Δήμος Χερσονήσου : 4ος Σαρπηδόνειος Δρόμος στα Μάλια.

4ος ΣΑΡΠΗΔΟΝΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

Ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Μαλίων, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Μαλίων «Εστία», τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαλίων, τον Δήμο Χερσονήσου και την Περιφέρεια Κρήτης, διοργανώνουν την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 τον 4ο Σαρπηδόνειο Δρόμο στα Μάλια.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει τρεις αγώνες δρόμου:

• Δρόμος 10 χιλιομέτρων, με ώρα εκκίνησης 10:00 π.μ.

• Δρόμος 5 χιλιομέτρων, με ώρα εκκίνησης 10:15 π.μ.

• Παιδικός αγώνας 1.000 μέτρων για παιδιά έως 12 ετών, με ώρα εκκίνησης 11:30 π.μ.

Οι απονομές θα πραγματοποιηθούν στις 12:00. Σημείο εκκίνησης και τερματισμού όλων των διαδρομών είναι το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Μαλίων.

Οι διαδρομές εκτείνονται και κατά μήκος του παραλιακού μετώπου των Μαλίων, προσφέροντας στους συμμετέχοντες όμορφες εικόνες προς τη θάλασσα, ενώ από τα νότια δεσπόζει ο ορεινός όγκος της Δίκτης. Οι κλίσεις του εδάφους είναι ελάχιστες και το μεγαλύτερο μέρος των διαδρομών είναι επίπεδο.

Κόστος συμμετοχής:

Δρόμος 10 χιλιομέτρων: 10 ευρώ

Δρόμος 5 χιλιομέτρων: 10 ευρώ

Παιδικός αγώνας 1.000 μέτρων: δωρεάν

Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό της Attica Bank με αριθμό IBAN: GR38 0870 0150 0000 0001 1181 221, δικαιούχος ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Μαλίων. Τυχόν τραπεζικές επιβαρύνσεις από άλλη τράπεζα βαρύνουν τον συμμετέχοντα.

Δηλώσεις συμμετοχής:

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά https://atpro.gr/sarpidoneios-dromos/ και θα ολοκληρωθούν μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού συμμετοχών. Κάθε εγγραφή είναι ονομαστική, μοναδική και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο άτομο. Εγγραφές την ημέρα του αγώνα θα πραγματοποιούνται μόνο εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Παροχές για τους συμμετέχοντες των 5 και 10 χιλιομέτρων:

Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν φάκελο με αριθμό συμμετοχής και chip χρονομέτρησης, αναμνηστικό τεχνικό μπλουζάκι, αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού, καθώς και παροχές ιατρικής και υγειονομικής κάλυψης. Μετά τον αγώνα θα προσφερθεί κέρασμα – γεύμα στους συμμετέχοντες, ενώ θα υπάρχει και φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης.

Παραλαβή πακέτων συμμετοχής:

Η γραμματεία θα λειτουργεί στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Μαλίων από τις 08:00 έως τις 09:45 το πρωί της Κυριακής 16 Νοεμβρίου. Η παραλαβή του πακέτου συμμετοχής πρέπει να ολοκληρωθεί έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη του κάθε αγώνα.

Κατηγορίες και βραβεύσεις:

Για τους αγώνες των 10 και 5 χιλιομέτρων θα υπάρξουν βραβεύσεις για τις εξής κατηγορίες:

Γενική Ανδρών και Γενική Γυναικών

18 – 29 ετών Ανδρών – Γυναικών

30 – 39 ετών Ανδρών – Γυναικών

40 – 49 ετών Ανδρών – Γυναικών

50 – 59 ετών Ανδρών – Γυναικών

60+ ετών Ανδρών – Γυναικών

Οδηγίες και υποστήριξη:

Θα υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι στάθμευσης, αλλά και χώρος φύλαξης προσωπικών αντικειμένων στο σχολείο, με ευθύνη των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της αστυνομίας και των εθελοντών. Απαγορεύεται η χρήση κάθε είδους τεχνικού μέσου κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπως ποδήλατο, μηχανάκι ή πατίνι.

Ασφάλεια αγώνα:

Η διοργάνωση διαθέτει ιατρό αγώνα, εθελοντές διασώστες με γνώσεις πρώτων βοηθειών, ασθενοφόρο και φυσικοθεραπευτή. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και συνιστάται να έχουν προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις πριν από τη συμμετοχή τους.

Πνευματικά δικαιώματα:

Η διοργάνωση διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης του αγώνα. Με τη συμμετοχή τους, οι αθλητές αποδέχονται ότι ενδέχεται να εμφανιστούν σε σχετικό φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό χωρίς πρόσθετη άδεια ή αποζημίωση.

Πληροφορίες:

Μαρία Φανουράκη, τηλ: 6972 831403

Τεχνικός Διευθυντής: Μιχάλης Μπελιβανάκης, τηλ: 697 833 0960