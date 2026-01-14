ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου: Νέο βιωματικό εργαστήριο φωτογραφίας και αυτογνωσίας στην «Διά Δήμου… Μάθηση»

Έναρξη εργαστηρίου 24/1

Με το νέο βιωματικό εργαστήριο φωτογραφίας και αυτογνωσίας με δωρεάν συμμετοχή εμπλουτίζεται το πρόγραμμα «Διά…Δήμου Μάθηση» που εγκαινίασε ο Δήμος Ηρακλείου και η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού τον Ιανουάριο του 2025 με στόχο τα διανοητικά, γνωστικά, κοινωνικά και πνευματικά οφέλη της δια βίου μάθησης.

Το πρωτότυπο βιωματικό εργαστήριο το οποίο συντονίζει η ψυχοθεραπεύτρια και ολιστική θεραπεύτρια Ζινοβία Πατεράκη, συνδυάζει τη δημιουργική έκφραση με τη συναισθηματική επίγνωση και την ομαδική σύνδεση.

Απευθύνεται σε ενήλικες που επιθυμούν να εξερευνήσουν τη φωτογραφία όχι μόνο ως τεχνική, αλλά και ως εργαλείο προσωπικής ανάπτυξης, ενσυνειδητότητας και θεραπευτικής προσέγγισης. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τη φωτογραφία ως εργαλείο αυτοπαρατήρησης, προσωπικής έκφρασης και ψυχολογικής κατανόησης. Μέσα από τις εικόνες, εξερευνούμε το πώς ο τρόπος που φωτογραφίζουμε αντικατοπτρίζει τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας.

Το εργαστήριο έχει διάρκεια 12 εβδομάδων, με εβδομαδιαίες δωρεάν δια ζώσης συναντήσεις κάθε Σάββατο με διάρκεια 1,5 ώρας. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24/1/26, στις 09:30-11:00, στην οδό Κυδωνίας 19 (κτίριο planet).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 6932665010.

