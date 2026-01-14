Μανώλης Χνάρης : «Σημαντικές καθυστερήσεις στις εγκρίσεις γνωματεύσεων ειδικής αγωγής – Ιδιαίτερα οξυμένο το πρόβλημα στο ν. Ρεθύμνης»

Το μείζον ζήτημα των σοβαρών και συστηματικών καθυστερήσεων στην έγκριση γνωματεύσεων ειδικής αγωγής για παιδιά με ψυχικές και αναπτυξιακές διαταραχές ανέδειξε ο Βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, κατόπιν πλήθους αναφορών από παιδοψυχιάτρους, φορείς και γονείς.

Συγκεκριμένα, ο Βουλευτής, απευθυνόμενος στους αρμόδιους Υπουργούς, υπογραμμίζει ότι: «Η μη έγκαιρη καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης για τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής δημιουργεί μία σειρά προβλημάτων στις οικογένειες, ιδιαίτερα οικονομικού χαρακτήρα», ενώ παράλληλα «εντείνεται το αίσθημα ανασφάλειας και άγχους των γονέων».

Επιπλέον, ο Μ. Χνάρης επισημαίνει ότι: «Παρά το γεγονός ότι ο ΕΟΠΥΥ έχει θέσει σαφώς μικρότερο χρονικό όριο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο χρόνος αναμονής μπορεί να φτάσει και τους τρεις μήνες», με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη θεραπευτική πορεία των παιδιών, δεδομένου ότι «εξαρτάται άμεσα από τη σταθερή και αδιάλειπτη πρόσβαση στις αναγκαίες παρεμβάσεις».

Ακολούθως, τονίζει ότι «Ιδιαίτερα οξυμένο εμφανίζεται το εν λόγω ζήτημα στο ν. Ρεθύμνης». Ειδικότερα, υπογραμμίζει ότι «Επανειλημμένα, μέσω κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων, έχουμε θέσει υπόψη σας το σοβαρό και διαρκώς επιδεινούμενο ζήτημα της έλλειψης παιδοψυχιάτρων στον νομό», το οποίο συνδέεται άμεσα και αιτιωδώς με τις καθυστερήσεις στις εγκρίσεις γνωματεύσεων ειδικής αγωγής.

Μάλιστα, ο Μ. Χνάρης επισημαίνει ότι «η υποστελέχωση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Ρεθύμνου δημιουργεί μία ασφυκτική συγκυρία, δεδομένου ότι είναι αδύνατη η έγκαιρη εξέταση των παιδιών και επακόλουθα η έκδοση των αναγκαίων γνωματεύσεων».

Στη συνέχεια ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τη συνειδητή πολιτική επιλογή απαξίωσης της δημόσιας ψυχικής υγείας και μετακύλισης του κόστους στις οικογένειες, καθώς «υπονομεύει το κοινωνικό κράτος, μετατρέποντάς το σε θεσμική εγκατάλειψη».

Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι «τέτοιου είδους καθυστερήσεις θέτουν σε κίνδυνο τη συνέχεια και την ποιότητα της φροντίδας των παιδιών» και καθώς «η Πολιτεία οφείλει να εγγυάται ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα ψυχικής υγείας για κάθε παιδί, χωρίς αποκλεισμούς και καθυστερήσεις», ο Βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, θέτει στους αρμόδιους Υπουργούς τα εξής ερωτήματα:

1) Ποια μέτρα σκοπεύετε να λάβετε για την αποφυγή των καθυστερήσεων γνωματεύσεων ειδικής αγωγής;

2) Ειδικότερα για το ν. Ρεθύμνης, πως σκοπεύετε να επιλύσετε το ζήτημα;

3) Πότε σκοπεύετε να καλύψετε επιτέλους την κενή θέση παιδοψυχιάτρου στο νομό;