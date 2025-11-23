Δήμος Ηρακλείου:Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού με σημαντικές ειδήσεις για την ερχόμενη εβδομάδα

Καλημέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Με εξελίξεις σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, την ποιότητα ζωής αλλά και τις αναπτυξιακές προοπτικές του Δήμου, συνεχίζεται ο Νοέμβριος.

Ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, έργα στην πόλη και τα χωριά μας, την αποκατάσταση των ζημιών από το γεωλογικό φαινόμενο των Βουτών, τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Ηράκλειο και την συμμετοχή του Δήμου μας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2025.

Ας διατρέξουμε τις εξελίξεις μαζί:

🔘 Σε πλήρη εξέλιξη σειρά έργων στην πόλη και τα χωριά μας

Αρκετά έργα υποδομών, βελτίωσης της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής βρίσκονται σε εξέλιξη στον Δήμο μας. Μεταξύ αυτών:

– Στα Κεράσια, διαμορφώνουμε τον περιβάλλοντα χώρο του ναού της Παναγίας Φανερωμένης ο οποίος προσελκύει κατοίκους και περιπατητές που διασχίζουν το υπέροχο φαράγγι του Αγίου Γεωργίου. Μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη,

τον Πρόεδρο του οικισμού Γιάννη Κογκάκη και το στέλεχος της Τεχνικής Υπηρεσίας Γιάννη Σπυριδάκη είδαμε από κοντά τις εργασίες, που περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση του χώρου και την ενίσχυση των συνθηκών λειτουργικότητας και ασφάλειας. Πρόκειται για ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2021-2025».

– Στο «Μαρίνα», έπειτα από την ανανέωση της μίσθωσης του χώρου για τέσσερα χρόνια από τη νέα διοίκηση του ΟΛΗ ΑΕ που εξασφαλίσαμε και την απαλλαγή της ΔΕΠΑΝΑΛ από το χρέος απένταξης του Πολιτιστικού που πετύχαμε, η ΔΕΠΑΝΑΛ προχωράει στην εφαρμογή του αναπτυξιακού της πλάνου.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούμε ανακαίνιση στο ιστορικό καφέ – εστιατόριο του ενετικού λιμανιού με την Τεχνική Υπηρεσία της δημοτικής επιχείρησης και πολύ σύντομα το «Μαρίνα» θα υποδεχθεί ξανά τους επισκέπτες σε ένα ανανεωμένο περιβάλλον. Όπως διαπιστώσαμε μαζί με τον Πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστα Βαρβεράκη, την Αντιπρόεδρο Μάρα Παναγιωτάκη,

την Πρόεδρο της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Θεοδοσία Αγγελιδάκη και τα στελέχη της ΔΕΠΑΝΑΛ Παναγιώτη Κουγκούλιο, Ειρήνη Κανατέλια, Έλντα Κλαδάκη και Μιχάλη Ριζικιανάκη, οι εργασίες εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

– Στην πύλη Αγίου Γεωργίου, προχωράνε οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών που κρατούσαν την πύλη κλειστή για αρκετά χρόνια. Πραγματοποιήσαμε αυτοψία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη και στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας και όπως επιβεβαιώσαμε,

το αμέσως επόμενο διάστημα η πύλη θα ανοίξει ξανά, με φύλαξη, για να ενώσει την λ. Ικάρου με την πλ. Ελευθερίας. Όπως έχουμε ξαναπεί, βασική προτεραιότητα της Δημοτικής μας Αρχής είναι η προστασία του συνόλου του μνημείου των Ενετικών Τειχών και η ένταξή του στην καθημερινότητα της πόλης και των ανθρώπων της. Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός μας είναι οι ενετικές πύλες να αξιοποιηθούν και να είναι προσβάσιμες στους πολίτες, λειτουργώντας ως περάσματα, αλλά και ως χώροι εκθέσεων και άλλων δραστηριοτήτων πολιτισμού.

– Επίσης, συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις στη Νέα Αλικαρνασσό, τα έργα κατασκευής νέων πεζοδρομίων και υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών έξω από σχολικά συγκροτήματα, οι εργασίες στο Πάρκο Ερυθραίας, στην οδό Δελημάρκου και σε τμήματα των οδών Ντεντιδάκηδων, Δοϊράνης, Μηριόνου, Γοργολαΐνη και Γαλάτειας Καζαντζάκη στην Αγία Τριάδα, καθώς και τα μεγάλα και εμβληματικά έργα της ΔΕΥΑΗ, όπως είναι οι αντικαταστάσεις δικτύων, η δημιουργία νέων και η κατασκευή της μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων Ηρακλείου.

🔘 Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για τις Βούτες

Ένα ζήτημα που εξακολουθεί να μας απασχολεί είναι οι αποζημιώσεις για τους κατοίκους των Βουτών, τα σπίτια των οποίων επλήγησαν από το πρόσφατο γεωλογικό φαινόμενο.

