Χανιά:Εορτασμός της Επετείου Εθνικής Αντίστασης

Η Εθνική Αντίσταση εναντίον των στρατευμάτων κατοχής 1941-1944, προέκταση και ολοκλήρωση του έπους της Αλβανίας, των Μακεδονικών οχυρών και της Μάχης της Κρήτης, υπήρξε συλλογικό έργο όλων των Ελλήνων, που με τις όποιες δυνάμεις τους αντιτάχθηκαν στους κατακτητές και πολέμησαν για το πανάκριβο αγαθό της Ελευθερίας.

Για να αποδοθεί έμπρακτα ένας ελάχιστος φόρος τιμής σε όλους εκείνους, άντρες, γυναίκες και παιδιά που αγωνίστηκαν, βασανίστηκαν ή έπεσαν ηρωικά προσφέροντας τα μέγιστα στον υπέρ πάντων αγώνα του λαού μας στα μαύρα χρόνια της Κατοχής, η Ελληνική Πολιτεία καθιέρωσε με το άρθρο 10 του Ν. 1285/1982 την επέτειο της Μάχης του Γοργοπόταμου ως ημέρα Πανελλήνιου εορτασμού της Εθνικής μας Αντίστασης.

Η ανωτέρω μάχη-σταθμός της αντιστασιακής δράσης στην Ελλάδα, αποτελεί ταυτόχρονα, χάρη στον ενωτικό της χαρακτήρα, φωτεινό παράδειγμα για τις επερχόμενες γενιές.

Ο φετινός εορτασμός θα γίνει την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025.

Τo πρόγραμμα των εκδηλώσεων στα Χανιά έχει ως εξής και παρακαλούμε όπως παραστείτε σ’ αυτές.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Α. ΓΕΝΙΚΑ

α. Γενικός σημαιοστολισμός των Δημόσιων, Δημοτικών και Κοινοτικών Καταστημάτων, των Καταστημάτων ΝΠΔΔ και των Τραπεζών, από τις 8 το πρωί έως και τη δύση του ηλίου, την ημέρα εορτασμού της επετείου της Εθνικής Αντίστασης.

β. Φωταγώγηση των ανωτέρω Καταστημάτων από τη δύση του ηλίου της 24ης Νοεμβρίου έως το πρωί της επομένης.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

Ώρα 11.00 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των Ηρώων της πόλης των Χανίων.

– Κατάθεση στεφάνων από τους Βουλευτές Χανίων, τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, το Δήμαρχο Χανίων, τον Διοικητή της 5ης Α/Μ ΤΑΞ (ΑΔΦΧ) εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων, τα Πολιτικά Κόμματα που εκπροσωπούνται στην Ελληνική Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο, τους Εκπροσώπους των Αντιστασιακών Οργανώσεων, τις Πολιτικές Νεολαίες καθώς και όποιον εκπρόσωπο Νομικού Προσώπου ή άλλο φορέα θελήσει να τιμήσει την Εθνική Αντίσταση.

– Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των Πεσόντων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

Τα της ιεροτελεστίας παρακαλείται να ρυθμίσει η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, τα της απόδοσης τιμών, ο 5ης Α/Μ ΤΑΞ (ΑΔΦΧ), και τα της κυκλοφορίας και της τάξεως στους χώρους του εορτασμού, η Δ/νση Αστυνομίας Χανίων. Ο Δήμος Χανίων παρακαλείται για τη καθαριότητα και την εγκατάσταση μικροφωνικής συσκευής στο χώρο του Ηρώου.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο Ειδικός Συνεργάτης της Π. Ε. Χανίων, κ. Σήφης Μαρκάκης, η Υπεύθυνη Τύπου & Δημ./Διεθν. Σχέσεων της Π.Ε. Χανίων, κα Ρούλα Οικονομάκη, όπως και υπάλληλος οριζόμενος από το Δήμο Χανίων.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ

