Ευχαριστήρια Επιστολή και Συγχαρητήριες επιστολές του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης σχετικά με τις πρόσφατες κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα

Ευχαριστήρια επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης για την αποστρατεία του Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου Γεώργιου Μαρκουλάκη .

Με την ολοκλήρωση της λαμπρής σταδιοδρομίας του Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου Γεώργιου Μαρκουλάκη θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για την πολυετή και πολυσήμαντη προσφορά του στη χώρα μας σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο.

Η 35ετής ευδόκιμη διαδρομή του στο Σώμα αποτελεί το επιστέγασμα μιας πορείας που διακρίθηκε από υψηλό φρόνημα, ακεραιότητα και απόλυτη αφοσίωση στο καθήκον. Η εμπειρία του από θέσεις ευθύνης, αφήνουν ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη διαχείριση μεγάλων κρίσεων σε εθνικό επίπεδο.

Για εμάς στην Κρήτη, ο Γεώργιος Μαρκουλάκης υπήρξε ένας πολύτιμος σύμμαχος και ένας άνθρωπος που γνώριζε σε βάθος τις ανάγκες του τόπου μας. Το έργο που επιτέλεσε και η παρακαταθήκη που αφήνει στις νεότερες γενιές των πυροσβεστών, αποτελούν σημείο αναφοράς για την αποτελεσματικότητα και τη μεθοδικότητα που απαιτεί η Πολιτική Προστασία.

Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω προσωπικά για τη στενή και παραγωγική συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και για την αδιάλειπτη στήριξή του στις δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης.

Τέλος, θα ήθελα να του ευχηθώ ολόψυχα υγεία, προσωπική ευτυχία και καλή αρχή στο νέο κύκλο που ανοίγει στη ζωή του, έχοντας την ικανοποίηση ότι προσέφερε τα μέγιστα στην ασφάλεια των συμπολιτών μας και της χώρας μας.

Με εκτίμηση,

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ.

Γεώργιος Χ. Τσαπάκος

Συγχαρητήρια επιστολή στον Υποστράτηγο Μιχάλη Σεληνιωτάκη για τα νέα του καθήκοντα ως Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου-Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης του Πυροσβεστικού Σώματος.

Με την ολοκλήρωση των πρόσφατων κρίσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον τέως Γενικό Περιφερειακό Διοικητή Πυροσβεστικών Δυνάμεων Κρήτης, Μιχάλη Σεληνιωτάκη, για την προαγωγή του σε Υποστράτηγο, καθώς και για τη νέα του θέση ως Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου-Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η ανάληψη των νέων καθηκόντων του αποτελεί την δίκαιη αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του, της επιχειρησιακής του επάρκειας και του υψηλού αισθήματος ευθύνης που έχει επιδείξει έως σήμερα στη μακρά πορεία του στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια της αγαστής συνεργασίας μας, ο κ. Σεληνιωτάκης υπήρξε ένας πολύτιμος συνοδοιπόρος στο δύσκολο έργο της Πολιτικής Προστασίας.

Ο επιχειρησιακός του σχεδιασμός, η υποδειγματική διαχείριση των κρίσεων και η άψογη συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης, διασφάλισαν στο ακέραιο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη θωράκιση του τόπου μας απέναντι σε κάθε κίνδυνο.

Είμαι βέβαιος ότι από την αναβαθμισμένη θέση, με το διευρυμένο πεδίο ευθύνης στο Αιγαίο και την Κρήτη, θα συνεχίσει να επιτελεί το καθήκον του με την ίδια αφοσίωση και την αποτελεσματικότητα που τον διακρίνει. Εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Με εκτίμηση,

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ.

Γεώργιος Χ. Τσαπάκος

Συγχαρητήρια επιστολή στον Αρχιπύραρχο, Ξενοφώντα Τσιλιμιγκάκη για τα νέα του καθήκοντα ως Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Δυνάμεων Κρήτης.

Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Ξενοφώντα Τσιλιμιγκάκη για την προαγωγή του σε Αρχιπύραρχο και την ανάληψη των καθηκόντων του ως Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Δυνάμεων Κρήτης.

Η επιλογή του για την ηγεσία των πυροσβεστικών δυνάμεων του νησιού μας αποτελεί αναγνώριση της μακροχρόνιας εμπειρίας, της ικανότητας και της προσφοράς του στο Σώμα. Η επιτυχημένη πορεία του από τη θέση του Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων, καθώς και η βαθιά γνώση των ιδιαίτερων αναγκών της Κρήτης, αποτελούν τα καλύτερα εφόδια για μια αποτελεσματική θητεία στα νέα του καθήκοντα.

Προσβλέπω στη συνέχιση μίας στενής και παραγωγικής συνεργασίας, με κοινό στόχο την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, την προστασία της κοινωνίας μας και τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς του νησιού μας.

Εύχομαι ολόψυχα υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο απαιτητικό έργο που αναλαμβάνει.

Με εκτίμηση,

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ.

Γεώργιος Χ. Τσαπάκος