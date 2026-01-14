ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Συνάντηση του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΑΚ με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ), στην Αγυιά Χανίων, μεταξύ του Προέδρου του ΟΑΚ κ. Θοδωρή Νίνου, του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Άρη Παπαδογιάννη, του Δημάρχου Οροπεδίου Λασιθίου κ. Γεωργίου Αθανάσακη και του Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, κ. Μανόλη Χρονάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και του Δήμου, με έμφαση σε θέματα διαχείρισης των υδάτινων πόρων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με υφιστάμενες και μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα της υδροδότησης και της ορθολογικής αξιοποίησης των υδατικών αποθεμάτων, υπογραμμίζοντας τη σημασία του συντονισμού και της θεσμικής συνεργασίας, ενώ συμφώνησαν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, να προχωρήσουν στην υπογραφή «Μνημονίου Συνεργασίας», μεταξύ των δυο φορέων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη βούληση για συνέχιση της συνεργασίας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων.

Το μείζον ζήτημα των σοβαρών και συστηματικών καθυστερήσεων στην...

Το μείζον ζήτημα των σοβαρών και συστηματικών καθυστερήσεων στην...

