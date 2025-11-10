Ηράκλειο:Η παρέμβαση του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη

«Πρωτοφανής κρίση οικονομικής ασφυξίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου, συμμετείχε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

Το Συνέδριο διεξήχθη σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας για τη λειτουργία των Δήμων, με κυρίαρχα ζητήματα την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση και την απουσία αποτελεσματικών αναπτυξιακών εργαλείων που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων των αιρετών, ο Δήμαρχος ανέδειξε την οικονομική και λειτουργική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει όλοι οι Δήμοι στην ενδοχώρα και ιδιαίτερα, ο σεισμόπληκτος Δήμος Μινώα Πεδιάδας, επισημαίνοντας ότι η αδυναμία των Δήμων να ασκήσουν αυτοτελή πολιτική, δεν αποτελεί πλέον αφηρημένη διαπίστωση, αλλά καθημερινή πραγματικότητα.

Όπως τόνισε, οι Δήμοι καλούνται να διαχειριστούν κρίσεις, να προσφέρουν υπηρεσίες και να στηρίξουν τους πολίτες, χωρίς τους αναγκαίους πόρους.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, έκανε ειδική αναφορά στις συνέπειες του σεισμού στην περιοχή, οι οποίες δεν έχουν αρθεί λόγω του συγκεντρωτικού συστήματος σχεδιασμού και έκδοσης αποφάσεων, περιγράφοντας τον τρόπο που αντιμετωπίζει η κεντρική διοίκηση έναν Δήμο που 4 χρόνια μετά, βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των σεισμών.

Όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος, υπάρχουν 5.500 κόκκινα και κίτρινα κτήρια στο Δήμο, ενώ από τις 3.500 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για έκδοση αδειών αποκατάστασης, έχουν εκδοθεί μόλις 394, γεγονός που αντανακλά το μέγεθος της γραφειοκρατίας και της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι δημότες.

Παράλληλα, ο Δήμος βρίσκεται σε μειονεκτική θέση κατά 1.300.000 ευρώ ετησίως στη χρηματοδότηση σε σύγκριση με Δήμο αντίστοιχων χαρακτηριστικών (ίδιος πληθυσμός, ίδια έκταση, λιγότεροι οικισμοί), στοιχείο που καταδεικνύει μια βαθιά στρέβλωση στην κατανομή των πόρων.

Ο Δήμαρχος υπογράμμισε επίσης ότι τα μειωμένα έσοδα από τα δημοτικά τέλη, ύψους 650.000 ευρώ, λόγω της εφαρμογής του νόμου 4555/2018 σε συνδυασμό με την περσινή έκτακτη χρηματοδότηση μέσω ΚΑΠ για ληξιπρόθεσμες οφειλές (240.000 ευρώ), η οποία όμως φέτος παρακρατείται σταδιακά από το Υπουργείο Εσωτερικών, δημιουργούν μια ασφυκτική οικονομική πραγματικότητα.

Το ποσό αυτό παρακρατείται πλέον (41.000 ευρώ μηνιαίως), με τη δικαιολογία ότι δεν θα έπρεπε να αυξηθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, παρόλο που αυτές προκύπτουν-σε ότι αφορά το Δήμο- από έξοδα όπως, η ηλεκτροδότηση των οικισμών προσωρινής διαβίωσης σεισμόπληκτων.

Αναφέρθηκε επίσης στο Μνημείο στον λόφο της Παπούρας. Παρά το ότι το σπουδαίο αρχαιολογικό εύρημα της περιοχής τιμήθηκε διεθνώς με το βραβείο «Αρχαιολόγος της Παλμύρας» στη Διεθνή Έκθεση Αρχαιολογικού Τουρισμού του Πέστουμ ως η καλύτερη αρχαιολογική ανακάλυψη του 2024, το Υπουργείο Υποδομών εξακολουθεί να προωθεί την εγκατάσταση ραντάρ εκατέρωθεν του Μνημείου.

Ο Δήμος, με τη συνδρομή του τεχνικού συμβούλου του, επιμένει στην εξέταση των τεσσάρων εναλλακτικών θέσεων που έχουν προταθεί, ώστε το Μνημείο να διαφυλαχθεί πλήρως, να αναδειχθεί και να καταστεί επισκέψιμο.

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση βιώνει μια πρωτοφανή κρίση οικονομικής ασφυξίας και συγκεντρωτισμού. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε άλλο με δεμένα χέρια. Χρειαζόμαστε Δήμους με φωνή, δύναμη και συμμετοχή στο σχεδιασμό και τις αποφάσεις, με ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης είναι πλέον ζήτημα επιβίωσης και δικαιοσύνης.

Απαιτείται η πλήρης εφαρμογή του Ν. 3852/2010 και η άμεση απόδοση στους Δήμους των πόρων που αντιστοιχούν στις αρμοδιότητές τους. Σήμερα οι Δήμοι λειτουργούν με μειωμένο προσωπικό, συρρικνωμένους προϋπολογισμούς και θεσμική επισφάλεια. Το κράτος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αυτοδιοίκηση, οικονομικά, θεσμικά και το κυριότερο, να μην οπισθοδρομεί.

Χρειάζεται, συνολικά, αλλαγή του διοικητικού μοντέλου και μία γενναία ανακατανομή εξουσίας (αρμοδιοτήτων, αποφάσεων, πόρων), ώστε οι Δήμοι να μη χρειάζεται συνεχώς να παλεύουν με εμπόδια που μας κρατούν στάσιμους. Αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα και διαφορετικά η σημερινή κατάσταση, η Αυτοδιοίκηση θα εισέλθει σε μια μοιραία περίοδο, όμως οι διεργασίες του Συνεδρίου και τα μηνύματα του, μας δίνουν το δικαίωμα να αισιοδοξούμε, αρκεί το κεντρικό κράτος και ειδικότερα η Κυβέρνηση, να ακούσει αυτά τα μηνύματα και να τα μεταφράσει σε αναγκαίες πολιτικές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος.