Hράκλειο:Δήλωση του Ανδρεάκη Μανώλη μέλος του ΔΣ του Αγροτικού Συλλόγου Φαιστού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

“Σαν μέλος του ΔΣ του ΑΣ Φαιστού δηλώνω ότι η συμμετοχή του προέδρου του ΑΣ Φαιστού στη χθεσινή συνάντηση των προθύμων με τον πρωθυπουργό ουδέποτε αποφασίστηκε συλλογικά, δεν υπάρχει καμία σχετική συνεδρίαση του ΔΣ ή έστω κάποια ενημέρωση. Η απόφαση της συμμετοχής κ. Ορφανουδάκη είναι προσωπική και γι’ αυτό δεν εκπροσωπεί κανέναν άλλον πέρα από τον εαυτό του και την ιδιότητα του σαν μέλος της ΝΔ.

Άλλωστε, όλο αυτό το διάστημα την ώρα που η αγροτιά δυναμικά διεκδικεί την επιβίωση της, ο ίδιος όπως δήλωσε δεν συμμετέχει, ούτε και εκπροσωπεί κάποιο μπλόκο. Όσον αφορά τον έτερο “πρόθυμο”, κ. Γ.Φασομυτάκη, αυτοπροσδιοριζόμενο αγροτοσυνδικαλιστή του ανύπαρκτου Αγροτικού Συλλόγου Νότιας Κρήτης, ο οποίος “όλως τυχαίως ” είναι αντιδήμαρχος του Δήμου Φαιστού και πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης της ΝΔ, τα λόγια είναι περιττά και…..τα συμπεράσματα δικά σας!!!

Απ’ τη μεριά μου συντάσσομαι με τις αποφάσεις της ΠΕΜ και τα αιτήματα που διαμορφώνονται με συλλογικές διαδικασίες για την επιβίωση των αγροτοκτηνοτρόφων, κόντρα στις κατευθύνσεις της ΕΕ, της ΚΑΠ, της Mercosur, της κυβερνητικής πολιτικής που θέλει να μας διώξει από τη γη και τα χωριά μας

