Θεοδώρα Κουτεντάκη: «Η Περιφέρεια Κρήτης επενδύει στη νέα γενιά με ουσιαστικές δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού»

Youth Crete: Ημερίδες ενημέρωσης για μαθητές Λυκείου

στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Το Youth Crete, η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης για τη νέα γενιά, συνεχίζει και φέτος τις επισκέψεις σε σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με στόχο την έγκυρη ενημέρωση των μαθητών για τις επαγγελματικές προοπτικές που διανοίγονται μετά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σε μια εποχή όπου η επιλογή σπουδών αποτελεί κομβική απόφαση για τους νέους και τις οικογένειές τους —με περισσότερα από 500 προπτυχιακά και 1.000 μεταπτυχιακά προγράμματα διαθέσιμα— οι ημερίδες αυτές στοχεύουν στην ενδυνάμωση των μαθητών ώστε να σχεδιάσουν με αυτοπεποίθηση το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους μέλλον.

Το Youth Crete, με κεντρικό ομιλητή τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας Δημήτρη Σαμψωνίδη, ξεκίνησε το οδοιπορικό του για τη νέα χρονιά από τις σχολικές μονάδες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Η πρώτη ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Επαγγελματικό Λύκειο Αρκαλοχωρίου, ενώ το πρόγραμμα συνεχίζεται ως εξής:

• Γενικό Λύκειο Καστελλίου: 20/01 (09:00 – 10:30)

• Γενικό Λύκειο Αρκαλοχωρίου: 21/01 (11:50 – 13:20)

Περισσότεροι από 700 μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν διεξοδικά για:

Τη μετάβαση από τις σπουδές στο επάγγελμα.

Τα επαγγέλματα με μέλλον και τις αντίστοιχες σχολές που οδηγούν σε αυτά.

Τις επαγγελματικές διεξόδους των πανεπιστημιακών τμημάτων.

Προγράμματα Erasmus+ και τις ευκαιρίες ευρωπαϊκής κινητικότητας.

Διαθέσιμες υποτροφίες και δυνατότητες οικονομικής στήριξης των φοιτητών.

Η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος στον τομέα Νέας Γενιάς και Νεανικής Επιχειρηματικότητας, Θεοδώρα Κουτεντάκη, υπογράμμισε τη σημασία της δράσης σημειώνοντας:

«Η Περιφέρεια Κρήτης επενδύει σταθερά στους νέους και στις νέες, δίνοντάς τους τα εργαλεία για να κάνουν συνειδητές επιλογές ζωής και καριέρας.

Μέσα από το Youth Crete και τις δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού, φέρνουμε την έγκυρη πληροφόρηση μέσα στα σχολεία, ενισχύουμε την αυτογνωσία των μαθητών και τους βοηθάμε να συνδέσουν τις σπουδές τους με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Η συνεργασία με τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα ουσιαστικής σύμπραξης για το μέλλον της νέας γενιάς στην Κρήτη.»

Ομιλητής των ημερίδων

Ο Δημήτρης Σαμψωνίδης είναι Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και επιστημονικός διευθυντής της Career Con. Διαθέτει πολυετή εμπειρία έχοντας διατελέσει Σύμβουλος Σταδιοδρομίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Έχει υποστηρίξει περισσότερα από 3.000 άτομα, με ωφελούμενους που σήμερα εργάζονται σε διεθνείς κολοσσούς όπως η Apple, η Tesla, η Microsoft και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαστήματος.

Οι ημερίδες εντάσσονται στο ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης και του Youth Crete, υπό την καθοδήγηση της Θεοδώρας Κουτεντάκη, με στόχο τη στήριξη των νέων σε κάθε κρίσιμο στάδιο της εκπαιδευτικής τους διαδρομής.