Συναντήθηκα, μαζί με την Γενική Γραμματέα του Δήμου μας Μαρία Σκραφνάκη και τον Πρόεδρο του ΟΑΣΠ, καθηγητή Ευθύμη Λέκκα, με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον Υφυπουργό Κωνσταντίνο Κατσαφάδο στην Αθήνα. Τους ενημερώσαμε για τις τελευταίες εξελίξεις και τις ενέργειες που έχουμε κάνει και συμφωνήσαμε να ζητηθεί επανεκτίμηση του θέματος από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ),

στη βάση του συνόλου των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα. Επιβεβαιώθηκε έτσι η διάθεση από την πλευρά του Υπουργείου και προσωπικά του Υπουργού Γιάννη Κεφαλογιάννη, για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής προς τον Δήμο Ηρακλείου, ώστε να αποζημιωθούν οι κάτοικοι για τις ζημιές στις περιουσίες τους.

Ανάλογη υποστήριξη έχουμε και από το Υπουργείο Εσωτερικών και τον Υπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο, ο οποίος ενέκρινε τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση της γεωλογικής μελέτης προστασίας του οικισμού που εκπονήσαμε, συνολικού προϋπολογισμού 319.088 ευρώ, με το ποσό των 130.000 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου μας.

Η συγκεκριμένη μελέτη προβλέπει γεωτρήσεις στην περιοχή ώστε να γίνει γνωστός ο γεωλογικός μηχανισμός που οδήγησε σε βλάβες σε σπίτια, οδούς και κοινόχρηστους χώρους τον Απρίλιο του 2025, να καταγραφούν και να αξιολογηθούν οι γεωλογικές συνθήκες και να σχεδιαστούν τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα σταθεροποίησης και αποκατάστασης.

Τους ευχαριστώ για την κατανόηση και την υποστήριξη.

🔘 Χριστούγεννα στο Ηράκλειο: Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί!

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης μας, που φέτος θα γίνει λίγο νωρίτερα από πέρσι: Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στις 21:00, στην πλατεία Ελευθερίας.

Σας καλώ να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη της εορταστικής περιόδου, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που ξεκινάει από τις 19:30 και περιλαμβάνει μουσική από τη δυναμική μπάντα βραζιλιάνικων κρουστών Batala Creta, την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου μας υπό τη διεύθυνση της Αρχιμουσικού Ντένης Σκανδαλάκη,

και κορυφώνεται με συναυλία του Νίκου Πορτοκάλογλου και της μπάντα του. Φυσικά, τα πυροτεχνήματα στη γιορτή θα είναι «αθόρυβα», όπως καθιερώσαμε στις εκδηλώσεις του Δήμου μας, με σεβασμό στα ζώα (αλλά και τους ανθρώπους) που τρομάζουν στους ήχους των εκρήξεων.

🔘 loveHER: Στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2025

Στο πλαίσιο των δράσεων εξωστέφειας και προβολής του Ηρακλείου ως τουριστικού προορισμού 365 ημέρες τον χρόνο με το slogan loveHER, συμμετείχαμε στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia Hotelia 2025 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης παρουσίασε τη στρατηγική του Δήμου Ηρακλείου που εστιάζει στην πολιτιστική ταυτότητα, τη γαστρονομία, την αειφορία και την ψηφιακή καινοτομία. Ανέδειξε το έξυπνο μοντέλο τουριστικής διαχείρισης που εφαρμόζουμε το οποίο δίνει έμφαση στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επισκέπτη,

τις πρόσφατες πρωτοβουλίες μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό που προσφέρουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, υπηρεσίες και εμπειρίες, αλλά και για τον καθοριστικό ρόλο της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για να γίνει το Ηράκλειο ελκυστικός προορισμός για Έλληνες και ξένους επισκέπτες, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

🔘 100 χρόνια ΟΦΗ

Συμμετείχα στη συγκινητική βραδιά, με την οποία ξεκίνησαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια ιστορίας του ΟΦΗ, στην αίθουσα Ανδρέα & Μαρίας Καλοκαιρινού του Πολιτιστικού και Συνεδριακού μας Κέντρου, που παραχωρήθηκε στον ΟΦΗ για το σκοπό αυτό.

Παρουσία παλαίμαχων παικτών και ανθρώπων που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην ιστορία του ΟΦΗ, συμμετείχα στις βραβεύσεις παραδίδοντας τη διάκριση σ’ έναν παίκτη – θρύλο της ομάδας, τον Νίκο Μαχλά και, προηγουμένως, μίλησα για τον Όμιλο που δεν γεννήθηκε στα σαλόνια, αλλά βγήκε από την καρδιά της πόλης, και έμεινε στην καρδιά της, και μένει για πάντα.

Θα ακολουθήσει ειδική ανάρτηση για την όμορφη αυτή εκδήλωση.

🔗Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Την ενημερωτική εκδήλωση κοινωνικής ευαισθητοποίησης για την άνοια και τις επιπτώσεις της στις οικογένειες, που διοργάνωσε το Κ.Η.Φ.Η. Αγίας Τριάδας, με την φροντίδα του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας Γιώργου Τσαγκαράκη και των συνεργατών του. Στην ίδια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Κέντρου Ημέρας Αλτσχάιμερ ΠαΓΝΗ «Νεφέλη», από την ψυχολόγο Γεωργία Σπυριδάκη και την Κοινωνική Λειτουργό Αλεξία Παπαδοπούλου.

