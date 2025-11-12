Πολιτικά Κρήτης

Ρέθυμνο:Υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ρεθύμνης (από Πλατανιά έως την περιοχή του Κουμπέ) η 4η Δεκεμβρίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ρεθύμνης (από Πλατανιά έως την περιοχή του Κουμπέ) η 4η Δεκεμβρίου, ημέρα εορτής της Αγίας Βαρβάρας, Πολιούχου της πόλεως του Ρεθύμνου

Με την υπ’αρ. Γ/ΕΞ/907-2/5.9.2025 (ΦΕΚ 5037Β) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κας Μαίρης Λιονή, η 4η Δεκεμβρίου, ημέρα εορτής της Αγίας Βαρβάρας, Πολιούχου της πόλεως του Ρεθύμνου, ορίζεται ως υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ρεθύμνης (από Πλατανιά έως την περιοχή του Κουμπέ).

Η απόφαση αφορά όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, καταστήματα και εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ώστε να τιμηθεί η Πολιούχος της πόλης και να δοθεί η ευκαιρία στους κατοίκους να συμμετάσχουν στις θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις της ημέρας.

Για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, ισχύουν τα κάτωθι νομοθετήματα:

Α) Το άρθρο 3 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109A) «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων».

Β) Το άρθρο 2 παρ.4 της υπ’ αρ. 102791/ΓΔ4/10.09.2024 (ΦΕΚ 5130Β) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην έναρξη και λήξη του σχολικού και διδακτικού έτους, στις αργίες, στις διακοπές….και στην οργάνωση των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης, στο τηλέφωνο 28313 40866.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: Διάλεξη της καθηγήτριας Katja...

0
«Επιθυμία, ελπίδα, ματαίωση: μία ανασκαφή του DAI (Γερμανικού Αρχαιολογικού...

Ηράκλειο:Η παρέμβαση του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη...

0
«Πρωτοφανής κρίση οικονομικής ασφυξίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» Στο ετήσιο...

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: Διάλεξη της καθηγήτριας Katja...

0
«Επιθυμία, ελπίδα, ματαίωση: μία ανασκαφή του DAI (Γερμανικού Αρχαιολογικού...

Ηράκλειο:Η παρέμβαση του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη...

0
«Πρωτοφανής κρίση οικονομικής ασφυξίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» Στο ετήσιο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: Διάλεξη της καθηγήτριας Katja Sporn, Διευθύντριας του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

ΙΤΕ : Λέσχη Δημιουργικότητας Εκπαιδευτικών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΙΔΕΟΝ: ΛΕΣΧΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Μια πρωτοβουλία του ΙΤΕ υπό την...

Χανιά:Σύλληψη γυναίκας για κλοπές ,αφαίρεσε χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα και προσωπικά έγγραφα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη αλλοδαπή κατηγορούμενη για -2- περιπτώσεις κλοπών στα Χανιά Αφαίρεσε...

Αναστασία Τασούλα: Συγκλονίζει ανάρτηση της 27χρονης που έφυγε από κυστική ίνωση – «Δεν μπορώ να βγάλω 15 βήματα, θέλω να ζήσω…»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η είδηση του θανάτου της Αναστασίας Τασούλα, της 27χρονης...

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου WTM 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ WTM 2025 Η Περιφέρεια Κρήτης πήρε μέρος...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST