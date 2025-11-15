Χανιά : Μουσική εκδήλωση στο πλαίσιο του εορτασμού των Εισοδίων της Θεοτόκου

Μουσική & Λόγος: «Δύο Πόλεις, Μία Μουσική Αρμονία»

Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χανίων, το Δήμο Ρεθύμνου και το Μουσικό Σχολείο Χανίων, στο πλαίσιο του εορτασμού των Εισοδίων της Θεοτόκου – πολιούχου των Χανίων, διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική και πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο:

«Δύο Πόλεις, Μία Μουσική Αρμονία»

το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, ώρα 19.00, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Η εκδήλωση στοχεύει, μέσα από την απόδοση Τιμής σ’ αυτήν την ξεχωριστή ημέρα για τα Χανιά, στην ανάδειξη & προβολή της διαδημοτικής πολιτιστικής δικτύωσης και της κοινής πολιτιστικής ταυτότητας της Κρήτης μέσα από τη Μουσική.

Η βραδιά θα περιλαμβάνει:

• Λαϊκή Ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Χανίων, με ρεπερτόριο που εκτείνεται από το ρεμπέτικο έως και το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι.

• Σύμπραξη των Φιλαρμονικών του Δήμου Χανίων και του Δήμου Ρεθύμνης, σε μια σπάνια μουσική συνάντηση που ενώνει τις δύο πόλεις της Δυτικής Κρήτης.

• Σύντομες ομιλίες για τον συμβολισμό της εορτής και τη σημασία της διαδημοτικής πολιτιστικής συνεργασίας.

📍 Είσοδος ελεύθερη για το κοινό

Χορηγοί επικοινωνίας: όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Χορηγός μετακίνησης της Φιλαρμονικής Δήμου Ρεθύμνης: ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου Α.Ε.