Πολιτικά Κρήτης

Χανιά : Μουσική εκδήλωση στο πλαίσιο του εορτασμού των Εισοδίων της Θεοτόκου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μουσική & Λόγος: «Δύο Πόλεις, Μία Μουσική Αρμονία»

Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χανίων, το Δήμο Ρεθύμνου και το Μουσικό Σχολείο Χανίων, στο πλαίσιο του εορτασμού των Εισοδίων της Θεοτόκου – πολιούχου των Χανίων, διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική και πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο:

«Δύο Πόλεις, Μία Μουσική Αρμονία»
το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, ώρα 19.00, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Η εκδήλωση στοχεύει, μέσα από την απόδοση Τιμής σ’ αυτήν την ξεχωριστή ημέρα για τα Χανιά, στην ανάδειξη & προβολή της διαδημοτικής πολιτιστικής δικτύωσης και της κοινής πολιτιστικής ταυτότητας της Κρήτης μέσα από τη Μουσική.
Η βραδιά θα περιλαμβάνει:

• Λαϊκή Ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Χανίων, με ρεπερτόριο που εκτείνεται από το ρεμπέτικο έως και το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι.

• Σύμπραξη των Φιλαρμονικών του Δήμου Χανίων και του Δήμου Ρεθύμνης, σε μια σπάνια μουσική συνάντηση που ενώνει τις δύο πόλεις της Δυτικής Κρήτης.

• Σύντομες ομιλίες για τον συμβολισμό της εορτής και τη σημασία της διαδημοτικής πολιτιστικής συνεργασίας.

📍 Είσοδος ελεύθερη για το κοινό

Χορηγοί επικοινωνίας: όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Χορηγός μετακίνησης της Φιλαρμονικής Δήμου Ρεθύμνης: ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου Α.Ε.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Λασίθι:Ξεκίνησε ο Σχολικός Μαραθώνιος «Πάμε Ανακύκλωση» στα...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω της δημοτικής πλατφόρμας επιβράβευσης...

Χανιά:Εορτασμός της Επετείου Εθνικής Αντίστασης

0
Η Εθνική Αντίσταση εναντίον των στρατευμάτων κατοχής 1941-1944, προέκταση...

Λασίθι:Ξεκίνησε ο Σχολικός Μαραθώνιος «Πάμε Ανακύκλωση» στα...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω της δημοτικής πλατφόρμας επιβράβευσης...

Χανιά:Εορτασμός της Επετείου Εθνικής Αντίστασης

0
Η Εθνική Αντίσταση εναντίον των στρατευμάτων κατοχής 1941-1944, προέκταση...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Εορτασμός της Επετείου Εθνικής Αντίστασης
Επόμενο άρθρο
Λασίθι:Ξεκίνησε ο Σχολικός Μαραθώνιος «Πάμε Ανακύκλωση» στα σχολεία του Δήμου Αγίου Νικολάου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Λασίθι:Ξεκίνησε ο Σχολικός Μαραθώνιος «Πάμε Ανακύκλωση» στα σχολεία του Δήμου Αγίου Νικολάου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω της δημοτικής πλατφόρμας επιβράβευσης...

Δήμος Ηρακλείου:Συνεχίζεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στη Νέα Αλικαρνασσό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνεχίζεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στη Νέα Αλικαρνασσό από το...

Δήμος Αγίου Νικολάου:Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 32ου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 32 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ...

Από την Κρήτη στην Ιρλανδία με όχημα την Τέχνη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σχεδόν δύο χρόνια έχουν περάσει από τον Ιανουάριο του...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST