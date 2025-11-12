Ρέθυμνο:Υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ρεθύμνης (από Πλατανιά έως την περιοχή του Κουμπέ) η 4η Δεκεμβρίου

Υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ρεθύμνης (από Πλατανιά έως την περιοχή του Κουμπέ) η 4η Δεκεμβρίου, ημέρα εορτής της Αγίας Βαρβάρας, Πολιούχου της πόλεως του Ρεθύμνου

Με την υπ’αρ. Γ/ΕΞ/907-2/5.9.2025 (ΦΕΚ 5037Β) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κας Μαίρης Λιονή, η 4η Δεκεμβρίου, ημέρα εορτής της Αγίας Βαρβάρας, Πολιούχου της πόλεως του Ρεθύμνου, ορίζεται ως υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ρεθύμνης (από Πλατανιά έως την περιοχή του Κουμπέ).

Η απόφαση αφορά όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, καταστήματα και εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ώστε να τιμηθεί η Πολιούχος της πόλης και να δοθεί η ευκαιρία στους κατοίκους να συμμετάσχουν στις θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις της ημέρας.

Για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, ισχύουν τα κάτωθι νομοθετήματα:

Α) Το άρθρο 3 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109A) «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων».

Β) Το άρθρο 2 παρ.4 της υπ’ αρ. 102791/ΓΔ4/10.09.2024 (ΦΕΚ 5130Β) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην έναρξη και λήξη του σχολικού και διδακτικού έτους, στις αργίες, στις διακοπές….και στην οργάνωση των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης, στο τηλέφωνο 28313 40866.