Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: Διάλεξη της καθηγήτριας Katja Sporn, Διευθύντριας του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών

«Επιθυμία, ελπίδα, ματαίωση: μία ανασκαφή του DAI (Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου) στην Κρήτη»

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου σας προσκαλεί την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 στη διάλεξη της αρχαιολογικής περιοδικής έκθεσης ΕΚΑΤΟΜΠΟΛΙΣ: Ο Κόσμος της Αρχαϊκής Κρήτης.

Ομιλήτρια θα είναι η Καθηγήτρια Δρ Katja Sporn, Διευθύντρια του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Η διάλεξη θα δοθεί στα ελληνικά.

Από τα τέλη του 19ου αιώνα, η Κρήτη βρέθηκε στο επίκεντρο του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Οι ανασκαφές του Arthur Evans στην Κνωσό αποκάλυψαν έναν ολόκληρο νέο κόσμο, τον μινωικό, και τροφοδότησαν έναν διεθνή ενθουσιασμό για το νησί. Στο ίδιο διάστημα, Άγγλοι, Ιταλοί, Γάλλοι, Αμερικανοί και Γερμανοί αρχαιολόγοι αναζητούσαν κι εκείνοι μια θέση στο ανασκαφικό τοπίο της Κρήτης, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τις απαρχές του αιγαιακού πολιτισμού.

Η διάλεξη θα παρουσιάσει τις επίμονες αλλά άκαρπες προσπάθειες του Heinrich Schliemann, του Wilhelm Dörpfeld και του Georg Karo να πραγματοποιήσουν μια μεγάλη ανασκαφή στο νησί.

Πολύ πριν από τον Evans, ο Schliemann είχε επιχειρήσει να αγοράσει γη στην Κνωσό, ο Dörpfeld οργάνωνε αποστολές και σχεδίασε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, ενώ ο Karo, μαγεμένος από την Κρήτη, έφτασε δύο φορές κοντά στο να ξεκινήσει το έργο του, πριν οι ιστορικές συγκυρίες, ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, και αργότερα η δεκαετία του ’30 και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ματαιώσουν οριστικά κάθε σχέδιο εξαιτίας της συμμετοχής Γερμανών μελετητών της αρχαιότητας στις παράνομες ανασκαφές το 1942 στην Κρήτη, τέθηκε μακροπρόθεσμα τέλος στις προσπάθειες αυτές.

Η ιστορία τους είναι μια συναρπαστική αφήγηση επιθυμίας, ελπίδας και ματαίωσης, μέσα σε ένα σκηνικό διεθνούς ανταγωνισμού και επιστημονικού πάθους, που διαμόρφωσε την πορεία της αρχαιολογικής έρευνας στην Κρήτη.

Ημερομηνία: Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Ώρα: 18:00

Χώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου – Αίθουσα Διαλέξεων

Είσοδος ελεύθερη

Η διάλεξη θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του καναλιού του Μουσείου στο YouTube: https://youtube.com/live/0it_EU9izQA?feature=share.