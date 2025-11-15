Λασίθι:Ξεκίνησε ο Σχολικός Μαραθώνιος «Πάμε Ανακύκλωση» στα σχολεία του Δήμου Αγίου Νικολάου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω της δημοτικής πλατφόρμας επιβράβευσης ανακύκλωσης Followgreen

(https://followgreen.gr/agiosnikolaoscrete), υλοποιεί για το σχολικό έτος 2025–2026 και για 3η συνεχή χρονιά τη δράση «Πάμε Ανακύκλωση» στα Νηπιαγωγεία, στα Δημοτικά, στα Γυμνάσια και στα Λύκεια του Δήμου.

Οι μαθητές, με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, θα κάνουν διαλογή στην πηγή και θα συγκεντρώνουν σε ειδικούς χάρτινους κάδους τα εξής υλικά: χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και μπαταρίες.

Στόχος είναι οι «πρωταγωνιστές» της σχολικής κοινότητας να καλλιεργήσουν στην πράξη την αξία της σωστής ανακύκλωσης, ώστε το μήνυμα της ορθής διαλογής να φτάσει και στα νοικοκυριά της πόλης. Η δράση τελεί υπό την αιγίδα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου και υλοποιείται σε συνεργασία με την Recycling Project.

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, η Recycling Project ξεκίνησε να διανέμει στα συμμετέχοντα σχολεία τον απαραίτητο εξοπλισμό (χάρτινους κάδους), καθώς και σακούλες συλλογής και τεχνικές οδηγίες με όλες τις λεπτομέρειες συμμετοχής.

Την έναρξη της προσπάθειας των μαθητών χαιρέτισε κατά τη διανομή του εξοπλισμού, στο 4ο Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ενεργειακής Αναβάθμισης, Ηλεκτροφωτισμού και Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Γιώργος Μπελούκας.

Οι επιδόσεις ανακύκλωσης των σχολείων θα αποτυπώνονται στη σχετική ενότητα «ΣΧΟΛΕΙΑ» της πλατφόρμας

(https://followgreen.gr/agiosnikolaoscrete/contest), όπου τα μέλη μπορούν να ενισχύουν τα σχολεία δωρίζοντας πόντους.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, σε ειδική εκδήλωση, ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα επιβραβεύσει όλα τα σχολεία για τη συμμετοχή τους, ενώ τα σχολεία με τις υψηλότερες επιδόσεις στην ανακύκλωση και στις δωρεές πόντων θα λάβουν χρηστικά δώρα για τις σχολικές τους μονάδες.

Σας προσκαλούμε να στηρίξετε την προσπάθεια των μαθητών, δωρίζοντας πόντους στο σχολείο της επιλογής σας μέσω της πλατφόρμας.