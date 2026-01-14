Αιφνίδια πτήση ισραηλινού κυβερνητικού αεροσκάφους στην Κρήτη – Ο λόγος

Η ξαφνική πτήση του ισραηλινού κυβερνητικού αεροσκάφους «Wing of Zion» προς την Κρήτη το μεσημέρι της Τετάρτης προκάλεσε ερωτήματα, εν μέσω διεθνούς ανησυχίας για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή. Η ξαφνική πτήση του ισραηλινού κυβερνητικού αεροσκάφους «Wing of Zion» προς την Κρήτη το μεσημέρι της Τετάρτης (14/01) προκάλεσε ερωτήματα για πιθανή αύξηση της έντασης με το Ιράν, σύμφωνα με δεδομένα διεθνών πλατφορμών παρακολούθησης πτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες από το protothema.gr, το αεροσκάφος αναχώρησε λίγο πριν το μεσημέρι από ισραηλινό αεροδρόμιο με κατεύθυνση την Κρήτη. Η συγκεκριμένη κίνηση ερμηνεύθηκε από αναλυτές ως προληπτικό μέτρο, καθώς σε προηγούμενες περιόδους αυξημένης έντασης με την Τεχεράνη είχε ακολουθηθεί αντίστοιχη πρακτική, προκειμένου το αεροσκάφος να απομακρυνθεί από ενδεχόμενους κινδύνους. Πάντως πληροφορίες κάνουν λόγο για μη σχέση της εν λόγω πτήσης με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αναφέρεται πως επρόκειτο για προγραμματισμένη εκπαιδευτική αποστολή, χωρίς επιχειρησιακή ή πολιτική σημασία. Όπως καταγράφεται στα στοιχεία του Flightradar24, το «Wing of Zion» απογειώθηκε στις 11:27 από τη Μπερ Σεβά, προσγειώθηκε στην Κρήτη στις 13:14 και παρέμεινε στο έδαφος για λιγότερο από μία ώρα. Στη συνέχεια απογειώθηκε εκ νέου και επέστρεψε στη Μπερ Σεβά στις 15:14, ολοκληρώνοντας την πτήση του χωρίς περαιτέρω ενδιάμεσες στάσεις.