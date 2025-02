Δήμος Ηρακλείου:Γέμισε από κόσμο και πολύχρωμες στολές το κέντρο του Ηρακλείου στο Καστρινό Καρναβάλι

Γέμισε από κόσμο και πολύχρωμες στολές το κέντρο του Ηρακλείου στο Καστρινό Καρναβάλι του Δήμου Ηρακλείου

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Είμαστε εδώ, στο καρναβάλι μας, στην καρδιά του χειμώνα, κάνει κρύο αλλά δεν μας πτοεί το κρύο, τίποτα δεν μας πτοεί»

Σε αποκριάτικους ρυθμούς κινήθηκε το Ηράκλειο, με το Καστρινό Καρναβάλι 2025 να δημιουργεί γιορτινή ατμόσφαιρα με κέφι, μουσική και χορό.

Την έναρξη του Καρναβαλιού κήρυξε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, παρουσία Αντιδημάρχων και πλήθους κόσμου που συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει την παρέλαση μικρών και μεγάλων καρναβαλιστών, οι οποίοι αψήφησαν το τσουχτερό κρύο και γέμισαν το κέντρο της πόλης.

Την Καρναβαλική παρέλαση που διοργανώθηκε από τον Δήμο Ηρακλείου και τις Αντιδημαρχίες Πολιτισμού και Εθελοντισμού, με αφετηρία την πλατεία του Αγίου Τίτου και κατάληξη μέσα από την 25ης Αυγούστου, τα Λιοντάρια και την Δικαιοσύνης την πλατεία του Αρχαιολογικού Μουσείου, άνοιξε το άρμα με τον θρυλικό Γρύπα, το έμβλημα του Δήμου Ηρακλείου και ακολούθησαν πολλές ομάδες με ευφάνταστες πολύχρωμες στολές και στολισμένα άρματα.

Κηρύσσοντας την έναρξη των εκδηλώσεων ο Αλέξης Καλοκαιρινός, καλωσόρισε τους Ηρακλειώτες και τους επισκέπτες της αποκριάτικης γιορτής και αναφέρθηκε στο παρελθόν και στις ρίζες του Καστρινού Καρναβαλιού από την εποχή της Ενετοκρατίας, λέγοντας: «Είμαστε εδώ, στο καρναβάλι μας, είμαστε εδώ στην καρδιά του χειμώνα, κάνει κρύο αλλά δεν μας πτοεί το κρύο, τίποτα δεν μας πτοεί.

Αυτό το καρναβάλι έρχεται από πολύ μακριά και σε ότι αφορά την πόλη μας έχει τις ρίζες που είναι οι ίδιες με τις ρίζες του καρναβαλιού γενικά. Έρχεται από την περίοδο της Ενετικής κυριαρχίας, όπου εδώ, ακριβώς στους ίδιους τόπους γίνονταν γλέντια, χοροί πειράγματα. Βέβαια πέρασε παρά πολύς καιρός από τότε, ήρθαν εποχές πιο σκοτεινές που αυτή η περίοδος της αποκριάς γιορταζόταν ιδιωτικά αλλά από τα τέλη του 19ου αιώνα όταν άρχισε να αχνοφαίνεται η ελευθερία της Κρήτης, άρχισαν να ξεμυτίζουν πάλι οι Καστρινοί και άρχισαν πάλι να γιορτάζουν. Αυτό έγινε πιο έκδηλο στην περίοδο της Κρητικής αυτονομίας, το περιγράφει μάλιστα και ο Νίκος Καζαντζάκης στον Καπετάν Μιχάλη σε ένα επεισόδιο με ένα Καστρινό που παρίστανε ημίγυμνος τον Προμηθέα Δεσμώτη».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου συνεχίζοντας την ιστορική αναδρομή στο παρελθόν και τις περιόδους όπου το Ηρακλείου γιόρταζε τις απόκριες, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις λαϊκές παραδόσεις και το συνδυασμό τους με το Καστρινό Καρναβάλι. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Το καρναβάλι άνθισε και στην περίοδο του μεσοπολέμου και μετά πάλι περνώντας από άλλες σκοτεινές εποχές ξανα-άνθισε από τη δεκαετία του 1950 και μετά. Τώρα είμαστε σε μία φάση που εγώ θα την έλεγα ότι είναι κάπως μεταβατική.

Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε ένα χαρακτήρα για το καρναβάλι μας που να συνδυάζει και το παρελθόν του και να τροφοδοτείται, όπως πάντοτε τροφοδοτήθηκε, και από τις λαϊκές παραδόσεις. Διότι είναι μίξη αστικής και λαϊκής παράδοσης. Υπάρχουν λαϊκές παραδόσεις που έρχονται κι αυτές από ακόμα πιο πίσω, από τους προχριστιανικούς χρόνους και μπήκαν μετά μέσα στο καρναβάλι. Όλα αυτά είναι ένας πλούτος».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός ευχήθηκε στους πολίτες να περάσουν καλά, αλλά δεν παρέλειψε να στείλει το μήνυμα ότι οι ώρες ξεγνοιασιάς δεν διαγράφουν ότι άλλο συμβαίνει από την μνήμη του καθενός, αναφέροντας ότι και την ερχόμενη εβδομάδα θα γεμίσουν πάλι οι δρόμοι του κέντρου από ανθρώπους που θα εκδηλωθούν για ένα τραύμα το οποίο είναι ανοιχτό στην κοινωνία:

«Τα παιδιά χαίρονται πάρα πολύ το καρναβάλι και είμαστε εδώ για να χαρούμε να περάσουμε ώρες ξεγνοιασιάς. Αλλά ήθελα να πω ότι αυτό δεν σημαίνει όταν περνάμε ώρες ξεγνοιασιάς, ότι παραγράφουμε ότι άλλο συμβαίνει ή ότι διαγράφουμε τη μνήμη μας. Ξέρετε ότι το καρναβάλι γινότανε στην περίοδο της Ενετοκρατίας ακόμη και σε κατάσταση πολιορκίας.

Και βέβαια οι άνθρωποι τότε δεν ξεχνούσαν ότι βρίσκονται σε κατάσταση πολιορκίας. Έτσι κι εμείς σήμερα, δεν είναι ότι ξεχνάμε και αφήνουμε πίσω τελείως τις έννοιες μας. Το λέω αυτό γνωρίζοντας ότι οι δρόμοι αυτοί στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, θα γεμίσουν πάλι από κόσμο, που δεν είναι άλλος κόσμος, για να εκδηλωθούν οι άνθρωποι για ένα τραύμα το οποίο ακόμα είναι ανοιχτό στην ελληνική κοινωνία. Γίνεται και το ένα και το άλλο; Η απάντηση είναι ότι γίνεται.

Δεν σημαίνει λοιπόν ότι γιορτάζουμε σήμερα, όλα τα ξεχάσαμε και όλα τα αφήσαμε πίσω. Και θα γιορτάσουμε, αλλά και θα εκδηλώσουμε τη στάση που εμείς κρίνουμε ότι εκφράζει τη συνείδησή μας την κατάλληλη στιγμή. Και θα πάρουμε τη θέση την οποία πρέπει να παίρνουμε. Σας εύχομαι να περάσετε σήμερα, να περάσετε καλά μέσα στις απόκριες έτσι όπως σιγά σιγά έρχεται η Σαρακοστή και όλα τ’ άλλα που έχουμε, να είμαστε μαζί να τα αντιμετωπίζουμε για να κάνουμε την πόλη μας καλύτερη».

Στην Καρναβαλική παρέλαση συμμετείχαν οι ομάδες:

• Ηλιοτρόπιο / Ξωτικά του Δάσους / Καραμέλες / Lego / Μουσικά όργανα / Cap kakes (ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου)

• Ζωγράφοι με παρτιτούρα, (Παιδικός Σταθμός-Νηπιαγωγείο Ροδομηλιά)

• Δημιουργία-Aqua Babies (Βρεφονηπιακός σταθμός-βρεφικό-παιδικό κολυμβητήριο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ)

• Τα Minions στο Ηράκλειο (Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 9ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου και 48ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου)

• Όνειρα Γλυκά (51ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου – 20ο & 56ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου)

• Οδυσσέας, ο Βιβλιοταξιδευτής (74ο Νηπιαγωγείο)

• Τρελοί Ζωγράφοι (Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 34ου Δημοτικού Σχολείου, 47ου, 68ου & 73ου Νηπιαγωγείων Ηρακλείου)

• Τα πιγκουινάκια (2ο και 5ο Δημοτικό, 2ο και 7ο Νηπιαγωγείο)

• Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα (3ο & 21ο Νηπιαγωγείο και 1ο δημοτικό σχολείο Ηρακλείου ”Ανωγειανό”)

• Κουρσάροι της πισίνας (Δελφίνια Ηρακλείου)

• Παραμυθένιοι φίλοι (43ο Νηπιαγωγείο)

• Τα παραμύθια Once upon the time (Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γούβες)

• Μικροί Καλλιτέχνες και Ζωγράφοι (18ο Δημοτικό Ηρακλείου)

• Βάζουμε τα κλά(σ)ματα (52ο Δημοτικό Σχολείο)

• Λόρδα, Τσάντα και Κουτάλα (Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 13ο & 42ο Δημοτικά Σχολεία Ηρακλείου)

• Νιώσε τη Χαρά με το 36ο, (Σύλλογος Γονέων 36ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, «Το Σχολείο της Μελίνας»)

• Τα αστέρια του 11ου Γυμνασίου – Γεννήθηκες για να λάμπεις (11ο Γυμνάσιο)

• Matala Lovers

• Άκυροι (Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Λυκείου)

• Λογικά νπς είμαστε ρε

• Red Star Coffee