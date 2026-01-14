Δήμος Χανίων:Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία του έτους

Με σύνθημα «Δώσε αίμα, χάρισε ζωή», πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 14/1/2026, η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσαν ο Δήμος Χανίων, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Χανίων «Άγιος Ιωάννης» και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», στην Αίθουσα Τύπου του Δημαρχείου Χανίων.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένη Ζερβουδάκη, σε δηλώσεις της αναφέρθηκε στη σημασία της διοργάνωσης, τονίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη αιμοδοσία με την έναρξη του νέου έτους.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η χρονιά ξεκινά αισιόδοξα, όπως πάντα, με την πρώτη εθελοντική αιμοδοσία από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών. Δέκα λεπτά από τον χρόνο μας αρκούν για να δωρίσουμε ζωή σε έναν συνάνθρωπο». Η κα Ζερβουδάκη ευχήθηκε τέλος καλή χρονιά με υγεία, εθελοντισμό και αγάπη.

Κατά τη διάρκεια της δράσης συγκεντρώθηκαν συνολικά 43 μονάδες αίματος, ενώ οι μαθητές του Πειραματικού Λυκείου Χανίων είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία της αιμοδοσίας και να ενημερωθούν για την λήψη του μυελού των οστών, στο πλαίσιο του μαθήματος της Βιολογίας.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Χανίων «Άγιος Ιωάννης», κα Δέσποινα Ροδουσάκη, ευχαρίστησε θερμά τον Δήμο Χανίων για τη συνεργασία καθώς και τον κόσμο για τη συμμετοχή του, επισημαίνοντας ότι στο πλαίσιο της αιμοδοσίας πραγματοποιήθηκε επίσης ενημέρωση και δειγματοληψία μυελού των οστών.