• Τις συναντήσεις που πραγματοποίησα, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη, με αντιπροσωπεία κατοίκων της οδού Κονίτσης, τη Διοίκηση του Ερασιτέχνη Ηρόδοτου, του Συλλόγου Μισθωμένων ΙΧ με Οδηγό και του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ηρακλείου.

• Τον νέο κύκλο της επιτυχημένης δράσης της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Πάμε Ανακύκλωση» που ξεκίνησε και φέτος στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου μας, παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Νίκου Γιαλιτάκη.

• Την πρώτη ομιλία του νέου κύκλου των Μικρών Ιστοριών της Πόλης,

που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου και η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Πλήθος κοινού παρακολούθησε την ειδικά μαγνητοσκοπημένη για την εκδήλωση ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή του ΕΜΠ Θεοδόση Π. Τάσιου με θέμα «Ο Ναός του Σωτήρος», την οποία προλόγισε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη και συμπληρώθηκε από παρέμβαση του αρχιτέκτονα Κώστα Σχιζάκη.

• Την επίσκεψη στον Δήμο μας του υπό διαπίστευση Πρέσβη της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα Wojciech Ponikiewski και του Προξένου Michał Zawisza, τους οποίους υποδέχθηκε εκ μέρους μου (λόγω απουσίας στην Αθήνα για την συνάντηση που διαβάσατε παραπάνω) ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργος Σισαμάκης.

• Την εκδήλωση – αφιέρωμα για την επέτειο του Πολυτεχνείου με τίτλο «Το Πολυτεχνείο ζει; – 52 χρόνια μετά», που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού και η Εθελοντική Ομάδα «Φιλόπολις», την Τετάρτη 19/11, στην αίθουσα «Μ. Καρέλλης» του δημοτικού κτιρίου της οδού Ανδρόγεω, με ομιλητές τον Γιώργη Καράτζη, τη Μαρία Φραγκιαδάκη και τον Αντώνη Καρτσάκη. Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η Χορωδία «Αγγέλων Ωδή» με μαέστρο την Κική Καγιαβά.

• Την 5η συνάντηση των εταίρων του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου «Greener AgRo-fooD logistics in the mEditerraneaN area» (GARDEN) που πραγματοποιήθηκε στο Μονπελιέ της Γαλλίας, στην οποία συμμετείχαν στελέχη του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου μας ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε., που είναι και ο υπεύθυνος υλοποίησης της δράσης στην Ελλάδα. Στο έργο GARDEN συμμετέχουν εταίροι από την Κροατία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία και το Μαυροβούνιο και από την Ελλάδα το Ηράκλειο.

• Το πρώτο σεμινάριο της νέας δράσης του προγράμματος «Διά… Δήμου Μάθηση», με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη, που διοργανώνεται με την φροντίδα της Αντιδημάρχου Εθελοντισμού Φιλαρέτης Δαφέρμου – Χρονάκη και των συνεργατών της. Η νέα ενότητα είναι αφιερωμένη στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την πρώτη συνάντηση συντόνισε ο εξειδικευμένος επιστήμονας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, Παναγιώτης Σκούρας.

📌Αύριο, Δευτέρα 24/11, θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η πρόταση της Δημοτικής μας Αρχής για τα Δημοτικά Τέλη του 2026. Όπως έχει γραφτεί, είναι μια πρόταση που στηρίζεται σε ένα δικαιότερο σύστημα κατανομής βασισμένο σε ζώνες, κρατώντας τα τέλη χαμηλότερα από τον μέσο όρο των δέκα μεγαλύτερων Δήμων της χώρας, «παγώνοντας» πολλές κατηγορίες τελών και εισάγοντας περισσότερες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στην απαλλαγή καταβολής τους.

Την Τρίτη 25/11, εισηγούμαστε στη Δημοτική Επιτροπή την τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης σε συγκεκριμένα τετράγωνα στην περιοχή του κοιμητηρίου του Αγίου Κωνσταντίνου, στις οδούς Πλούτωνος, Πάροδος Πλούτωνος και Βερμίου. Στόχος μας είναι η δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και αναψυχής, καθώς και αυλής για το 16ο Δημοτικό Σχολείο, με τη διάνοιξη της οδού Βερμίου και τη δημιουργία ενιαίου δικτύου πεζοδρόμων και πεζοδρόμησης τμήματος της οδού Πλούτωνος για ασφαλή πρόσβαση των μαθητών.

Στην ίδια συνεδρίαση, εισηγούμαστε:

• Την ευρεία εφαρμογή του ανώτατου ορίου ταχύτητας των 30 χιλιομέτρων ανά ώρα στις κατοικημένες περιοχές του Ηρακλείου.

• Τη νέα προκήρυξη για πρόσληψη συνολικά 91 ατόμων με σύμβαση εργασίας οκτώ μηνών για τη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και ειδικότερα: 35 εργατών – συνοδών απορριμματοφόρων, έξι οδηγών απορριμματοφόρων και 50 εργατών καθαριότητας εξωτερικών χώρων.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά