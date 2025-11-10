Συντονισμός Συλλογικοτήτων και Εργαζομένων Ηρακλείου : Κάλεσμα στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων (Τρίτη 11/11 09:00) για το εργοδοτικό έγκλημα με θύμα τον Μανώλη Αφράτη

Την Τρίτη 11/11/2025 στις 9 το πρωί, εκδικάζεται το εφετείο της υπόθεσης του Μανώλη Αφράτη στα Χανιά. Πρωτόδικα, ο ιδιοκτήτης της Γαλακτοκομικής Αμαρίου Α.Ε., Ηρακλής Μανουκαράκης είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια, με ποινή 2 χρόνων φυλάκισης, με αναστολή.

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή…

Ο Μανώλης Αφράτης έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας, στις 21 Μαΐου 2020 ενώ οδηγούσε, κατ’εξαίρεση εκείνη την ημέρα, το φονικό φορτηγό “ερείπιο” της εταιρείας το οποίο δεν πληρούσε καμία προδιαγραφή ασφαλείας και ανατράπηκε στον επαρχιακό δρόμο Φουρφουρά – Αμαρίου.

Γιατί το αποκαλούμε φονικό φορτηγό;

Ήταν ένα όχημα δηλωμένο ως «φορτηγό με ανυψωτικό μηχάνημα» που είχε παρανόμως μετατραπεί σε «ψυγείο», μισοδιαλυμένο, με λεία λάστιχα χωρίς καμία δυνατότητα πέδησης, ανυπαρξία ζωνών ασφαλείας και πόρτες που δεν έκλειναν. Τελικά, το αβίδωτο κάθισμα του συνοδηγού βάρους 150 κιλών, ήταν η τελική αιτία θανάτου του Μανώλη, καθώς με την ανατροπή του φορτηγού αφού τα φρένα έσπασαν, τον καταπλάκωσε.

Όλοι-όλες είμαστε εκτεθειμένοι-ες στον καπιταλισμό, όπου πρωτεύων στόχος είναι το κέρδος και που μία ανθρώπινη ζωή αξίζει λιγότερο από λίγα ευρώ.

Οδηγοί με οχήματα σκοτώστρες. Οικοδόμοι σε σκαλωσιές και στα 70. Γιατροί και νοσηλευτές με ατελείωτες βάρδιες με απαρχαιωμένο εξοπλισμό. Εκπαιδευτικοί σε 25άρια τμήματα με ταβάνια που καταρρέουν. Ξενοδοχοϋπάλληλοι σε σεζόν χωρίς ρεπό για μήνες. Ντελιβεράδες που δουλεύουν σε ακραίες καιρικές συνθήκες και μπορούμε να συνεχίζουμε για ώρες!

Ο χώρος εργασίας έχει γίνει πλέον στίβος επιβίωσης, προσπαθούμε να φτάσουμε στο τέλος της βάρδιας χωρίς θύματα έχοντας:

• Εξαντλητικά ωράρια εργασίας

• Μηδαμινές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Ενώ περιμένουμε να δούμε τις συνέπειες της θέσπισης του 13ώρου… είναι κοινό μυστικό ότι πολλές επιχειρήσεις επιβάλλουν 14ωρα και 6ήμερη εργασία με την απειλή της απόλυσης. Η ζωή μας δε μπορεί να τελειώνει μέσα στη δουλειά μας.

Αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο της οικογένειας Αφράτη, είναι ένας αγώνας που αφορά όλα μας

Αυτή η υπόθεση είχε μπει στο “αρχείο” σαν τροχαίο δυστύχημα από τη δικαστική εξουσία. Χρειάστηκε ο αγώνας της οικογένειας για να αναδειχτεί ως αυτό που είναι: ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ. (Οποιαδήποτε ομοιότητα με άλλα «εργατικά ατυχήματα» ΔΕΝ είναι τυχαία!)

Ακόμα, όμως, τα αστικά δικαστήρια επιμένουν στην αμέλεια! Δεν είναι αμέλεια! Είναι ο καπιταλισμός, όπου η εξοικονόμηση των 25 ευρώ σημαίνει έγκλημα εκ προμελέτης και όχι αμέλεια! (το κύριο ανταλλακτικό που μπορεί να προλάμβανε τη δολοφονία του Μανώλη τόσο κόστιζε).

Ζούμε σε ένα τόπο όπου το «κουκούλωμα» είναι πάγια τακτική, όπου τα σκάνδαλα μας πνίγουν, αλλά έχουμε – δυστυχώς, συνηθίσει τη βρώμα και τη δυσωδία… Ο φόβος πρέπει να σπάσει, η σιωπή και η ανοχή τους αποθρασύνει.

Σήμερα είναι ένας άγνωστος, αύριο θα είναι ένας συνάδελφος, μια φίλη ή άλλο κοντινό μας πρόσωπο.

Στεκόμαστε δίπλα σε κάθε αγώνα απέναντι σε κάθε δολοφονική εργοδοσία!

Η εξέλιξη αυτού του αγώνα είναι η απόδειξη ότι η αλληλεγγύη μπορεί να κερδίσει!

Στηρίζουμε τον αγώνα της Πρωτοβουλίας Ηρακλείου για τη δικαίωση ενάντια στο εργοδοτικό έγκλημα!

Μόνος δρόμος είναι η αλληλεγγύη, η οργάνωση στους χώρους εργασίας και η σύγκρουση με τα συμφέροντα της εργοδοσίας.

Δε θα σταματήσουν αν δεν τους σταματήσουμε!

ΟΛΕΣ/ΟΙ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΡΙΤΗ 11/11/2025, ΣΤΙΣ 9.00

ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΑΙΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