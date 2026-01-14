ΔιεθνήΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΗΠΑ και ΝΑΤΟ σε κρίσιμο σημείο: Τραμπ συνεχίζει να πιέζει για Γροιλανδία

Η πίεση για την προσάρτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ κλιμακώνεται ενόψει της συνάντησης στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η αμερικανική στρατηγική και το ΝΑΤΟ εξαρτώνται από την κατοχή της περιοχής.

Με μια ανάρτηση του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να πιέζει χωρίς ίχνος οπισθοχώρησης για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, απαντώντας μάλιστα στα όσα φέρονται να δηλώνουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και ηγέτες πως μια προσάρτηση της Γροιλανδίας, θα σηματοδοτήσει ουσιαστικά το τέλος του ΝΑΤΟ.

Η ανάρτηση έρχεται την ώρα που όλοι ετοιμάζονται για την κρίσιμη συνάντηση για το θέμα παρουσία του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, του Μάρκο Ρούμπιο και των ΥΠΕΞ της Γροιλανδίας και της Δανίας.

Όπως ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτηση του:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται την Γροιλανδία για λόγους Εθνικής Ασφάλειας. Είναι ζωτικής σημασίας για τον «Χρυσό Θόλο» που χτίζουμε. Το ΝΑΤΟ θα πρέπει να μας δείξει τον δρόμο για να την αποκτήσουμε. ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ Η ΡΩΣΙΑ Ή Η ΚΙΝΑ, ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ! Στρατιωτικά, χωρίς την τεράστια δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, που έφτιαξα σε μεγάλο βαθμό κατά την πρώτη μου θητεία και τώρα φέρνω σε ένα νέο και ακόμη υψηλότερο επίπεδο, το ΝΑΤΟ δεν θα ήταν αποτελεσματική δύναμη ή αποτρεπτικός παράγοντας – ΟΥΤΕ ΚΑΝ! Το ξέρουν και το ξέρω και εγώ. Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με την Γροιλανδία στα χέρια των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό δεν είναι αποδεκτό. Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα! Πρόεδρος DJT».

Είχαν προηγηθεί τοποθετήσεις Μακρόν και φον ντερ Λάιεν για Γροιλανδία

Πριν ο Τραμπ «πυροβολήσει» μέσω Truth Social, είχαν προηγηθεί αρκετές δηλώσεις και αντιδράσεις για το θέμα που έχει προκύψει σχετικά με τις εδαφικές απαιτήσεις των ΗΠΑ, με τις τοποθετήσεις του προέδρου της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να ξεχωρίζουν.

Πιο συγκεκριμένα ο Γάλλος πρόεδρος μιλώντας σε συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου υποστήριξε πως η προσάρτηση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ θα συντιστούσε «παραβίαση της κυριαρχίας» και θα είχε «αλυσιδωτές και πρωτοφανείς συνέπειες». Όπως υποστήριξε η γαλλική κυβέρνηση παίρνει σοβαρά τις δηλώσεις που αφορούν την Γροιλανδία και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι στέκεται πλήρως αλληλέγγυα στη Δανία όσον αφορά στην υπεράσπιση της εθνικής της κυριαρχίας.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποστήριξε πως: «Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της, οπότε εναπόκειται αποκλειστικά και μόνο στη Δανία και τη Γροιλανδία να αποφασίσουν για θέματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία. Αυτό είναι το πρώτο σημείο, και είναι πολύ σημαντικό». Όπως ανέφερε, η ΕΕ βρίσκεται σε επαφή με την κυβέρνηση της Δανίας «για να ακούσει και ποιες είναι οι ανάγκες τους» και τόνισε ότι: «Υπάρχει μια ισχυρή, υφιστάμενη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Γροιλανδών. Για μένα είναι σημαντικό οι Γροιλανδοί να γνωρίζουν, και το ξέρουν αυτό μέσω των πράξεων, όχι μόνο των λόγων, ότι σεβόμαστε τις επιθυμίες τους και τα συμφέροντά τους και ότι μπορούν να βασίζονται σε εμάς».

Αναφορά στο ΝΑΤΟ σε σχέση με τη Γροιλανδία από Βερολίνο

Στην ανάρτηση του ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στο ΝΑΤΟ, αλλά όχι μόνο για να απαντήσει στις παλιότερες σχετικές δηλώσεις της Μέτε Φρεντέρικσεν, ότι μια προσάρτηση της Γροιλανδίας θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ. Παρόμοιες δηλώσεις με της Φρεντέρικσεν έκανε και ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος υποστήριξε ότι οποιαδήποτε κίνηση των ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας θα ήταν μια πρωτοφανής κατάσταση για το ΝΑΤΟ.

«Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα πρόκειται για μια πραγματικά πρωτοφανή κατάσταση στην ιστορία του ΝΑΤΟ και στην ιστορία οποιασδήποτε αμυντικής συμμαχίας στον κόσμο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο χθες, ενόψει προφανώς της σημερινής συνάντησης για το θέμα στις ΗΠΑ.

Η συνάντηση μεταφέρθηκε εκτός Λευκού Οίκου

Στο μεταξύ, λίγο μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώθηκε ότι αλλάζει ο τόπος διεξαγωγής της συνάντησης υψηλού επιπέδου μεταξύ του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και των υπουργών Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές αυτή μεταφέρθηκε από τον Λευκό Οίκο στο γειτονικό Κτίριο Αϊζενχάουερ, όπου στεγάζονται τα επίσημα γραφεία του Βανς.

Ο δανικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός TV2 εκτίμησε ότι η μεταφορά αυτή θα μπορούσε να εκληφθεί ως προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης, απομακρύνοντας τη συνάντηση από τον πρόεδρο, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες εκρηκτικές δηλώσεις του.

Η συνάντηση αναμένεται να ξεκινήσει στις 10:30 π.μ. ώρα Ουάσιγκτον, δηλαδή 17:30 ώρα Ελλάδας.

