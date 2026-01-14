ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μπλόκα: «Λευκός καπνός» από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων για συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Από: ΠΚ team

Ανοίγει ο δρόμος για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Πώς φτάσαμε στο «ναι», μετά τη σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας.

Δήμητρα Τριανταφύλλου

Στην πέμπτη κατά σειρά συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, στον Παλαμά Καρδίτσας, οι εκπρόσωποι των παραγωγών άναψαν το «πράσινο φως» για συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με ανοιχτούς δρόμους.

Αναμένοντας να προσδιοριστεί επίσημα η ημέρα και η ώρα του ραντεβού

Μετά από την επικοινωνία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με εκπρόσωπο των αγροτών και έπειτα από αμοιβαίες υποχωρήσεις έγινε δεκτό η επιτροπή που θα εκπροσωπήσει τους παραγωγούς στην Αθήνα να αποτελείται από 30 μέλη (25 + 5 παρατηρητές). Το αρχικό αίτημα από την Πανελλαδική ήταν για 35.

Από την πλευρά τους, οι αγρότες εμφανίζονται ανυποχώρητοι ως προς την παρουσία των μπλόκων, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν».

Για λόγους ισορροπίας

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Παπαδάκη, από τους επικεφαλής του μπλόκου της Θήβας, η σύνθεση των 25 ατόμων + 5 παρατηρητών προτάθηκε εκ μέρους της κυβέρνησης για λόγους ισορροπίας σε σχέση και με τη σύνθεση της πρώτης επιτροπής που συναντήθηκε χθες με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι αγρότες συμφώνησαν επίσης μέχρι να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό οι δρόμοι να παραμένουν ανοιχτοί.

Επικρατέστερη ημερομηνία για το ραντεβού, σύμφωνα με τον Αργύρη Μπαϊραχτάρη, πρόεδρο κτηνοτρόφων Συλλόγου Τυρνάβου αλλά και από τους επικεφαλής στο μπλόκο της Νίκαιας η 16η Ιανουαρίου.

Πώς φτάσαμε στο «ναι»

«Έγινε ένας συμβιβασμός. Ενας απαραίτητος όμως συμβιβασμός. Καλύτερα που έγιναν έτσι τα πράγματα» λέει στο in o Αργύρης Μπαϊραχτάρης περιγράφοντας το κλίμα που διαμορφώθηκε στην πανελλαδική σύσκεψη στον Παλαμά, όταν οι επικεφαλείς των μπλόκων της Θεσσαλίας ανακοίνωσαν την πρόθεση του πρωθυπουργού να συναντηθεί με ομάδα αγροτών από το επίσημο όργανο της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

«Οι αγρότες έχουν αντικειμενικά κουραστεί μετά από τόσες μέρες στον δρόμο και επιθυμούν να θέσουν αναλυτικά τα προβλήματα τους στον πρωθυπουργό» προσθέτει ο κ. Μπαϊραχτάρης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αγρότες του Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων θέλουν να κάνουν με τον πρωθυπουργό μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, έτσι ώστε: «να μην χρειαστεί να ξαναγυρίσουμε στους δρόμους».

«Αποφασίσαμε να προσέλθουμε στον διάλογο. Είναι μια πρόταση που συνάντησε μεγάλη αποδοχή από τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη όταν μας ανακοινώθηκε» προσθέτει ο κ. Παπαδάκης, από το μπλόκο της Θήβας.

Σύμφωνα με τον ίδιο ακυρώνεται και η διοργάνωση του συλλαλητηρίου και της καθόδου των τρακτέρ στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Πανελλαδική Επιτροπή έκανε δεκτή την προϋπόθεση που έθεσε η κυβέρνηση στη συνάντηση να μην παρευρεθεί ο Γιώργος Τερζάκης, πρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας.

Διατηρούν τις «κόκκινες γραμμές» οι δύο πλευρές

Τα αιτήματα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου παραμένουν σταθερά και αφορούν όλα εκείνα τα μέτρα που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν στον τόπο τους, τα χωράφια τους, τα κοπάδια τους και τις εκμεταλλεύσεις. Αφορούν το κόστος παραγωγής, τις τιμές των προϊόντων, τις αποζημιώσεις και γενικότερα το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι όροι για συνάντηση με τον πρωθυπουργό παραμένουν οι ίδιοι, τόσο για τη σύνθεση και την εκπροσώπηση (ένας λογικός αριθμός ατόμων για να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση, ίσως και κάποιοι παρατηρητές και όχι άτομα με παραβατικές συμπεριφορές), όσο και για την προϋπόθεση να ανοίξουν οι δρόμοι.

«Θα είμαι στην επιτροπή που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό» λέει στο in o Κώστας Ανεστίδης, επικεφαλής του μπλόκου στα Μάλγαρα.

