Δωρεάν οικογενειακές δράσεις από την Περιφέρεια Κρήτης και το ΕΛΚΕΘΕ: Μικροί και μεγάλοι γίνονται «πρεσβευτές» της θάλασσας

Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Ενυδρείο Κρήτης (Cretaquarium) και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), συνεχίζει την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων στο πλαίσιο του έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος».

Ο Α΄ κύκλος του προγράμματος ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και θερμή ανταπόκριση από το κοινό. Η έναρξη του Β΄ κύκλου ανακοινώθηκε στο Ενυδρείο Κρήτης μέσα σ’ ένα γιορτινό κλίμα, όπου μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν σε δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το πρόγραμμα με θεματικές που προάγουν το θαλάσσιο γραμματισμό και την ευαισθητοποίηση για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Ο Β’ κύκλος εκδηλώσεων θα καλύψει τις τρεις τελευταίες θεματικές ενότητες και αφορά αυτές που θα γίνουν το 2026, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

1. Κλιματική αλλαγή: Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026.

2. Βιώσιμη Αλιεία: Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, Κυριακή 1 Μαρτίου 2026.

3. Λεσσεψιανοί Μετανάστες – Τα ξενικά είδη: Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, Σάββατο 25 Απριλίου 2026, Κυριακή 26 Απριλίου 2026.

Οι περισσότερες δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ενυδρείο Κρήτης, στις Γούρνες Ηρακλείου, με ώρα προσέλευσης 10:00 και ώρα έναρξης στις 10:30, με συνολική διάρκεια προγράμματος 2 ώρες και 30 λεπτά. Η συμμετοχή είναι δωρεάν (θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας) και το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες:

• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 6-11 ετών.

• Ενημερωτικές δράσεις για ενήλικες (γονείς/κηδεμόνες των παιδιών που συμμετέχουν).

• Κοινή τελική δράση για όλη την οικογένεια.

Ελένη Μαράκη, Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης:

«Η Περιφέρεια Κρήτης επενδύει σταθερά σε δράσεις που ενισχύουν τη γνώση και την ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον. Με ιδιαίτερη χαρά συνεχίζουμε τον Β’ κύκλο, αξιοποιώντας την επιστημονική τεκμηρίωση και τη βιωματική μάθηση, ώστε παιδιά και γονείς να ενημερώνονται, να συνεργάζονται και να δρουν μαζί, χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα στην επιστήμη και την κοινωνία, ανάμεσα στη μάθηση και την πράξη.

Η προστασία της θάλασσας είναι υπόθεση όλων μας και καλλιεργείται από νωρίς, μέσα από εμπειρίες που μετατρέπουν τη γνώση σε στάση ζωής. Καλούμε μικρούς και μεγάλους να έρθουν στο Ενυδρείο Κρήτης, να ανακαλύψουν, να ρωτήσουν, να δημιουργήσουν – και να φύγουν με τη βεβαιότητα ότι η αλλαγή ξεκινά από μικρές, καθημερινές πράξεις».

Ιωάννης Παπαδάκης, Προϊστάμενος του Ενυδρείου Κρήτης:

«Με πολλή αγάπη και θερμή ανταπόκριση, η κοινωνία του Ηρακλείου αγκάλιασε τον πρώτο κύκλο δράσεων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος που οργανώθηκε με την πολύτιμη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Ενυδρείο Κρήτης/ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Η ευαισθητοποίηση ξεκινά από το σπίτι μας και καταλήγει στο μεγαλύτερο κοινό μας σπίτι, τον πλανήτη μας. Το κύτταρο της οικογένειας καλείται, μέσα από αυτές τις δράσεις, να ευαισθητοποιηθεί, να ενεργοποιηθεί και να κινηθεί προς την προστασία του περιβάλλοντος. Όλοι μαζί, έμπρακτα και μέσα από οργανωμένες δράσεις αυτού του τύπου, μπορούμε πραγματικά να συμβάλουμε ώστε η δική μας γενιά να προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον στην επόμενη».

Πρόσκληση Συμμετοχής

Οι εγγραφές για την 4η θεματική ενότητα (Κλιματική αλλαγή) έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/2pjRnNdCTtgvGq7CA

Για πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 281 033 7788

Email: cretaquariumedu@gmail.com