Δήμος Ηρακλείου : Εκδήλωση για την καθημερινότητα των ανθρώπων παλιά και τον αγώνα για επιβίωση στο Κ.Η.Φ.Η Παλιανής

Εκδήλωση για την καθημερινότητα των ανθρώπων παλιά και τον αγώνα για επιβίωση στο Κ.Η.Φ.Η Παλιανής του Δήμου Ηρακλείου

Μια ξεχωριστή εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν και οι μικροί μαθητές του της Β΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βενεράτου, οργάνωσε το Κ.Η.Φ.Η Παλιανής του Δήμου Ηρακλείου, την Πέμπτη 6/11 με θέμα, «Η καθημερινότητα των ανθρώπων παλιά – Ο αγώνας για την επιβίωση».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο χώρο που στεγάζεται το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Βενεράτο μέσα σε κλίμα συγκίνησης. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες, γύρισαν τον χρόνο πίσω για ακόμη μια φορά και μίλησαν στα παιδιά για την ζωή των ανθρώπων, τότε που η καθημερινότητα ήταν συνυφασμένη με πολλές χειρωνακτικές εργασίες για την κάλυψη βασικών αναγκών και απαιτούσε σκληρή δουλειά από όλους.

Τότε που όλα γίνονταν με τα χέρια τους, τα λιγοστά εργαλεία που είχαν στη διάθεσή τους και με την βοήθεια των ζώων που ήταν απαραίτητα όχι μόνο για την τροφή τους αλλά και για την μετακίνησή τους, τη μεταφορά προϊόντων, το όργωμα του χωραφιού κ.α. Η όμορφη αυτή συνάντηση ολοκληρώθηκε με το καθιερωμένο κέρασμα που προσφέρθηκε στους μικρούς επισκέπτες.

Το Κ.Η.Φ.Η. Παλιανής ευχαρίστησε θερμά για την συνεργασία την Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Βενεράτου Μαγδαληνή Επταμηνιτάκη καθώς και τις εκπαιδευτικούς Ιωάννα Σαλούστρου και Αθηνά Δασκαλάκη, που συνόδευσαν τους μικρούς μαθητές.

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων(Κ.Η.Φ.Η.) Παλιανής λειτουργεί υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ηρακλείου με την υποστήριξη και την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Κρήτη 2021-2027»