος Πλαστήρα (Έναντι Πανανείου), Νότια Χαμηλή Πλατεία Προμαχώνα «Βηθλεέμ».